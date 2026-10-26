EQS-News: Bronwyn Brophy O’Connor wird im Dezember 2026 CEO der Carl Zeiss Meditec Gruppe

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Bronwyn Brophy O’Connor wird im Dezember 2026 CEO der Carl Zeiss Meditec Gruppe



26.10.2026 / 10:30 CET/CEST

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Jena / Oberkochen, 26. Oktober 2026 Bronwyn Brophy O’Connor wird im Dezember 2026 CEO der Carl Zeiss Meditec Gruppe Internationale Unternehmenslenkerin mit umfassender Erfahrung in der Medizintechnik, kundenorientierter Innovation und Unternehmenstransformation

Bronwyn Brophy O’Connor, derzeit CEO der Vitrolife Group in Schweden, übernimmt zum 1. Dezember 2026 den Vorstandsvorsitz der Carl Zeiss Meditec AG. Zum selben Zeitpunkt wird sie Mitglied des Vorstands der Carl Zeiss AG mit Verantwortung für die Sparte Medical Technology. Ihre Ernennung zur Nachfolgerin des derzeitigen CEO Andreas Pecher war erstmals im Mai 2026 bekannt gegeben worden.

Mit dem nun bestätigten Eintrittsdatum übernimmt sie die Leitung der Carl Zeiss Meditec Gruppe von Andreas Pecher, der seit dem 1. Januar 2026 interimistisch den Vorstandsvorsitz innehat.

„Ich freue mich sehr darauf, Teil von Carl Zeiss Meditec und der ZEISS Gruppe zu werden. Das Unternehmen verbindet fundierte wissenschaftliche Expertise mit engen Kundenbeziehungen und einem starken Engagement für eine bessere Patientenversorgung. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren Teams und Kundinnen und Kunden auf diesen Stärken aufzubauen, Innovationen voranzutreiben und die nächste Phase der Unternehmenstransformation erfolgreich zu gestalten“, sagt Bronwyn Brophy O’Connor.

„Mit Bronwyn Brophy O’Connor gewinnt Carl Zeiss Meditec eine international erfahrene Führungskraft aus der Medizintechnikbranche, die eine ausgeprägte Kunden- und Innovationsorientierung in das Unternehmen einbringen wird. Wir wünschen ihr einen erfolgreichen Start“, sagt Peter Kameritsch, Aufsichtsratsvorsitzender der Carl Zeiss Meditec AG.

„Wir möchten Andreas Pecher sowohl für die vorübergehende Wahrnehmung seiner Doppelfunktion als Vorstandsvorsitzender der ZEISS Gruppe und Vorstandsvorsitzender der Carl Zeiss Meditec AG auf Interimsbasis als auch für die wichtigen Impulse danken, die er in dieser Zeit gesetzt hat. Mit ihren hervorragenden Kompetenzen wird Bronwyn Brophy O’Connor nun die Strategie und Transformation des Medizintechnik-Segments weiter vorantreiben und zum Erfolg der ZEISS Gruppe beitragen können“, sagt Dr. Michael Bolle, Aufsichtsratsvorsitzender der Carl Zeiss AG.

Der Vorstand der Carl Zeiss Meditec AG besteht ab dem 1. Dezember 2026 aus Bronwyn Brophy O’Connor als Vorstandsvorsitzende (CEO) und Justus Wehmer als Finanzvorstand (CFO).

Dem Vorstand der Carl Zeiss AG gehören Andreas Pecher (Vorstandsvorsitzender und CEO), Stefan Müller (Finanzvorstand), Bronwyn Brophy O’Connor (Leiterin der ZEISS Sparte Medical Technology), Sven Hermann (Leiter der ZEISS Sparte Consumer Markets), Dr. Frank Rohmund (Leiter der ZEISS Sparte Semiconductor Manufacturing Technology) und Dr. Marc Wawerla (Leiter der ZEISS Sparte Industrial Quality & Research) an.



Kurzporträts:

Bronwyn Brophy O’Connor hat an der Dublin City University in Irland studiert. Nach einem Bachelor in International Marketing & Languages (Spanisch und Französisch) schloss sie 2002 ihren Master in Business Administration ab. Ihre berufliche Karriere startete sie 1997 bei Johnson & Johnson, wo sie Positionen mit zunehmender Verantwortung bekleidete und ihre Tätigkeit dort 2012 als General Manager der Cardiovascular Care Group für das Vereinigte Königreich und Irland beendete. Anschließend wechselte Bronwyn Brophy O’Connor zu Covidian, das später von Medtronic übernommen wurde, wodurch das weltweit größte Medizintechnikunternehmen entstand. Von 2013 bis 2018 war sie zunächst als Vice President Early Technologies für die EMEA-Region und später als President of Women‘s Health bei Medtronic in Boston, USA, tätig. Im Jahr 2019 wechselte Bronwyn Brophy O’Connor zu Thermo Fischer Scientific, zunächst als President für die EMEA-Region und wurde ein Jahr später Global President der Immunodiagnostics Division in Uppsala, Schweden, befördert. Sie war international tätig, unter anderem in Irland, Spanien, dem Vereinigten Königreich, der Schweiz und den USA. Seit 2023 ist Bronwyn Brophy O’Connor CEO der Vitrolife Group, einem globalen Medizintechnikunternehmen, das an der Nasdaq Stockholm notiert ist und seinen Hauptsitz in Göteborg, Schweden, hat.

Andreas Pecher hat an der Universität Würzburg sowie an der University of Texas in Austin Physik studiert. Er erwarb an der Kellogg School of Management einen Abschluss als Master of Business Administration (MBA) sowie an der McCormick School of Engineering einen Master of Engineering Management. Seine beruflichen Stationen führten ihn 1998 zunächst zu Motorola (heute NXP) in Texas, USA. Nach Abschluss des MBA im Jahr 2005 arbeitete Andreas Pecher als Projektleiter bei McKinsey & Company. Von 2010 an leitete er die Abteilung Strategie und Business Development beim Solarkonzern Renewable Energy Corporation in Oslo und München. 2013 stieg Andreas Pecher als Leiter der strategischen Geschäftsentwicklung bei der ZEISS Sparte Semiconductor Manufacturing Technology (SMT) in Oberkochen ein. 2015 übernahm er die Leitung der Strategischen Geschäftseinheit Semiconductor Mask Solutions (SBU SMS) und leitete ab 2017 die Strategische Geschäftseinheit Semiconductor Manufacturing Optics. 2022 übernahm Andreas Pecher die Leitung der ZEISS Sparte SMT und wurde gleichzeitig zum Vorstandsmitglied der Carl Zeiss AG bestellt. Mit Wirkung zum 1. April 2025 wurde er zum Vorstandsvorsitzenden der Carl Zeiss AG ernannt. Am 1. Januar 2026 übernahm er zusätzlich die Interimsrolle als Vorstandsvorsitzender der börsennotierten Carl Zeiss Meditec AG und damit die Leitung der Sparte Medical Technology.

