EQS-News: Branicks Group AG: Goldenes Haus in Frankfurt voll vermietet

Frankfurt, 06.03.2026 – Die Branicks Group AG (Branicks), ISIN: DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat im Goldenen Haus, Frankfurt, mehrere Mietverträge verlängert und weitere neu abgeschlossen. Die Mieter stammen aus der Finanzwirtschaft. Mit den jetzt abgeschlossenen bzw. erneuerten Mietverträgen ist die Landmark Immobilie mit ihrer markanten, goldschimmernden Fassade an der Frankfurter Theodor-Heuss-Allee 80 voll vermietet, bietet als Multi-Tenant-Gebäude zugleich aber immer wieder attraktive Mietflächen.
Das traditionsreiche Goldene Haus in der Frankfurter City West gegenüber der Messe wurde in den 1980er Jahren errichtet und ist nach umfassender Sanierung in den vergangenen Jahren heute ein hocheffizientes, nach BREEAM zertifiziertes State-of-the-Art Bürogebäude mit innovativer Gebäudetechnik in bester Lage. Es verfügt über eine vermietbare Fläche von 33.297 qm. Der Gebäudekomplex umfasst darüber hinaus 532 Parkplätze sowie E-Ladeplätze und bietet ab dem 2. Halbjahr 2026 ebenso eine Schnellladestation. Das Goldene Haus gehört zum Institutional Portfolio der Branicks Group.
Über die Branicks Group AG:
Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe.
Im Segment Institutional Business erzielen wir mit dem Angebot unserer Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.
Die Aktien der Branicks Group AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (WKN: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4).
Das Unternehmen bekennt sich uneingeschränkt zum Thema Nachhaltigkeit und nimmt Spitzenplätze in ESG-relevanten Ratings wie Morningstar Sustainalytics, S&P Global CSA ein. Zudem ist die Branicks Group AG Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Immobilien im Portfolio von Branicks sind mit renommierten Nachhaltigkeitszertifikaten wie DGNB, LEED oder BREEAM ausgezeichnet.
Mehr Informationen unter www.branicks.com
PR-Kontakt Branicks Group AG:
Stephan Heimbach
Neue Mainzer Straße 32-36
60311 Frankfurt am Main
Fon +49 69 9454858-1569
pr@branicks.com
IR-Kontakt Branicks Group AG:
Jasmin Dentz
Neue Mainzer Straße 32-36
60311 Frankfurt am Main
Fon +49 69 9454858-1492
06.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Branicks Group AG
|Neue Mainzer Straße 32-36
|60311 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 69 9454858-1492
|Fax:
|+49 69 9454858-9399
|E-Mail:
|ir@branicks.com
|Internet:
|www.branicks.com
|ISIN:
|DE000A1X3XX4, DE000A12T648, DE000A2GSCV5, DE000A2NBZG9
|WKN:
|A1X3XX, A12T64, A2GSCV, A2NBZG
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
|EQS News ID:
|2285850
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2285850 06.03.2026 CET/CEST
