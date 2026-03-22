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22.03.2026 12:23:04

EQS-News: Borussia Dortmund und Sebastian Kehl beenden ihre Zusammenarbeit

EQS-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie
Borussia Dortmund und Sebastian Kehl beenden ihre Zusammenarbeit

22.03.2026 / 12:23 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA („Borussia Dortmund“) und ihr Direktor Sport Sebastian Kehl beenden mit sofortiger Wirkung ihre Zusammenarbeit. Diese Entscheidung haben beide Parteien an diesem Sonntag einvernehmlich getroffen.

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Sport, Lars Ricken, erklärt: „In einem sehr offenen Gespräch sind Sebastian Kehl, Carsten Cramer und ich zu der gemeinsamen Überzeugung gelangt, dass im Sommer der richtige Zeitpunkt für Veränderungen gekommen ist. Damit sich beide Seiten darauf vorbereiten können, haben wir uns einvernehmlich auf eine sofortige Beendigung von Sebastians Tätigkeit verständigt. Auch Sebastian und mich verbindet eine lange Geschichte. Wir haben nicht nur gemeinsam für Borussia Dortmund gespielt, sondern sind 2002 auch gemeinsam Deutscher Meister geworden. Sebastian hat enorme Verdienste für unseren Verein und für sein großes Engagement sind wir ihm sehr dankbar.“

Carsten Cramer, Sprecher der BVB-Geschäftsführung, sagt: „Die Trennung von Sebastian Kehl bedeutet natürlich einen Einschnitt in unserer sportlichen Führungsebene. Um die mit Blick auf die neue Saison anzustoßenden Veränderungen voranzutreiben und auch Sebastian Zeit für die nächsten Schritte seiner beruflichen Zukunft zu geben, ist die Trennung zum jetzigen Zeitpunkt folgerichtig. Wir möchten Sebastian für seinen Einsatz, seine Identifikation und seine Erfolge danken und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute.“
 
Sebastian Kehl sagt: „Borussia Dortmund hat mich mein halbes Leben begleitet und ich habe eine extreme Verbundenheit zu diesem großartigen Klub. Trotzdem haben wir nun gemeinsam das Gefühl entwickelt, dass es an der Zeit ist, neue Wege zu gehen – sowohl für den BVB als auch für mich. Zu diesem Ergebnis sind Lars, Carsten und ich heute in einem offenen Gespräch gekommen. Ich habe Borussia Dortmund viel zu verdanken und bin stolz, rund 24 Jahre Teil der BVB-Familie gewesen zu sein. In dieser Zeit habe ich so viele unglaubliche Erfolge mit dem Verein, seinen Mitarbeitern und seinen fantastischen Fans feiern dürfen und es wird mich für immer stolz machen, Teil der Vereinshistorie zu sein. Das Feld hier ist bestellt, ich wünsche dem Verein bei seiner Neuausrichtung nur das Allerbeste und weiterhin die größtmöglichen Erfolge. Borussia Dortmund, das unglaubliche Stadion und die Südtribüne werden immer einen festen Platz in meinem Herzen haben. Es war mir eine Ehre."

Über die Nachfolgeregelung von Sebastian Kehl wird Borussia Dortmund zu gegebener Zeit informieren.

Dortmund, den 22. März 2026

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH

 

Kontakt:
Dr. Robin Steden
Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations

22.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Rheinlanddamm 207-209
44137 Dortmund
Deutschland
Telefon: + 49 (0) 231 – 9020-2745
Fax: + 49 (0) 231 – 9020-852746
E-Mail: aktie@bvb.de
Internet: https://aktie.bvb.de/
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WKN: 549309
Indizes: SDAX
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EQS News ID: 2295536

 
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2295536  22.03.2026 CET/CEST

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