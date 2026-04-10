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10.04.2026 15:30:04

EQS-News: Borussia Dortmund verlängert mit Nico Schlotterbeck

EQS-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie
Borussia Dortmund verlängert mit Nico Schlotterbeck

10.04.2026 / 15:30 CET/CEST
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Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (fortan „Borussia Dortmund“ oder „BVB“) hat den Vertrag mit Nico Schlotterbeck bis 2031 verlängert. Der deutsche 26-jährige Nationalspieler unterschrieb an diesem Freitag seinen neuen Spieler-Arbeitsvertrag.

Schlotterbeck kam 2022 vom SC Freiburg nach Dortmund und bestritt seitdem 155 Pflichtspiele für die Schwarzgelben. Dabei erzielte der Innenverteidiger 10 Tore und gab 18 Assists. Für die deutsche Nationalmannschaft hat Schlotterbeck seit seinem Debüt 2022 inzwischen 25 Partien absolviert.

Borussia Dortmunds Sprecher der Geschäftsführung, Carsten Cramer, sagt: „Die Vertragsverlängerung mit Nico Schlotterbeck ist von enormer Bedeutung. Er hat einen großen Wert für uns, als Spieler und als Persönlichkeit. Und Nico weiß umgekehrt genauso, was er an unserem Klub hat. Er wird sehr geschätzt und spürt, dass wir hier gerade etwas aufbauen. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir seinen im nächsten Jahr auslaufenden Vertrag frühzeitig verlängern konnten.“

Lars Ricken, Geschäftsführer Sport, betont: „Unser Ziel – Klarheit bis Mitte April – haben wir erreicht. Das war mir wichtig. Nico Schlotterbeck ist ein Leader beim BVB und in der Nationalmannschaft. Wir sind froh, dass er nach seiner zuletzt schweren Verletzung so schnell wieder Top-Niveau erreicht hat. Das zeigt seine Willensstärke und Klasse. Wir sind absolut überzeugt, dass sich Nico bei Borussia Dortmund noch weiterentwickeln und für unseren Verein unverzichtbar werden kann. Ihm das zu vermitteln, war uns in den von gegenseitigem Respekt und Vertrauen geprägten Gesprächen sehr wichtig.“

BVB-Sportdirektor Ole Book erklärt: „Mit Nico haben wir einen der besten Innenverteidiger überhaupt in unseren Reihen. Sein Spiel mit dem und gegen den Ball, die Spieleröffnung, die Zweikampfführung, gepaart mit seiner Präsenz und Aggressivität auf dem Platz – all das macht ihn unglaublich wertvoll für uns. Wir sind uns sicher, dass wir zusammen mit Nico viel erreichen können bei Borussia Dortmund.“

Nico Schlotterbeck sagt: „Ich freue mich riesig, meinen Vertrag beim BVB verlängert zu haben. Dabei habe ich mir bewusst Zeit genommen, weil es für mich eine wichtige Entscheidung ist. Wir hatten zu jeder Zeit gute Gespräche und trotzdem war es für mich kein Prozess, der nach ein oder zwei Wochen schon abgeschlossen war. Die Verantwortlichen haben mir einen guten Plan aufgezeigt und ich weiß, was ich an dem Verein habe. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit Borussia Dortmund Titel zu gewinnen.“

Dortmund, den 10. April 2026

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH

 

Kontakt:
Dr. Robin Steden
Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Rheinlanddamm 207-209
44137 Dortmund
Deutschland
Telefon: + 49 (0) 231 – 9020-2745
Fax: + 49 (0) 231 – 9020-852746
E-Mail: aktie@bvb.de
Internet: https://aktie.bvb.de/
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