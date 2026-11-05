BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
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05.11.2026 10:00:03
EQS-News: Borussia Dortmund and SPORTFIVE extend their partnership until 2034
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EQS-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien
/ Key word(s): Miscellaneous
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (“Borussia Dortmund” or “BVB”) and SPORTFIVE Germany GmbH (“SPORTFIVE”) are continuing their long-standing and successful partnership. The eight-time German champions and the international sports marketing agency have extended their partnership ahead of schedule until 30 June 2034.
Contact:
Dr. Robin Steden
Inhouse Counsel / Investor Relations
05.11.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
|Language:
|English
|Company:
|Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien
|Rheinlanddamm 207-209
|44137 Dortmund
|Germany
|Phone:
|+ 49 (0) 231 – 9020-2745
|Fax:
|+ 49 (0) 231 – 9020-852746
|E-mail:
|aktie@bvb.de
|Internet:
|https://aktie.bvb.de/
|ISIN:
|DE0005493092
|WKN:
|549309
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900XO0YTOOKCLQB44
|EQS News ID:
|2429086
|End of News
|EQS News Service
|
2429086 05.11.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)
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