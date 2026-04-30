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30.04.2026 15:57:44

EQS-News: Brockhaus Technologies AG: Neuausrichtung des IHSE-Managements; Dr. Thomas Niessen wird im Mai 2026 als neuer CEO seine Tätigkeit aufnehmen

EQS-News: Brockhaus Technologies AG / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges
Brockhaus Technologies AG: Neuausrichtung des IHSE-Managements; Dr. Thomas Niessen wird im Mai 2026 als neuer CEO seine Tätigkeit aufnehmen

30.04.2026 / 15:57 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PRESSEMITTEILUNG

Brockhaus Technologies AG: Neuausrichtung des IHSE-Managements; Dr. Thomas Niessen wird im Mai 2026 als neuer CEO seine Tätigkeit aufnehmen und übernimmt gemeinsam mit Frank Breitenfelder die Leitung der IHSE-Gruppe

Frankfurt am Main, 30. April 2026. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft der Brockhaus Technologies AG (ISIN: DE000A2GSU42, „BKHT“ oder „Gesellschaft“), IHSE, hat ihre Geschäftsführung neu ausgerichtet und die in 2025 angestoßene Transformation des Managements abgeschlossen. Damit wurde ein strategisch wichtiger Schritt für die weitere Entwicklung der Unternehmensgruppe vollzogen. Dr. Thomas Niessen wird im Mai 2026 als neuer CEO bei IHSE seine Tätigkeit aufnehmen. Der erfahrene Manager und Experte für industrielle Automatisierungs- und Netzwerktechnik war zuvor bei Belden Inc. unter anderem im Bereich Automation Solutions in globalen Rollen als VP R&D sowie als VP Change Management und VP Product Management tätig. Unterstützt wird er durch Frank Breitenfelder als CFO, der bereits vor einem Jahr in die Geschäftsführung von IHSE eingetreten ist.

Mit dem neuen Managementteam und einer vollgefüllten Pipeline an Produktinnovationen richtet IHSE den Blick im Jahr 2026 klar nach vorn. Die leistungsfähige und zuverlässige KVM-Technologie von IHSE gewährleistet hochsichere und nahezu latenzfreie Datenübertragung in „mission-critical“ Anwendungsbereichen. Durch die Erfüllung kritischer Sicherheitsstandards und entsprechender Zertifizierungen profitiert IHSE seit dem vergangenen Jahr von einem stark wachsenden Geschäft im Bereich Government & Defense (ca. 43% der Umsatzerlöse in 2025). Dies ist ein direktes Resultat der Entscheidung, bereits vor rund drei Jahren gezielt in spezifische Zertifizierungen und Business Development Aktivitäten im Defense-Bereich zu investieren.

Über Brockhaus Technologies
Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine Technologiegruppe, die margen- und wachstumsstarke Technologie- und Innovations-Champions mit B2B-Geschäftsmodellen im deutschen Mittelstand akquiriert. Mit einem einzigartigen Plattformansatz und einem langfristigen Horizont unterstützt Brockhaus Technologies ihre Tochtergesellschaften aktiv und strategisch dabei, langfristig profitables Wachstum über Branchen- und Ländergrenzen hinweg zu erzielen. Gleichzeitig bietet Brockhaus Technologies einen Zugang zu diesen nicht börsennotierten deutschen Technologie-Champions, die für Kapitalmarktinvestoren ansonsten unzugänglich sind. Weitere Informationen unter www.brockhaus-technologies.com

Kontakt:
Brockhaus Technologies – Florian Peter
Telefon: +49 69 20 43 40 90
Fax: +49 69 20 43 40 971
E-Mail: ir@brockhaus-technologies.com


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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Brockhaus Technologies AG
Thurn-und-Taxis-Platz 6
60313 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 (0)69 2043 409 0
Fax: +49 (0)69 2043 409 71
E-Mail: info@brockhaus-technologies.com
Internet: https://www.brockhaus-technologies.com/
ISIN: DE000A2GSU42
WKN: A2GSU4
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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