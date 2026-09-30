EQS-News: Branicks Group AG Halbjahresbericht 2026: Operativ kontinuierlich stabil unterwegs, wesentliche strukturelle Weichenstellungen erfolgt

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Branicks Group AG Halbjahresbericht 2026: Operativ kontinuierlich stabil unterwegs, wesentliche strukturelle Weichenstellungen erfolgt



30.09.2026 / 15:41 CET/CEST

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Branicks Group AG Halbjahresbericht 2026: Operativ kontinuierlich stabil unterwegs, wesentliche strukturelle Weichenstellungen erfolgt

Frankfurt am Main, 30. September 2026

Presseinformation der Branicks Group AG

Branicks Group AG Halbjahresbericht 2026: Operativ kontinuierlich unterwegs, wesentliche strukturelle Weichenstellungen erfolgt

In herausforderndem Markt weiter operative Stabilität

Außerordentliche Abschreibungen auf Finanzlagen belasten Konzernergebnis

Weiterer signifikanter Rückgang von Zinsaufwand und OPEX

Strukturelle Weichenstellungen bei VIB

A.o. Hauptversammlung liegt Sanierungskonzept zur Entscheidung vor

Frankfurt, 30.09.2026 – Die Branicks Group AG (Branicks), ISIN: DE000A1X3XX4, war im ersten Halbjahr des Geschäftsjahrs 2026 in einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld erneut operativ stabil unterwegs und ist mit ihren eigenen Konsolidierungsthemen unbeschadet von allen externen Widrigkeiten wesentlich vorangekommen. Der bevorstehenden a.o. Hauptversammlung des Unternehmens am 9. Oktober 2026 liegt ein umfassendes Umstrukturierungskonzept zur Beschlussfassung vor.

Die Vorstandsvorsitzende der Branicks Group AG, Sonja Wärntges, kommentiert:

„In unserem Halbjahresbericht über die ersten 6 Monate des Geschäftsjahres 2026 können wir über ein fortgesetzt robustes operatives Geschäft unter ansonsten herausfordernden Rahmenbedingungen für Branicks berichten. In einem immer noch makroökonomisch und in unserem eigenen Markt für Gewerbeimmobilien außerordentlich ungünstigen Umfeld sind wir mit unseren eigenen Themen unbeschadet von allen externen Widrigkeiten entscheidende Schritte vorangekommen.“

Status zum 30. Juni 2026

Die Assets under Management als Summe aus Bestandsportfolio und von Branicks betreuten Assets im Rahmen des Institutional Business lagen zum Stichtag 30. Juni 2026 bei 10,1 Mrd. Euro (31.12.2025: 10,5 Mrd. Euro*). Im ersten Halbjahr 2026 hat das Unternehmen mit verkleinertem Portfolio und unter anhaltenden externen Widrigkeiten ein gegenüber Vorjahr verringertes FFO I-Ergebnis (nach Minderheiten, vor Steuern) von 14,3 Mio. Euro (6M 2025: 22,7 Mio. Euro) erwirtschaftet.

Vermietungsleistung

In den beiden großen Asset-Klassen Logistik und Büro war das Vermietungsgeschäft im ersten Halbjahr 2026 gegenüber dem Spitzenwert in 2025 rückläufig. Insgesamt lag die Vermietungsleistung im ersten Halbjahr 2026 bei 148.500 qm (6M 2025: 214.700 qm), davon entfielen 45.600 qm auf die Neuvermietung und 102.900 qm auf die Erneuerung bestehender Kontrakte. Die Vermietungsleistung entspricht einer annualisierten Miete von 14,6 Mio. Euro. Die annualisierten Mieteinnahmen haben im Gesamtportfolio zum Stichtag 30. Juni 2026 like-for-like um -1,9% abgenommen (30.06.2025: +0,9%), im Commercial Portfolio um -5,4%, im Institutional Business um -0,9%.

FFO und Konzernergebnis

Das erste Halbjahr war einerseits durch transaktionsbedingt rückläufige Erträge im Vermietungsgeschäft sowie durch das schwierige Marktumfeld und die finanzielle Konsolidierung des Unternehmens geprägt. In diesem Umfeld wurden Funds from Operations („FFO“) nach Minderheiten in Höhen von 14,3 Mio. Euro (6M 2025: 22,7 Mio. Euro) erzielt. Das Konzernergebnis ist insbesondere durch außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen in Höhe von insgesamt 158,9 Mio. Euro geprägt und beläuft sich auf -142,3 Mio. Euro (6M 2025: -23,4 Mio. Euro).

Erneut signifikanter Rückgang von Zinsaufwand und OPEX

Der Zinsaufwand ist im ersten Halbjahr 2026 erneut deutlich auf 25,6 Mio. Euro gesunken (6M 2025: 42,0 Mio. Euro). Die operativen Kosten des Konzerns lagen im ersten Halbjahr 2026 mit 25,8 Mio. Euro um 8,5% unter Vorjahr (6M 2025: 28,2 Mio. Euro).

Commercial Portfolio

Der Marktwert des Commercial Portfolio lag zum Stichtag 30. Juni 2026 bei rund 2,2 Mrd. Euro (6M 2025: 2,7 Mrd. Euro*). Die Bruttomieteinnahmen aus dem Commercial Portfolio gingen im ersten Halbjahr 2026 insbesondere aufgrund von Verkäufen auf 57,1 Mio. Euro zurück (6M 2025: 72,3 Mio. Euro). Die Nettomieteinnahmen lagen im ersten Halbjahr 2026 bei 48,7 Mio. Euro (6M 2025: 63,4 Mio. Euro). Die EPRA-Leerstandsquote betrug zum Stichtag 30. Juni 2026 13,7 % (31.12.2025: 10,1 %*). Die Green-Building-Quote im Commercial Portfolio war mit 50,1% leicht rückläufig.

