Brockhaus Technologies Aktie

Brockhaus Technologies ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2GSU4 / ISIN: DE000A2GSU42

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.11.2026 17:53:03

EQS-News: Brockhaus Technologies AG: Umsatzerlöse in 9M 2026 bei € 20,0 Mio. und bereinigtes EBITDA bei € -1,0 Mio.; Umsatz und bereinigtes EBITDA 2026 am unteren Ende der Prognose erwartet

EQS-News: Brockhaus Technologies AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung
Brockhaus Technologies AG: Umsatzerlöse in 9M 2026 bei € 20,0 Mio. und bereinigtes EBITDA bei € -1,0 Mio.; Umsatz und bereinigtes EBITDA 2026 am unteren Ende der Prognose erwartet

12.11.2026 / 17:53 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Brockhaus Technologies AG: Umsatzerlöse in 9M 2026 bei € 20,0 Mio. und bereinigtes EBITDA bei € -1,0 Mio.; Umsatz und bereinigtes EBITDA 2026 am unteren Ende der Prognose erwartet

  • Trotz rückläufiger Umsatzerlöse führten geringere Aufwendungen im Konzern zu einer deutlichen Verbesserung des bereinigten EBITDA gegenüber dem Vorjahr 
  • IHSE steigert die bereinigte EBITDA-Marge auf 17,3% (9M 2025: 12,3%): Umsatzerlöse bei € 20,0 Mio. und bereinigtes EBITDA bei € 3,5 Mio.
  • Aktienrückkaufangebot in Höhe von € 90 Mio. erfolgreich umgesetzt: Die Anzahl ausstehender Aktien verringerte sich um ca. 34,4% auf 6,9 Mio. (zuvor: 10,4 Mio.)
  • Konkretisierung der Prognose für das Geschäftsjahr 2026: Umsatzerlöse und bereinigtes EBITDA am unteren Ende der kommunizierten Bandbreite erwartet

Frankfurt am Main, 12. November 2026. Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42, „Brockhaus Technologies“ oder „Gesellschaft“) hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 für die fortgeführten Geschäftsbereiche (IHSE und Holding) Umsatzerlöse von € 20,0 Mio. erzielt (9M 2025: € 21,3 Mio.). Das bereinigte EBITDA betrug im Berichtszeitraum € -1,0 Mio. bei einer bereinigten EBITDA-Marge von -4,9% (9M 2025: € -2,2 Mio.; -10,2% Marge). Trotz rückläufiger Umsatzerlöse führten geringere Aufwendungen, insbesondere bei den Personalkosten in der Holding und bei IHSE, zu einer deutlichen Verbesserung des bereinigten EBITDA im Konzern gegenüber dem Vorjahr.

Am 14. Oktober 2026 gab die Gesellschaft den erfolgreichen Abschluss ihres öffentlichen Aktienrückkaufangebots bekannt. Insgesamt wurden 3.592.000 eigene Aktien zu einem Preis von € 25,00 je Aktie zurückerworben. Dies entspricht einem Gesamtvolumen von ca. € 90 Mio. Durch den Einzug der zurückerworbenen Aktien verringerte sich die Aktienanzahl um ca. 34,4% von 10.447.666 auf 6.855.666 Stück.

„Nach dem Verkauf der Bikeleasing-Gruppe und dem erfolgreich abgeschlossenen Aktienrückkauf verfügen wir weiterhin über einen erheblichen finanziellen Handlungsspielraum. Aktuell konzentrieren wir uns darauf, IHSE wieder auf einen nachhaltigen Wachstumskurs zu führen und die Kostenstruktur der AG zu optimieren, um die Holding noch effizienter aufzustellen. Parallel zu einer weiteren möglichen Kapitalrückführung an unsere Aktionäre im Jahr 2027, für die unsere Aktionäre auf der Hauptversammlung im August 2026 die entsprechenden bilanziellen Voraussetzungen geschaffen haben, prüft die Gesellschaft selbstverständlich auch weitere vielversprechende Akquisitionsmöglichkeiten“, kommentiert Marco Brockhaus, Gründer und CEO der Brockhaus Technologies AG.

