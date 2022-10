EQS-News: BRAIN Biotech und Bonumose kooperieren bei der Optimierung von Enzymen zur Produktion seltener Zucker

EQS-News: BRAIN Biotech AG / Schlagwort(e): Kooperation

BRAIN Biotech und Bonumose kooperieren bei der Optimierung von Enzymen zur Produktion seltener Zucker



BRAIN Biotech und Bonumose kooperieren bei der Optimierung von Enzymen zur Produktion seltener Zucker Zwingenberg, Deutschland und Charlottesville, VA, USA, 25. Oktober 2022 Die BRAIN Biotech AG, ein führender Spezialist für industrielle Biotechnologie, und Bonumose, Experte für seltene Zucker, haben heute bekannt gegeben, dass sie im Rahmen ihrer strategischen Zusammenarbeit erste Projektmeilensteine erreicht haben. Ziel der Unternehmen ist es, die Leistungsfähigkeit verschiedener Enzyme zu verbessern, die in Reaktionskaskaden zur kontinuierlichen Produktion kalorienarmer, natürlich vorkommender seltener Zucker eingesetzt werden. Bonumose hat ein patentiertes Verfahren zur Herstellung von Tagatose und Allulose entwickelt, das mehrere Prozessschritte überflüssig macht und die Ausbeute im Produktionsprozess deutlich erhöht. Das Unternehmen kombiniert hierzu mehrere Enzyme zu effizienten Synthesekaskaden, und BRAIN Biotech optimiert mehrere dieser Biokatalysatoren mit Hilfe von Enzym-Engineering. Patrick Lorenz, Vice President, Strategic Initiatives BioScience bei BRAIN Biotech, sagt hierzu: BRAIN Biotechs Enzymtechnologie-Unit hat einmal mehr bewiesen, dass sie die anspruchsvollen Proteinentwicklungsziele unserer Kunden erfüllen kann. Auf der Grundlage eines rationalen struktur- und sequenzgeleiteten Designs haben wir einzelne Enzyme und ihre kumulative Leistung in Kaskaden verbessert, um die Anforderungen des Produktionsprozesses besser zu erfüllen. Das Ziel ist es, die Produktion der nützlichen, seltenen Zucker von Bonumose noch kosteneffizienter zu gestalten. Ed Rogers, Mitbegründer und CEO von Bonumose, erklärt: Tagatose und Allulose haben 92 % und 70 % der Süße von Saccharose, aber nur 38 % und 10 % der Kalorien. Unser Ziel ist es, sie in einem kostengünstigen Produktionsverfahren aus handelsüblichen Kohlenhydraten herzustellen. Unser Entwicklungspartner BRAIN Biotech hat bereits den dritten Meilenstein in der Zusammenarbeit erreicht, und dank seiner Expertise in den Bereichen Enzym-Engineering, Analytik und Assay-Entwicklung sind wir auf Kurs und zuversichtlich, unsere Entwicklungsziele zu erreichen. Über BRAIN Die BRAIN Biotech AG ("BRAIN") ist ein in Europa führender Spezialist der industriellen Biotechnologie mit dem Fokus auf Ernährung, Gesundheit und Umwelt. Als Technologie- und Lösungsanbieter unterstützt das Unternehmen die Biologisierung der Industrie mit biobasierten Produkten und Prozessen. Von der Auftragsforschung und -entwicklung mit industriellen Partnern bis hin zur Entwicklung eigener disruptiver Inkubatorprojekte und kundenspezifischer Enzymprodukte: BRAINs breit gefächertes, innovatives Biotech-Know-how und seine agilen Teams sind der Schlüssel zum Erfolg. Die deutsche BRAIN Biotech AG ist die Muttergesellschaft der internationalen BRAIN-Gruppe, die B2B-Spezialprodukte, darunter Enzyme und bioaktive Naturstoffe, vertreibt. Die BRAIN-Gruppe verfügt über eigene Fermentations- bzw. Produktionsstätten in Kontinentaleuropa, Großbritannien und in den USA, die mit dem zugehörigen biotechnologischen Produktions-Knowhow die Wertschöpfungskette innerhalb der Gruppe vervollständigen. Als Teilnehmer des Global Compact der Vereinten Nationen hat sich die BRAIN Biotech AG verpflichtet, ihre Strategien und Aktivitäten an den universellen Prinzipien zu Menschenrechten, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung auszurichten und gemeinsame gesellschaftliche Ziele aktiv zu fördern. Unsere Produkte und Dienstleistungen zielen auf mindestens fünf der UN-SDGs direkt ab. Seit dem Börsengang im Jahr 2016 ist die BRAIN Biotech AG im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN DE0005203947 / WKN 520394). Über Bonumose Bonumose ist ein in der Wachstumsphase befindliches Start-up für Lebensmittelinhaltsstoffe und Enzym-Innovationen mit Sitz in der Nähe von Charlottesville, Virginia, USA. Bonumose wird von globalen strategischen Investoren und institutionellen Anlegern, die sich auf Food for Health konzentrieren, unterstützt, sowie von einem wachsenden Netzwerk globaler Kooperationspartner entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Bonumose hat die Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung von hochreiner Tagatose aus kostengünstiger pflanzlicher Stärke entwickelt und patentiert. Das Verfahren von Bonumose umfasst das Upcycling von Nebenprodukt-/ Seitenströmen, die bei der Lebensmittelproduktion von Lieferkettenpartnern anfallen. Neben den Lebensmittelzutaten entwickelt Bonumose auch Enzymlösungen für Nahrungsergänzungsmittel, Pflanzenschutzmittel, Tiernahrung und andere global bedeutsame Industriebereiche. Aufgrund der globalen Bedeutung der Innovationen von Bonumose für die öffentliche Gesundheit hat das Weltwirtschaftsforum Bonumose kürzlich zum Technology Pioneer für 2022 ernannt. Bonumose arbeitet nach der Philosophie Business as a Moral Imperative. Kontakt Medien Dr. Stephanie Konle Public Relations & Corporate Communications Tel.: +49 6251 9331-70 E-Mail: stk@brain-biotech.com Kontakt Investor Relations Martina Schuster Investor Relations Phone: +49 6251 9331-69 Email: ms@brain-biotech.com Folgen Sie @BRAINbiotech auf Twitter (https://twitter.com/BRAINbiotech) und auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/brainbiotech) Haftungsausschluss Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen und Annahmen des Managements der BRAIN Biotech AG wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse der BRAIN Biotech AG und der BRAIN-Gruppe und Entwicklungen betreffend die BRAIN Biotech AG und die BRAIN-Gruppe können daher aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den hier geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation. Darüber hinaus können die Entwicklungen auf den Finanzmärkten und Wechselkursschwankungen sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere in Bezug auf steuerliche Regelungen, sowie andere Faktoren einen Einfluss auf die zukünftigen Ergebnisse und Entwicklungen der BRAIN Biotech AG haben. Die BRAIN Biotech AG übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.

