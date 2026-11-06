EQS-News: Börsengang Nexum Group – Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse gestartet

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Börsengang Nexum Group – Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse gestartet



06.11.2026 / 09:00 CET/CEST

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Börsengang Nexum Group – Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse gestartet Notierung der Aktien im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse

Vertikal integriertes Geschäftsmodell – Akquisition, Entwicklung und Vertrieb von Wohnimmobilien mit Fokus auf Top-7-Städte

Schnelle Kapitalrotation und geringere Entwicklungsrisiken durch Fokus auf Projekte mit bestehendem oder fortgeschrittenem Baurecht

Pipeline mit einem Entwicklungsvolumen von über einer Milliarde Euro, davon mehrere Projekte mit kurzfristiger Umsetzbarkeit

Mittelfristige Ambition: jährliches Projektentwicklungsvolumen von über 500 Millionen Euro und eine EBITDA-Marge von mehr als 20 Prozent bei erfolgreicher Skalierung und kurzen Projektzyklen angestrebt München, 6. November 2026 – Die Nexum Group AG, ein wachstumsstarker und börsennotierter Projektentwickler für Wohnimmobilien, hat ihren Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse durchgeführt. Die Aktien des Unternehmens werden unter der WKN A41YGA und der ISIN DE000A41YGA6 im Regulierten Markt (General Standard) gehandelt. Ein Uplisting in den Prime Standard ist geplant. Der Gang an die Börse ist ein Meilenstein für den Aufbau einer neuen Kategorie von Immobiliengesellschaften. Nexum vereint Akquisition, Entwicklung und Vertrieb attraktiver Wohnimmobilien in einer integrierten und datenbasierten Wertschöpfungskette – damit verkürzen sich die Projektlaufzeiten bei gleichzeitig reduzierter Kapitalbindung, hohen Cashflows und hoher Planungssicherheit.



Philipp von Erffa, CEO der Nexum Group AG, kommentiert: „Wir definieren eine neue Kategorie und setzen damit einen neuen Standard im deutschen Wohnimmobilienmarkt – ein dynamischer, vertikal integrierter Ansatz, der Akquisition, Entwicklung, Vertrieb und Kapitalmarktzugang in einem Modell verbindet. Damit können wir Wohnimmobilienprojekte schneller, transparenter und mit einem strukturell reduzierten Risikoprofil umsetzen. Wir haben in den vergangenen Monaten eine Pipeline an Wohnimmobilienprojekten in erstklassigen Lagen von über einer Milliarde Euro Gesamtentwicklungsvolumen aufgebaut. Der Börsengang ist für uns nun der Startschuss für die nächste Phase der Unternehmensentwicklung und schafft die Grundlage für überdurchschnittliches Wachstum. Mit dem erfolgreichen Listing und Handelsstart der Nexum-Group-Aktie erhalten wir einen unmittelbaren Zugang zum Kapitalmarkt und können somit schneller skalieren. Mit dem Kauf eines Wohnimmobilienprojekts in bester Lage in München konnten wir kürzlich den ersten operativen Erfolg vermelden.“



Fokussierte Projektentwicklung mit kürzeren Laufzeiten und reduzierter Kapitalbindung



Nexum verfolgt einen neuen Ansatz für die schnelle Umsetzung von Wohnimmobilienprojekten in Toplagen. Dazu akquiriert das Unternehmen Wohnbauprojekte primär in den deutschen Top-7-Städten, für die eine Baugenehmigung bereits vorliegt oder die kurz vor der Genehmigung stehen. Technologie- und datenbasierte Prozesse unterstützen die Analyse, Priorisierung und Bewertung potenzieller Projekte und ermöglichen eine deutlich höhere Geschwindigkeit bei der Prüfung und Umsetzung von Opportunitäten. Derzeit verfügt Nexum über eine Dealpipeline mit einem Gesamtentwicklungsvolumen von mehr als einer Milliarde Euro. Mehrere dieser Projekte befinden sich unmittelbar vor der Umsetzung.



Nexum realisiert seine Projekte mit etablierten Generalunternehmern und steuert die Vermarktung über eigene und partnerschaftliche Vertriebsstrukturen. Dabei startet die Vermarktung in einer frühen Projektphase. Mit diesem Ansatz werden wesentliche Entwicklungsrisiken klassischer Projektentwicklungen gezielt reduziert und gleichzeitig die Transparenz von Zeitplan, Kosten und Kapitalbedarf erhöht. Zudem arbeitet Nexum mit kurzen Projektlaufzeiten von 15 bis 30 Monaten bei entsprechend kurzer Kapitalbindung.



Mit einer konsequenten Ausrichtung auf Kapitalrotation und Skalierbarkeit erzielt Nexum eine vergleichsweise hohe Umschlagshäufigkeit zu attraktiven Renditen und bei reduziertem Risikoprofil gegenüber traditionellen Projektentwicklern.



