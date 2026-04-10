BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
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10.04.2026 15:30:04
EQS-News: Borussia Dortmund extends player employment contract with Nico Schlotterbeck
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EQS-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
/ Key word(s): Personnel
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (hereinafter “Borussia Dortmund” or “BVB”) has extended its contract with Nico Schlotterbeck until 2031. The 26-year-old German international signed his new player employment contract this Friday.
Contact:
Dr. Robin Steden
Inhouse Counsel / Investor Relations
10.04.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
|Language:
|English
|Company:
|Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
|Rheinlanddamm 207-209
|44137 Dortmund
|Germany
|Phone:
|+ 49 (0) 231 – 9020-2745
|Fax:
|+ 49 (0) 231 – 9020-852746
|E-mail:
|aktie@bvb.de
|Internet:
|https://aktie.bvb.de/
|ISIN:
|DE0005493092
|WKN:
|549309
|Indices:
|SDAX
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2306548
|End of News
|EQS News Service
|
2306548 10.04.2026 CET/CEST
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