EQS-News: Branicks Group AG: EPRA-Nachhaltigkeitsbericht 2025 veröffentlicht

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Branicks Group AG: EPRA-Nachhaltigkeitsbericht 2025 veröffentlicht



06.05.2026 / 07:00 CET/CEST

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Branicks Group AG: EPRA-Nachhaltigkeitsbericht 2025 veröffentlicht

Frankfurt am Main, 06. Mai 2026

Presseinformation der Branicks Group AG

Branicks Group AG: EPRA-Nachhaltigkeitsbericht 2025 veröffentlicht

Transparente und vergleichbare ESG-Berichterstattung gemäß EPRA sBPR-Vorgaben

Green-Building-Quote bei 52%

Treibhausgas-Emissionen im Geschäftsbetrieb und Portfolio weiter reduziert

Frankfurt, 06.05.2026 – Die Branicks Group AG (Branicks), ISIN: DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat heute ihren EPRA-Nachhaltigkeitsbericht für das Jahr 2025 veröffentlicht. Der Bericht wurde in Übereinstimmung mit den Sustainability Best Practice Recommendations (sBPR) erstellt und umfasst wesentliche ESG-Kennzahlen für den Geschäftsbetrieb und den Immobilien-Eigenbestand (Commercial Portfolio).

In den vergangenen Jahren hat Branicks seine Treibhausgasemissionen deutlich reduziert. Im Berichtsjahr 2025 setzt sich dieser Trend fort: Die marktbasierte Treibhausgasintensität des Commercial Portfolios verbesserte sich gegenüber 2024 um weitere 7 %. Dies ist maßgeblich auf den gestiegenen Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtstromverbrauch zurückzuführen. Bezogen auf die selbstgenutzten Büroflächen konnte Branicks die Treibhausgasintensität um 20 % reduzieren.

Ein weiterer Gradmesser für die nachhaltige Transformation des Commercial Portfolios ist die Green-Building-Quote. Durch die Zertifizierung weiterer Objekte konnte die Green-Building-Quote 2025 trotz Portfolioveränderungen mit 52 % auf hohem Niveau gehalten werden.

Auf Mitarbeiterebene wurde 2025 ein nahezu ausgewogenes Verhältnis von Männern und Frauen im Unternehmen mit 48 % zu 52 % erreicht. Die Fluktuationsquote sank zum Vorjahr deutlich von 23,5% auf 17,8%.

Wie bereits in den vergangenen Jahren basieren die Berichtsdaten auf einer methodisch und analytisch strukturiert aufgesetzten Wesentlichkeitsanalyse und folgen den Sustainability Best Practice Recommendations der European Public Real Estate Association (EPRA).

Weitere Nachhaltigkeitsdaten für das Jahr 2025 zu den Themenfeldern Environment, Social und Governance wird Branicks zeitlich angelehnt an die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 veröffentlichen.

Über die Branicks Group AG:

Die Branicks Group AG (ehemals DIC Asset AG) ist ein führender deutscher börsennotierter Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien mit über 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Zum 30.09.2025 betreuten wir in den Segmenten Commercial Portfolio und Institutional Business Objekte mit einem Marktwert von 10,7 Mrd. Euro.

Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe.

Im Segment Institutional Business erzielen wir mit dem Angebot unserer Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.

Die Aktien der Branicks Group AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (WKN: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4).

Das Unternehmen bekennt sich uneingeschränkt zum Thema Nachhaltigkeit und nimmt Spitzenplätze in ESG-relevanten Ratings wie Morningstar Sustainalytics, S&P Global CSA ein. Zudem ist die Branicks Group AG Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Immobilien im Portfolio von Branicks sind mit renommierten Nachhaltigkeitszertifikaten wie DGNB, LEED oder BREEAM ausgezeichnet.

Mehr Informationen unter www.branicks.com

PR-Kontakt Branicks Group AG:

Stephan Heimbach

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1569

pr@branicks.com

IR-Kontakt Branicks Group AG:

Jasmin Dentz

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492