Institutional Business

Die Assets under Management im Institutional Business lagen zum Stichtag 30. Juni 2026 bei 7,9 Mrd. Euro (6M 2025: 8,4 Mrd. Euro). Die Erträge aus Immobilienmanagement von 19,1 Mio. Euro (6M 2025: 20,8 Mio. Euro) waren durch stabile wiederkehrende Fees und geringe Transaktionstätigkeit geprägt.

Bilanz und Immobilienvermögen

Das Immobilienvermögen der Branicks Group AG hatte am 30. Juni 2026 im Commercial Portfolio einen Buchwert von 2.015,4 Mio. Euro (31.12.2025: 2.030,9 Mio. Euro*). Der Net Asset Value (NAV) lag zum 30. Juni 2026 bei 502,8 Mio. Euro (31.12.2025: 615,4 Mio. Euro*) bzw. 6,02 Euro je Aktie (31.12.2025: 7,36 Euro je Aktie*). Der um den vollen Wert des Geschäftsbereichs Institutional Business angepasste Adjusted Net Asset Value (Adjusted NAV) lag zum Stichtag 30. Juni 2026 bei 739,2 Mio. Euro bzw. 8,85 Euro je Aktie (31.12.2025: 851,8 Mio. Euro* bzw. 10,19 Euro je Aktie*).

*Zahlen zum 31.12.2025 ungeprüft

**Zahlen zum 30.06.2026 ohne prüferische Durchsicht

Über die Branicks Group AG:

Die Branicks Group AG (ehemals DIC Asset AG) ist ein führender deutscher börsennotierter Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien sowie neu Renewable Assets mit über 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Zum 30.06.2026 betreuten wir in den Segmenten Commercial Portfolio und Institutional Business Objekte mit einem Marktwert von 10,1 Mrd. Euro.

Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe.

Im Segment Institutional Business erzielen wir mit dem Angebot unserer Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.

Die Aktien der Branicks Group AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (WKN: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4).

Das Unternehmen bekennt sich uneingeschränkt zum Thema Nachhaltigkeit und nimmt Spitzenplätze in ESG-relevanten Ratings wie Morningstar Sustainalytics, S&P Global CSA ein. Zudem ist die Branicks Group AG Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Immobilien im Portfolio von Branicks sind mit renommierten Nachhaltigkeitszertifikaten wie DGNB, LEED oder BREEAM ausgezeichnet.

Mehr Informationen unter www.branicks.com

PR-Kontakt Branicks Group AG:

Stephan Heimbach

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1569

pr@branicks.com

IR-Kontakt Branicks Group AG:

Jasmin Dentz

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@branicks.com

Die Branicks Group AG auf einen Blick

Finanzkennzahlen in Mio. Euro 6M 20265 6M 2025 Bruttomieteinnahmen

Nettomieteinnahmen

Erträge aus Immobilienmanagement 57,1

48,7

19,1 72,3

63,4

20,8 Erlöse aus Immobilienverkauf 54,1 78,0 Gewinne aus Immobilienverkauf 0,0 3,0 Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 0,8 2,1 Funds from Operations nach Minderheiten (FFO) 14,3 22,7 Funds from Operations nach Minderheiten

inkl. Verkaufsgewinne (FFO II)

14,3

25,7 EBITDA 43,0 59,8 EBIT -144,2 9,6 Konzernergebnis -142,3 -23,4 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 15,4 24,8 Finanzkennzahlen je Aktie in Euro1 6M 20265 6M 2025 FFO nach Minderheiten 0,17 0,27 FFO II (inkl. Verkaufsgewinne) nach Minderheiten 0,17 0,31 Konzernergebnis nach Minderheiten -1,72 -0,27 Bilanzkennzahlen in Mio. Euro 30.06.20265 31.12.20256 Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 2.015,4 2.030,9 Eigenkapital 786,3 868,0 Finanzschulden (inkl. IFRS 5) 1.771,0 1.822,9 Bilanzsumme 2.747,8 2.902,1 Loan-to-Value (LtV) in %2 64,7 63,2 Adjusted LTV2, 4 59,2 58,1 NAV (je Aktie in Euro)1 6,02 7,36 Adjusted NAV (je Aktie in Euro)4 8,85 10,19 Operative Kennzahlen (gesamte Plattform) 30.06.20265 31.12.20256 Anzahl Immobilien 264 272 Assets under Management in Mrd. Euro 10,1 10,5 Mietfläche in qm 3.585.028 3.712.308 Vermietungsleistung in qm 148.516 456.200 Operative Kennzahlen (Commercial Portfolio)3 30.06.20265 31.12.20256 Annualisierte Mieteinnahmen in Mio. Euro 115,3 125,5 EPRA-Leerstandsquote in % 13,7 10,1 Ø-Mietlaufzeit in Jahren 4,5 4,3 Ø-Miete in Euro pro qm 10,00 10,33 Bruttomietrendite in % 5,3 5,7





1 Zahlen je Aktie (Aktienzahl 6M 2026: 83.565.510 / 6M 2025: 83.565.510)

2 bereinigt um Warehousing

3 Nur für Commercial Portfolio berechnet, ohne Repositionierungen und Warehousing

4 inkl. vollständigen Werts des Institutional Business

5 Ohne prüferische Durchsicht

6 ungeprüfte Zahlen zum 31.12.2025