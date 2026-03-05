EQS-News: Branicks Group AG: Thalia neuer Mieter im Marler Stern

BRANICKS Group Aktie
Frankfurt, 05.03.2026 – Die Branicks Group AG (Branicks), ISIN: DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat das Buchhandelsunternehmen Thalia als weiteren Mieter im Geschäftszentrum Marler Stern in Marl gewonnen. Thalia wird dort auf 455 qm Verkaufsfläche eine Buchhandlung ansiedeln und voraussichtlich noch im ersten Halbjahr 2026 eröffnen.
Im Geschäftszentrum Marler Stern finden sich zahlreiche Geschäfte des Einzelhandels sowie Dienstleister, Arztpraxen und kommunale Einrichtungen wie die Stadtbibliothek. Es zeichnet sich durch hohe Publikumsfrequenz und seine zentrale Innenstadtlage aus. Die Ansiedelung einer Thalia Buchhandlung ist eine hochattraktive Ergänzung des breiten Einzelhandels- und Dienstleistungsangebots des Centers. Branicks hat seine Flächen im Marler Stern damit bis auf zwei kleinere Teilflächen voll vermietet.
Über die Branicks Group AG:
Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe.
Im Segment Institutional Business erzielen wir mit dem Angebot unserer Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.
Die Aktien der Branicks Group AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (WKN: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4).
Das Unternehmen bekennt sich uneingeschränkt zum Thema Nachhaltigkeit und nimmt Spitzenplätze in ESG-relevanten Ratings wie Morningstar Sustainalytics, S&P Global CSA ein. Zudem ist die Branicks Group AG Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Immobilien im Portfolio von Branicks sind mit renommierten Nachhaltigkeitszertifikaten wie DGNB, LEED oder BREEAM ausgezeichnet.