IHSE (Segment Security Technologies) steigert die bereinigte EBITDA-Marge auf 17,3%
Im Segment Security Technologies (IHSE) lagen die Umsatzerlöse im Berichtszeitraum mit € 20,0 Mio. unter dem Vergleichswert des Vorjahreszeitraums (9M 2025: € 21,3 Mio.). Ursächlich dafür war die anhaltende Investitionszurückhaltung in der Region Americas aufgrund der US-Zollpolitik und des Nahostkriegs. Entsprechend lagen die Umsatzerlöse in der Region Americas mit € 2,8 Mio. deutlich unter dem Vorjahr (9M 2025: € 6,4 Mio.). In EMEA stiegen die Umsatzerlöse aufgrund einer höheren Anzahl an Großprojekten im Berichtszeitraum auf € 15,1 Mio. (9M 2025: € 13,0 Mio.). In APAC lagen die Umsatzerlöse mit € 2,1 Mio. ebenfalls leicht über dem Vorjahreswert (9M 2025: € 1,9 Mio.).

Das bereinigte EBITDA stieg trotz geringerer Umsatzerlöse auf € 3,5 Mio. und die bereinigte EBITDA-Marge auf 17,3% (9M 2025: € 2,6 Mio.; 12,3%). Maßgeblich hierfür waren niedrigere Personal- und sonstige betriebliche Aufwendungen aufgrund der bereits im dritten Quartal 2025 eingeleiteten Maßnahmen zur Senkung der Fixkosten.

Verkauf der Bikeleasing-Gruppe
Mit dem Vollzug des Verkaufs der Bikeleasing-Gruppe Ende Juni 2026 wurde die Tochtergesellschaft zum Bilanzstichtag am 30. Juni 2026 entkonsolidiert. Wie schon in den Vorquartalen wird das Ergebnis der Bikeleasing-Gruppe in der Konzern-Gesamtergebnisrechnung gesondert als „Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen“ ausgewiesen. Das Ergebnis umfasst das bis zum Vollzug des Verkaufs am 30. Juni 2026 erwirtschaftete operative Ergebnis der Bikeleasing-Gruppe sowie den zum 30. September 2026 bilanzierten Gewinn aus der Veräußerung.

Konkretisierung der Prognose für das Geschäftsjahr 2026: Umsatzerlöse und bereinigtes EBITDA am unteren Ende der kommunizierten Bandbreite erwartet
Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet die Gesellschaft für die fortgeführten Geschäftsbereiche (IHSE und Holding) Umsatzerlöse am unteren Ende der Prognosespanne von € 30 Mio. bis € 32 Mio. Das bereinigte EBITDA wird ebenfalls am unteren Ende der Prognosespanne von € 0 Mio. bis € 2 Mio. erwartet. Hierbei wird die aktuelle Einschätzung des Managements der IHSE-Gruppe zur Geschäftsentwicklung auf Basis des Auftragsbestands und der Projektpipeline für das laufende vierte Quartal berücksichtigt.

Die Quartalsmitteilung 9M 2026 wurde auf unserer Website www.brockhaus-technologies.com im Bereich Investor Relations unter der Rubrik Finanzberichte veröffentlicht. Ein begleitender Earnings Call findet in diesem Quartal nicht statt.

Über Brockhaus Technologies
Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine Technologiegruppe, die margen- und wachstumsstarke Technologie- und Innovations-Champions mit B2B-Geschäftsmodellen im deutschen Mittelstand akquiriert. Mit einem einzigartigen Plattformansatz und einem langfristigen Horizont unterstützt Brockhaus Technologies ihre Tochtergesellschaften aktiv und strategisch dabei, langfristig profitables Wachstum über Branchen- und Ländergrenzen hinweg zu erzielen. Gleichzeitig bietet Brockhaus Technologies einen Zugang zu diesen nicht börsennotierten deutschen Technologie-Champions, die für Kapitalmarktinvestoren ansonsten unzugänglich sind. Weitere Informationen unter www.brockhaus-technologies.com.

Kontakt:
Brockhaus Technologies – Florian Peter
Telefon: +49 69 20 43 40 90
Fax: +49 69 20 43 40 971
E-Mail: ir@brockhaus-technologies.com


12.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Brockhaus Technologies AG
Thurn-und-Taxis-Platz 6
60313 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 (0)69 2043 409 0
Fax: +49 (0)69 2043 409 71
E-Mail: info@brockhaus-technologies.com
Internet: https://www.brockhaus-technologies.com/
ISIN: DE000A2GSU42
WKN: A2GSU4
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 5299007DQ4OLATJQIX97
EQS News ID: 2433724

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2433724  12.11.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Brockhaus Technologies

mehr Nachrichten

Analysen zu Brockhaus Technologies

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Brockhaus Technologies 15,85 -0,94% Brockhaus Technologies

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:16 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07:27 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen