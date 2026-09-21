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21.09.2026 20:34:43

EQS-News: BRANICKS Group AG: Reguläre Zinszahlung auf die EUR 400 Millionen Anleihe erfolgt planmäßig – Vollziehung der Laufzeitverlängerung steht bevor

EQS-News: BRANICKS Group AG / Schlagwort(e): Finanzierung
BRANICKS Group AG: Reguläre Zinszahlung auf die EUR 400 Millionen Anleihe erfolgt planmäßig – Vollziehung der Laufzeitverlängerung steht bevor

21.09.2026 / 20:34 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

BRANICKS Group AG: Reguläre Zinszahlung auf die EUR 400 Millionen Anleihe erfolgt planmäßig – Vollziehung der Laufzeitverlängerung steht bevor

Frankfurt am Main, 21. September 2026. Die BRANICKS Group AG (ISIN: DE000A1X3XX4) (die „Gesellschaft") teilt mit, dass die am 22. September 2026 fällige reguläre Zinszahlung auf die EUR 400.000.000 Unternehmensanleihe (Green Bond) 2,250 % 2021/2026 (ISIN: XS2388910270 – WKN A3MP5C) (die „Anleihe") planmäßig, fristgerecht und in voller Höhe geleistet wird.

Die einmonatige Anfechtungsfrist für die Beschlüsse der Abstimmung ohne Versammlung vom 15. bis 17. August 2026 ist am 18. September 2026 abgelaufen. Das Landgericht Frankfurt am Main hat auf Anfrage mitgeteilt, dass bei den zuständigen Kammern bislang keine Klage gegen die Beschlüsse der Anleihegläubiger eingegangen ist. Die beschlossenen Änderungen der Anleihebedingungen – insbesondere die Verlängerung der Fälligkeit der Anleihe bis zum 31. Dezember 2026, mit weiterer Verlängerungsoption bis zum 31. März 2027 – können voraussichtlich in wenigen Tagen vollzogen werden, jedoch erwartungsgemäß nicht mehr vor dem 22. September 2026.

Die MR Treuhand GmbH, München, hat heute in ihrer Eigenschaft als gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger erklärt, dass die ursprünglich am 22. September 2026 fällige Rückzahlung der Anleihe sowie etwaige Verzugszinsen auf den Rückzahlungsbetrag bis zur Vollziehung der Laufzeitverlängerung nicht ernsthaft eingefordert werden; zudem wurde auf die Ausübung bestimmter Kündigungsrechte verzichtet.

Der Handel in der Anleihe an der Luxemburger Börse ist seit dem 18. September 2026 vorübergehend ausgesetzt, bis die beschlossenen Änderungen der Anleihebedingungen vollzogen sind.

Die Gesellschaft wird die Kapitalmärkte über den weiteren Fortgang der Restrukturierung entsprechend den gesetzlichen Anforderungen informieren.

IR-Kontakt
Branicks Group AG
Jasmin Dentz
Neue Mainzer Straße 32-36
60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 9454858-1492
ir@branicks.com

21.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Branicks Group AG
Neue Mainzer Straße 32-36
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 69 9454858-1492
Fax: +49 69 9454858-9399
E-Mail: ir@branicks.com
Internet: www.branicks.com
ISIN: DE000A1X3XX4, XS2388910270
WKN: A1X3XX, A3MP5C
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
LEI Code: 52990044JL2ZPWONU738
EQS News ID: 2402648

 
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2402648  21.09.2026 CET/CEST

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