BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
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22.03.2026 12:23:04
EQS-News: Borussia Dortmund und Sebastian Kehl beenden ihre Zusammenarbeit
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EQS-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Personalie
Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA („Borussia Dortmund“) und ihr Direktor Sport Sebastian Kehl beenden mit sofortiger Wirkung ihre Zusammenarbeit. Diese Entscheidung haben beide Parteien an diesem Sonntag einvernehmlich getroffen.
Kontakt:
Dr. Robin Steden
Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations
22.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
|Rheinlanddamm 207-209
|44137 Dortmund
|Deutschland
|Telefon:
|+ 49 (0) 231 – 9020-2745
|Fax:
|+ 49 (0) 231 – 9020-852746
|E-Mail:
|aktie@bvb.de
|Internet:
|https://aktie.bvb.de/
|ISIN:
|DE0005493092
|WKN:
|549309
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2295536
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2295536 22.03.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)
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22.03.26
|Plötzliches Aus für BVB-Ikone: Kehl nicht mehr Sportdirektor (dpa-AFX)
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22.03.26
|EQS-News: Borussia Dortmund and Sebastian Kehl are ending their collaboration with immediate effect (EQS Group)
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22.03.26
|EQS-News: Borussia Dortmund und Sebastian Kehl beenden ihre Zusammenarbeit (EQS Group)
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16.03.26
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