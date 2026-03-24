EQS-News: Branicks Group AG: Erneut ESG-Spitzenbewertungen im Morningstar Sustainalytics Ranking und im CDP-Scoring

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Branicks Group AG: Erneut ESG-Spitzenbewertungen im Morningstar Sustainalytics Ranking und im CDP-Scoring



24.03.2026 / 07:00 CET/CEST

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Branicks Group AG: Erneut ESG-Spitzenbewertungen im Morningstar Sustainalytics Ranking und im CDP-Scoring

Frankfurt am Main, 24. März 2026

Presseinformation der Branicks Group AG

Branicks Group AG: Erneut ESG-Spitzenbewertungen im Morningstar Sustainalytics Ranking und im CDP-Scoring

Morningstar Sustainalytics: Branicks im globalen Peer-Vergleich unter den Besten

Nachhaltigkeit als Kernelement in Geschäftsmodell und Unternehmensstrategie

Jüngst weitere zwei Gewerbeimmobilien in Offenbach nach BREEAM zertifiziert

Frankfurt am Main, 24. März 2026. Die Branicks Group AG („Branicks“), ISIN: DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, sieht sich in ihrer fest in ihrem Geschäftsmodell und der allgemeinen Unternehmensstrategie verankerten ESG-Ausrichtung durch erneute Spitzenpositionen in zwei führenden internationalen Rankings bestätigt. So gehört Branicks auch in diesem Jahr wieder zu den führenden Unternehmen im globalen ESG Risk Rating der Analysegesellschaft Morningstar Sustainalytics. Auch im globalen CDP-Scoring wurde die ausgezeichnete Bewertung der Vergangenheit wiederum bestätigt.

Die Neuzertifizierung von zwei Gewerbeobjekten in Offenbach, Berliner Straße, bestätigt die kontinuierliche operative Arbeit an der Ertüchtigung von Immobilien im Bestand und unter Verwaltung von Branicks.

Im jüngst veröffentlichten Sustainalytics-Ranking gehört Branicks im weltweiten Vergleich über alle Branchen hinweg unter den 15.000 bewerteten Unternehmen zu den besten 2%. Darüber hinaus zählt Branicks in der Kategorie Real Estate Industry zu den besten 6% und wurde als Industry ESG Leader 2026 sowie als Sustainalytics Regional ESG Leader 2026 ausgezeichnet.

Im CDP-Rating (ehemals Carbon Disclosure Project), das die Umwelttransparenz und -leistung von Unternehmen in den Bereichen Klimawandel, Wassersicherheit und Wälder mit Noten von A bis D bewertet, wurde für Branicks die Gesamtbewertung B aus dem vorherigen Bewertungszyklus erneut fortgeschrieben. In Unterkategorien wie Business Strategy, Governance und Risk & Opportunity Disclosure erhielt Branicks dabei die Note A.

„Unsere erfreulichen Platzierungen in beiden Rankings sind eine sehr motivierende Bestätigung unserer systematischen und kontinuierlichen Arbeit, bei der Messbarkeit und Transparenz wesentliche Elemente sind. Für uns ist dieses Ergebnis Bestätigung und Ansporn zugleich,“ sagte Lukas Brunert, Geschäftsführer Branicks Onsite GmbH.

Die Ausrichtung des unternehmerischen Handelns an ESG-Kriterien gehört seit weit mehr als zehn Jahren zum strategischen Ansatz von Branicks und ist im Geschäftsmodell und der Unternehmensstrategie des Unternehmens fest verankert. Die Green-Building-Quote im Commercial Portfolio lag im Geschäftsjahr 2024 bei 52,9%. Spitzenauszeichnungen der Branicks-Immobilien mit renommierten Nachhaltigkeitszertifikaten wie DGNB, LEED oder BREEAM sind ein zusätzlicher Beleg für die kontinuierliche Weiterentwicklung des Portfolios Richtung Effizienz und Nachhaltigkeit.

Über die Branicks Group AG:

Die Branicks Group AG (ehemals DIC Asset AG) ist ein führender deutscher börsennotierter Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien sowie Renewable Assets mit über 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Zum 30.09.2025 betreuten wir in den Segmenten Commercial Portfolio und Institutional Business Objekte mit einem Marktwert von 10,7 Mrd. Euro.

Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe.

Im Segment Institutional Business erzielen wir mit dem Angebot unserer Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.

Die Aktien der Branicks Group AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (WKN: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4).

Das Unternehmen bekennt sich uneingeschränkt zum Thema Nachhaltigkeit und nimmt Spitzenplätze in ESG-relevanten Ratings wie Morningstar Sustainalytics, S&P Global CSA ein. Zudem ist die Branicks Group AG Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Immobilien im Portfolio von Branicks sind mit renommierten Nachhaltigkeitszertifikaten wie DGNB, LEED oder BREEAM ausgezeichnet.

Mehr Informationen unter www.branicks.com

PR-Kontakt Branicks Group AG:

Stephan Heimbach

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1569

pr@branicks.com

IR-Kontakt Branicks Group AG:

Jasmin Dentz

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@branicks.com