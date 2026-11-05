EQS-News: Borussia Dortmund and SPORTFIVE extend their partnership until 2034

EQS-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien / Key word(s): Miscellaneous

Borussia Dortmund and SPORTFIVE extend their partnership until 2034



05.11.2026 / 10:00 CET/CEST

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Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (“Borussia Dortmund” or “BVB”) and SPORTFIVE Germany GmbH (“SPORTFIVE”) are continuing their long-standing and successful partnership. The eight-time German champions and the international sports marketing agency have extended their partnership ahead of schedule until 30 June 2034.



Borussia Dortmund and SPORTFIVE have been working closely together on all marketing matters since 1999. As part of the extended partnership, SPORTFIVE will continue to support BVB in the acquisition and management of sponsors and partners, the development of new marketing opportunities, and the marketing of hospitality offerings at SIGNAL IDUNA PARK. This early extension reflects the extremely successful collaboration, in which both partners are consistently achieving the goals they have set together. It is based on a long-standing, trusting relationship and also takes account of the positive economic development.



In the coming years, Borussia Dortmund and SPORTFIVE intend to continue working together to drive the club’s commercial development. In addition to further developing existing partnerships, the focus will be, in particular, on tapping into new business areas, innovative engagement strategies and BVB’s international positioning.



This long-term extension provides planning certainty for both partners. Together, Borussia Dortmund and SPORTFIVE aim to further drive BVB’s commercial success and develop attractive partnerships that deliver added value for brands and fans.



Dortmund, 05. November 2026



Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH Contact:

Dr. Robin Steden

Inhouse Counsel / Investor Relations Contact:Dr. Robin StedenInhouse Counsel / Investor Relations

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