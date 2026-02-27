EQS-News: Branicks Group AG: Bestandsmieter im Düsseldorfer CABO mietet weitere Büroflächen und verlängert Vertrag bis 2034

EQS-News: BRANICKS Group AG / Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges

Frankfurt am Main, 27. Februar 2026

Branicks Group AG: Bestandsmieter im Düsseldorfer CABO mietet weitere Büroflächen und verlängert Vertrag bis 2034

Frankfurt, 27.02.2026 – Die Branicks Group AG (Branicks), ISIN: DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat im Bürohaus CABO, Düsseldorf den Mietvertrag mit einem Bestandsmieter aus der Versicherungsbranche mit Laufzeit bis 2034 vorzeitig verlängert und um zusätzliche Flächen erweitert.

Das CABO gilt als Landmark-Immobilie im Düsseldorfer Büroimmobilien-Markt. Mit seiner markanten Glasfassade, dem grünen Atrium und flexiblen Raumkonzepten bietet es ein ansprechendes Arbeitsumfeld in hochattraktiver Rheinlage. Zwischen dem weiträumigen Karl-Arnold-Platz und der Kaiserswerther Straße prominent gelegen überzeugt das CABO durch seine repräsentative Adresse und eine perfekte Anbindung an die Innenstadt, den Flughafen, den Hauptbahnhof und das Rheinufer. Das 2003 errichtete Gebäude besteht aus zwei anspruchsvoll gestalteten Baukörpern mit hoher Funktionalität und Flexibilität. Es hat eine Gesamtfläche von rund 10.500 qm und verfügt über eine Tiefgarage mit 188 Stellplätzen. In dem CABO sind noch weitere hochattraktive Flächen für die Neuvermietung verfügbar.

Über die Branicks Group AG:

Die Branicks Group AG (ehemals DIC Asset AG) ist ein führender deutscher börsennotierter Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien sowie Renewable Assets mit über 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Zum 30.09.2025 betreuten wir in den Segmenten Commercial Portfolio und Institutional Business Objekte mit einem Marktwert von 10,7 Mrd. Euro.

Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe.

Im Segment Institutional Business erzielen wir mit dem Angebot unserer Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.

Die Aktien der Branicks Group AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (WKN: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4).

Das Unternehmen bekennt sich uneingeschränkt zum Thema Nachhaltigkeit und nimmt Spitzenplätze in ESG-relevanten Ratings wie Morningstar Sustainalytics, S&P Global CSA ein. Zudem ist die Branicks Group AG Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Immobilien im Portfolio von Branicks sind mit renommierten Nachhaltigkeitszertifikaten wie DGNB, LEED oder BREEAM ausgezeichnet.

Mehr Informationen unter www.branicks.com

PR-Kontakt Branicks Group AG:

Stephan Heimbach

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1569

pr@branicks.com

IR-Kontakt Branicks Group AG:

Jasmin Dentz

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@branicks.com