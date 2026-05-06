BRANICKS Group Aktie
WKN DE: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4
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06.05.2026 07:00:14
EQS-News: Branicks Group AG: EPRA-Nachhaltigkeitsbericht 2025 veröffentlicht
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EQS-News: BRANICKS Group AG
/ Schlagwort(e): ESG/Immobilien
Branicks Group AG: EPRA-Nachhaltigkeitsbericht 2025 veröffentlicht
Frankfurt am Main, 06. Mai 2026
Presseinformation der Branicks Group AG
Branicks Group AG: EPRA-Nachhaltigkeitsbericht 2025 veröffentlicht
Frankfurt, 06.05.2026 – Die Branicks Group AG (Branicks), ISIN: DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat heute ihren EPRA-Nachhaltigkeitsbericht für das Jahr 2025 veröffentlicht. Der Bericht wurde in Übereinstimmung mit den Sustainability Best Practice Recommendations (sBPR) erstellt und umfasst wesentliche ESG-Kennzahlen für den Geschäftsbetrieb und den Immobilien-Eigenbestand (Commercial Portfolio).
In den vergangenen Jahren hat Branicks seine Treibhausgasemissionen deutlich reduziert. Im Berichtsjahr 2025 setzt sich dieser Trend fort: Die marktbasierte Treibhausgasintensität des Commercial Portfolios verbesserte sich gegenüber 2024 um weitere 7 %. Dies ist maßgeblich auf den gestiegenen Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtstromverbrauch zurückzuführen. Bezogen auf die selbstgenutzten Büroflächen konnte Branicks die Treibhausgasintensität um 20 % reduzieren.
Ein weiterer Gradmesser für die nachhaltige Transformation des Commercial Portfolios ist die Green-Building-Quote. Durch die Zertifizierung weiterer Objekte konnte die Green-Building-Quote 2025 trotz Portfolioveränderungen mit 52 % auf hohem Niveau gehalten werden.
Auf Mitarbeiterebene wurde 2025 ein nahezu ausgewogenes Verhältnis von Männern und Frauen im Unternehmen mit 48 % zu 52 % erreicht. Die Fluktuationsquote sank zum Vorjahr deutlich von 23,5% auf 17,8%.
Wie bereits in den vergangenen Jahren basieren die Berichtsdaten auf einer methodisch und analytisch strukturiert aufgesetzten Wesentlichkeitsanalyse und folgen den Sustainability Best Practice Recommendations der European Public Real Estate Association (EPRA).
Weitere Nachhaltigkeitsdaten für das Jahr 2025 zu den Themenfeldern Environment, Social und Governance wird Branicks zeitlich angelehnt an die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 veröffentlichen.
Über die Branicks Group AG:
Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe.
Im Segment Institutional Business erzielen wir mit dem Angebot unserer Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.
Die Aktien der Branicks Group AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (WKN: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4).
Das Unternehmen bekennt sich uneingeschränkt zum Thema Nachhaltigkeit und nimmt Spitzenplätze in ESG-relevanten Ratings wie Morningstar Sustainalytics, S&P Global CSA ein. Zudem ist die Branicks Group AG Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Immobilien im Portfolio von Branicks sind mit renommierten Nachhaltigkeitszertifikaten wie DGNB, LEED oder BREEAM ausgezeichnet.
Mehr Informationen unter www.branicks.com
PR-Kontakt Branicks Group AG:
Stephan Heimbach
Neue Mainzer Straße 32-36
60311 Frankfurt am Main
Fon +49 69 9454858-1569
pr@branicks.com
IR-Kontakt Branicks Group AG:
Jasmin Dentz
Neue Mainzer Straße 32-36
60311 Frankfurt am Main
Fon +49 69 9454858-1492
ir@branicks.com
06.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Branicks Group AG
|Neue Mainzer Straße 32-36
|60311 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 69 9454858-1492
|Fax:
|+49 69 9454858-9399
|E-Mail:
|ir@branicks.com
|Internet:
|www.branicks.com
|ISIN:
|DE000A1X3XX4, DE000A12T648, DE000A2GSCV5, DE000A2NBZG9
|WKN:
|A1X3XX, A12T64, A2GSCV, A2NBZG
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
|EQS News ID:
|2321468
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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