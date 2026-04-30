Brockhaus Technologies Aktie
WKN DE: A2GSU4 / ISIN: DE000A2GSU42
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30.04.2026 15:57:44
EQS-News: Brockhaus Technologies AG: Neuausrichtung des IHSE-Managements; Dr. Thomas Niessen wird im Mai 2026 als neuer CEO seine Tätigkeit aufnehmen
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EQS-News: Brockhaus Technologies AG
/ Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges
PRESSEMITTEILUNG
30.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Brockhaus Technologies AG
|Thurn-und-Taxis-Platz 6
|60313 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)69 2043 409 0
|Fax:
|+49 (0)69 2043 409 71
|E-Mail:
|info@brockhaus-technologies.com
|Internet:
|https://www.brockhaus-technologies.com/
|ISIN:
|DE000A2GSU42
|WKN:
|A2GSU4
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2319500
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2319500 30.04.2026 CET/CEST
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