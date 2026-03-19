EQS-News: Branicks Group AG: Doppeleröffnung im Neustadt Centrum Halle – REWE und Smyths Toys starten

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Branicks Group AG: Doppeleröffnung im Neustadt Centrum Halle – REWE und Smyths Toys starten



19.03.2026 / 07:00 CET/CEST

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Branicks Group AG: Doppeleröffnung im Neustadt Centrum Halle – REWE und Smyths Toys starten

Frankfurt am Main, 19. März 2026

Presseinformation

Branicks Group AG: Doppeleröffnung im Neustadt Centrum Halle – REWE und Smyths Toys starten

Neue Mieter setzen weitere Glanzpunkte und seigern Anziehungskraft nochmals weiter

Verkaufsflächen gemäß neuester technischer Standards ertüchtigt

Center nahezu voll vermietet

Frankfurt, 19.03.2026 – Die Branicks Group AG (Branicks), ISIN: DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, freut sich zusammen mit REWE und Smyths Toys auf die anstehende Doppeleröffnung im Neustadt Centrum Halle am kommenden Mittwoch, 25. März 2026. Hochattraktive Angebote, innovative Verkaufsflächen, modernste technische Standards sowie zur Eröffnung Überraschungen und beste Unterhaltung für Groß und Klein – so gehen REWE und Smyths Toys im Neustadt Centrum an den Start und verschaffen dem Centrum zusätzlichen Glanz und noch höhere Anziehungskraft. Zur Eröffnung wird ein DJ für musikalische Stimmung sorgen. Kinderschminken und ein Clown bieten Unterhaltung für die kleinsten Gäste. Gratis Glitzer Tattoos und Zuckerwatte sowie weitere tolle Überraschungen kommen hinzu.

„Seid neugierig und kommt vorbei. Euer REWE-Team im Neustadt Centrum freut sich auf Euch“ sagt REWE-Marktmanager Robert Friedmann. Smyths Toys lädt „herzlich zu einem Besuch in der neuen Filiale des größten Spielwarenhändlers Europas ein. Schaut vorbei!“ Und der Branicks Verantwortliche für das Center, Michael Schneider, sagt: „REWE und Smyths Toys setzen neue Glanzpunkte im Neustadt Centrum mit seinem umfassenden Angebot an Handel, Gastronomie, Dienstleistungen und Unterhaltung. Es ist ein perfekter Fit für Halle und die ganze Region.“

REWE eröffnet auf einer Verkaufsfläche von knapp 3.500 Quadratmetern einen Rundum-Sorglos-Supermarkt mit einem Sortiment aus rund 30.000 verschiedenen Artikeln. Ob für den Großeinkauf, die Mittagspause oder auf der Suche nach frischen Zutaten – der Markt bietet für jeden Anlass das passende Angebot. „Mein Team und ich freuen uns, die Menschen in Halle in unserem modernen Markt begrüßen zu können“, betont Marktmanager Robert Friedmann. Künftig werden 75 Mitarbeitende die Kundschaft bei ihren Einkäufen beraten. Geöffnet hat das REWE Center montags bis freitags von 6 bis 22 Uhr und samstags von 6 bis 20 Uhr.

An einer über zwanzig Meter langen Bedientheke wählen die Kunden und Kundinnen aus einem vielseitigen Angebot aus Fleisch, Wurst, Fisch, Käse und Feinkost. Knackiges Grün und bereits angemachte Salatvariationen finden sich an den Salatbars. Ob für ein schnelles Mittagessen oder zum Mitnehmen – an den Frischestationen bleiben keine Wünsche offen. Eine weitere Besonderheit im Markt wird die Sushibar mit ihren vor den Augen der Kundschaft frisch zubereiten kleinen Reisrollen sein. Teil des REWE-Markts ist zudem das Bistro „deli am Markt“, auf dessen Speisekarte frisch zubereitete Gerichte, wie Suppen, Pasta, Hähnchenkeulen und Burger stehen.

Das REWE Center im Neustadt Centrum setzt auf modernste Technologie. Neben fünf Bandkassen bieten acht Self-Checkout-Stationen die Möglichkeit, Einkäufe selbst zu scannen und zu bezahlen. Wer die „Scan&Go“-Technologie per Smartphone oder Handscanner nutzt, kann die Produkte direkt am Regal scannen und spart sich das erneute Auspacken an der Kasse. Dank der mobilen Zahlungsfunktion REWE Pay – abrufbar in der REWE-App – kann die Kundschaft ihre Einkäufe schnell, bequem und sicher über Smartphone bezahlen. Die Zahlung erfolgt per Lastschrift – direkt vom Girokonto.

Neben REWE freut sich Smyths Toys, der irische Spielwarenhändler, auf die Eröffnung seines neuen Superstores in Halle. Auf einer Verkaufsfläche von über 1.500 Quadratmetern erwartet die Kunden ein umfassendes Sortiment bekannter Herstellermarken aus den Bereichen der klassischen Spielwaren sowie Multimedia-, Outdoor– und Sportartikeln für kleine und große Kunden zu immer günstigen Preisen. Von der Puppe über die Spielkonsole bis hin zum Trampolin hat Smyths Toys alles zu bieten, was das junge und junggebliebene Spielkind-Herz höher schlagen lässt.