Marktumfeld schafft attraktive Akquisitionsmöglichkeiten



Nexum sieht für den neuen Marktansatz einen günstigen Zeitpunkt. Marktverwerfungen, zurückhaltende Kreditvergabe und eingeschränkte Finanzierungsmöglichkeiten führen aktuell dazu, dass zahlreiche Projekte trotz bestehender Nachfrage nicht umgesetzt werden können. Etablierte Marktteilnehmer geraten in diesem Umfeld unter Finanzierungs- und Refinanzierungsdruck, während gleichzeitig attraktive und weit entwickelte Projekte verfügbar werden. Nexum eröffnen sich in dieser Situation neue Opportunitäten: Es öffnet sich ein Akquisitionsfenster, um selektiv zu investieren, ohne von Belastungen aus einem historisch aufgebauten Projektportfolio ausgebremst zu werden.



Als neu aufgestellte Gesellschaft verfügt Nexum zugleich über die nötige Flexibilität und Finanzkraft, um Projekte zügig umzusetzen. Nexum kann Investitionsentscheidungen daher auf Basis der heutigen Marktbedingungen mit attraktiven Preis- und Bewertungsniveaus bei Wohnimmobilienprojekten treffen und Projekte gezielt nach Standortqualität, Entwicklungsstand, Kapitalbedarf und Renditepotenzial auswählen. Gleichzeitig sorgt die anhaltend hohe Wohnraumnachfrage, insbesondere in den Top-7-Städten Deutschlands, für ein stabiles und attraktives Marktumfeld.



Starkes Wachstum erwartet



Nexum plant ausgehend von dieser Marktopportunität eine zügige Skalierung des Projektentwicklungsgeschäfts. Mittelfristig strebt das Unternehmen ein jährliches Entwicklungsvolumen von über 500 Millionen Euro an. Mit der Skalierung des Geschäfts, kurzen Projektlaufzeiten und entsprechend schneller Kapitalrotation soll die EBITDA-Marge mittelfristig über 20 Prozent erreichen. Bereits 2027 soll das Entwicklungsvolumen auf über 350 Millionen Euro steigen.



Details zum Börsengang



Die Nexum Group AG entstand durch die strategische Neuausrichtung und Weiterentwicklung der creditshelf AG, einer bereits börsennotierten Gesellschaft („Reverse IPO“).



Die Nexum Group AG hat sämtliche ausstehende Rechnungslegungsunterlagen der Vorgängergesellschaft veröffentlicht und somit vollumfänglich die Regularien des Regulierten Marktes (General Standard) erfüllt. Die Frankfurter Wertpapierbörse hatte einen Widerruf der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel im Regulierten Markt wegen ausstehender historischer Finanzberichte angekündigt. Das Unternehmen hat nach Veröffentlichung der ausstehenden Berichte dagegen Widerspruch eingelegt. Die Börse bestätigte am 5. Oktober dessen aufschiebende Wirkung, wodurch die Zulassung der Aktien bestehen blieb.



Darüber hinaus hat die BaFin den Mehrheitsaktionär, die First Capital AG, sowie Philipp von Erffa von einem Pflichtangebot zur Übernahme aller ausstehenden Aktien befreit. Der Handel mit der Nexum-Group-Aktie konnte am 2. November 2026 wieder aufgenommen werden.



Nach einem Aktiensplit besteht das Grundkapital seit dem 22. September 2026 aus 100 Millionen Aktien. Neben der First Capital AG zählen strategische Investoren zum Aktionärskreis. Der Streubesitz liegt bei rund 12 Prozent.



Finanzkalender

11. November 2026 – Münchner Kapitalmarkt Konferenz (MKK)

23. November 2026 – Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt



Über die Nexum Group AG

Die Nexum Group AG ist ein wachstumsstarker und börsennotierter Projektentwickler für Wohnimmobilien mit Sitz in München. Das Unternehmen akquiriert Wohnbauprojekte in deutschen Top-7-Städten, die bereits über eine Baugenehmigung verfügen oder kurzfristig genehmigungsfähig sind, realisiert diese über etablierte Generalunternehmer und steuert die Vermarktung über eigene und partnerschaftliche Vertriebsstrukturen. Dadurch entfallen wesentliche Entwicklungsrisiken. Die Projektlaufzeiten verkürzen sich typischerweise auf 15 bis 30 Monate bei gleichzeitig reduzierter Kapitalbindung und hoher Planungssicherheit.



Nexum definiert eine neue Kategorie von Projektentwicklern: Im Unterschied zu klassischen Projektentwicklern ist das Geschäftsmodell auf schnelle Umsetzung, Kapitalrotation und Skalierbarkeit ausgelegt und wird durch datenbasierte Systeme unterstützt. Die aktuelle Dealpipeline der Nexum Group umfasst ein Entwicklungsvolumen von über einer Milliarde Euro.



Die Nexum Group AG ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A41YGA; ISIN: DE000A41YGA6; Börsenkürzel: NXM).



Weitere Informationen unter www.nexum-group.de.

Nexum Group AG Kontakt Presse und Investor Relations:

Kirchhoff Consult

E-Mail: nexum@kirchhoff.de

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