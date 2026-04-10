BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
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10.04.2026 15:30:04
EQS-News: Borussia Dortmund verlängert mit Nico Schlotterbeck
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EQS-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Personalie
Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (fortan „Borussia Dortmund“ oder „BVB“) hat den Vertrag mit Nico Schlotterbeck bis 2031 verlängert. Der deutsche 26-jährige Nationalspieler unterschrieb an diesem Freitag seinen neuen Spieler-Arbeitsvertrag.
Kontakt:
Dr. Robin Steden
Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations
10.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
|Rheinlanddamm 207-209
|44137 Dortmund
|Deutschland
|Telefon:
|+ 49 (0) 231 – 9020-2745
|Fax:
|+ 49 (0) 231 – 9020-852746
|E-Mail:
|aktie@bvb.de
|Internet:
|https://aktie.bvb.de/
|ISIN:
|DE0005493092
|WKN:
|549309
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2306548
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2306548 10.04.2026 CET/CEST
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