Smyths Toys ist mit der neuen Filiale in Halle insgesamt 79mal in Deutschland vertreten. Die Spielwarenkette wurde vor mehr als dreißig Jahren in Irland von den Smyth Brüdern gegründet und nimmt heute mit mehr als 200 Standorten in Irland, England sowie seit 2018 auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz und seit 2022 in Frankreich und den Niederlanden eine marktführende Rolle in Europa mit Spielwaren, Outdoor- und Babyartikeln ein.

Smyths Toys wird in Halle mit seinem breiten Sortiment, einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis, hohen Servicestandards und nicht zuletzt dank kompetenter und engagierter Mitarbeiter, die Erfolgsgeschichte des Spielwarenhändlers fortschreiben.

Nach intensiven Wochen und Monaten des Aus- und Umbaus ist nun alles für die große Neueröffnung am 25. März vorbereitet. Die reine Bauzeit nach Erteilung der Baugenehmigung betrug nur rund neun Monate, in denen der komplette Bereich nach neuesten technischen Vorgaben ertüchtigt wurde. Center-Manager Michael Schneider: „Es war quasi eine Operation am offenen Herzen, da das Neustadt Centrum über die gesamte Bauzeit geöffnet und in Betrieb war. Das haben alle Beteiligten, insbesondere die Bestandsmieter, beachtlich gemeistert. Jetzt beginnt ein neues Erfolgskapitel des Centers.“

Das im Jahr 2000 eröffnete Neustadt Centrum in Halle ist ein multifunktionales Einkaufszentrum im Commercial Portfolio der Branicks Group AG. Mit einer Gesamtfläche von 30.700 Quadratmetern bietet es seinen Besuchern eine attraktive Mischung aus Handel, Gastronomie, einem modernen Multiplexkino mit acht Kinosälen, Arztpraxen sowie vielfältigen Dienstleistungen. Es ist bis auf kleine Teilflächen voll vermietet. Als Nahversorger und sozialer Treffpunkt zieht das Einkaufszentrum täglich rund 10.000 Besucher aus der Region an. Den Kunden stehen im eigenen Parkhaus 933 Stellplätze zur Verfügung. Außerdem ist das Neustadt Centrum unmittelbar an das S-Bahnnetz angebunden.

Über die Branicks Group AG:

Die Branicks Group AG (ehemals DIC Asset AG) ist ein führender deutscher börsennotierter Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien sowie Renewable Assets mit über 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Zum 30.09.2025 betreuten wir in den Segmenten Commercial Portfolio und Institutional Business Objekte mit einem Marktwert von 10,7 Mrd. Euro.

Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe.

Im Segment Institutional Business erzielen wir mit dem Angebot unserer Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.

Die Aktien der Branicks Group AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (WKN: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4).

Das Unternehmen bekennt sich uneingeschränkt zum Thema Nachhaltigkeit und nimmt Spitzenplätze in ESG-relevanten Ratings wie Morningstar Sustainalytics, S&P Global CSA ein. Zudem ist die Branicks Group AG Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Immobilien im Portfolio von Branicks sind mit renommierten Nachhaltigkeitszertifikaten wie DGNB, LEED oder BREEAM ausgezeichnet.

Mehr Informationen unter www.branicks.com

PR-Kontakt Branicks Group AG:

Stephan Heimbach

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1569

pr@branicks.com

IR-Kontakt Branicks Group AG:

Jasmin Dentz

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@branicks.com

Über REWE:

Mit einem Umsatz von 31,6 Mrd. Euro (2024), bundesweit mehr als 170.000 Mitarbeitenden und 3.800 Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE- und nahkauf-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige Kaufleute betrieben.

PR-Kontakt REWE:

REWE Unternehmenskommunikation, Vanessa Kordas

03328 3314 193 | 0151-5512 0010 | vanessa.kordas@rewe-group.com

Rheinstraße 8, 14513 Teltow

Über Smyths Toys

Das vor mehr als dreißig Jahren in Irland gegründete Familienunternehmen Smyths Toys nimmt heute mit mehr als 200 Standorten in Irland, England und der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz), Niederlande und Frankreich und jeweils landeseigenen Onlineshops eine marktführende Rolle in Europa mit Spielwaren und Babyartikeln ein. Mit seinem breit gefächerten Angebot aus den Bereichen Spielwaren, Outdoor, Multimedia und Baby führt Smyths Toys das umfangreichste Sortiment der Branche. Durch den sehr beliebten und bequemen Multi-Channel Ansatz, ausgesprochen hohen Servicestandards und Produktqualität zu immer fairen und günstigen Preisen bietet das Smyths Toys Konzept seinen Kunden einen großen Mehrwert.



Mehr Informationen unter www.smythstoys.com

PR Kontakt Smyths Toys

Smyths Toys Deutschland SE & Co. KG

Public Relations

Hugo-Eckener-Str. 20

D-50829 Köln

E-Mail: presse@smythstoys.com