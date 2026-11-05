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05.11.2026 10:00:03

EQS-News: Borussia Dortmund and SPORTFIVE extend their partnership until 2034

EQS-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien / Key word(s): Miscellaneous
Borussia Dortmund and SPORTFIVE extend their partnership until 2034

05.11.2026 / 10:00 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (“Borussia Dortmund” or “BVB”) and SPORTFIVE Germany GmbH (“SPORTFIVE”) are continuing their long-standing and successful partnership. The eight-time German champions and the international sports marketing agency have extended their partnership ahead of schedule until 30 June 2034.

Borussia Dortmund and SPORTFIVE have been working closely together on all marketing matters since 1999. As part of the extended partnership, SPORTFIVE will continue to support BVB in the acquisition and management of sponsors and partners, the development of new marketing opportunities, and the marketing of hospitality offerings at SIGNAL IDUNA PARK. This early extension reflects the extremely successful collaboration, in which both partners are consistently achieving the goals they have set together. It is based on a long-standing, trusting relationship and also takes account of the positive economic development.

In the coming years, Borussia Dortmund and SPORTFIVE intend to continue working together to drive the club’s commercial development. In addition to further developing existing partnerships, the focus will be, in particular, on tapping into new business areas, innovative engagement strategies and BVB’s international positioning.

This long-term extension provides planning certainty for both partners. Together, Borussia Dortmund and SPORTFIVE aim to further drive BVB’s commercial success and develop attractive partnerships that deliver added value for brands and fans.

Dortmund, 05. November 2026

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH

 

Contact:
Dr. Robin Steden
Inhouse Counsel / Investor Relations

05.11.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien
Rheinlanddamm 207-209
44137 Dortmund
Germany
Phone: + 49 (0) 231 – 9020-2745
Fax: + 49 (0) 231 – 9020-852746
E-mail: aktie@bvb.de
Internet: https://aktie.bvb.de/
ISIN: DE0005493092
WKN: 549309
Listed: Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900XO0YTOOKCLQB44
EQS News ID: 2429086

 
End of News EQS News Service

2429086  05.11.2026 CET/CEST

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