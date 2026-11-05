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05.11.2026 10:00:03

EQS-News: Borussia Dortmund und SPORTFIVE verlängern Zusammenarbeit bis 2034

EQS-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien / Schlagwort(e): Sonstiges
Borussia Dortmund und SPORTFIVE verlängern Zusammenarbeit bis 2034

05.11.2026 / 10:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA („Borussia Dortmund“ oder „BVB“) und SPORTFIVE Germany GmbH („SPORTFIVE“) setzen ihre langjährige und erfolgreiche Partnerschaft fort. Der achtfache Deutsche Meister und die internationale Sportmarketingagentur haben ihre Zusammenarbeit vorzeitig bis zum 30. Juni 2034 verlängert.

Borussia Dortmund und SPORTFIVE arbeiten bereits seit 1999 eng in sämtlichen Vermarktungsbelangen zusammen. Im Rahmen der verlängerten Partnerschaft wird SPORTFIVE den BVB auch künftig bei der Akquise und Betreuung von Sponsoren und Partnern, der Entwicklung neuer Vermarktungspotenziale sowie der Vermarktung der Hospitality-Angebote im SIGNAL IDUNA PARK unterstützen. Die frühzeitige Verlängerung ist Ausdruck der äußerst erfolgreichen Zusammenarbeit, in der beide Partner ihre gemeinsam gesetzten Ziele kontinuierlich erreichen. Sie basiert auf einem gewachsenen, vertrauensvollen Miteinander und trägt zugleich der positiven wirtschaftlichen Entwicklung Rechnung.

Auch in den kommenden Jahren wollen Borussia Dortmund und SPORTFIVE gemeinsam neue Impulse für die Vermarktung des Clubs setzen. Neben der Weiterentwicklung bestehender Partnerschaften stehen insbesondere die Erschließung neuer Geschäftsfelder, innovative Aktivierungsansätze sowie die internationale Positionierung des BVB im Fokus.

Die langfristige Verlängerung schafft Planungssicherheit für beide Partner. Gemeinsam wollen Borussia Dortmund und SPORTFIVE den wirtschaftlichen Erfolg des BVB weiter vorantreiben und attraktive Partnerschaften mit Mehrwert für Marken und Fans entwickeln.

Dortmund, 05. November 2026

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH

 


Kontakt:
Dr. Robin Steden
Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations

05.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien
Rheinlanddamm 207-209
44137 Dortmund
Deutschland
Telefon: + 49 (0) 231 – 9020-2745
Fax: + 49 (0) 231 – 9020-852746
E-Mail: aktie@bvb.de
Internet: https://aktie.bvb.de/
ISIN: DE0005493092
WKN: 549309
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900XO0YTOOKCLQB44
EQS News ID: 2429086

 
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2429086  05.11.2026 CET/CEST

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