EQS-News: CALVERT INTERNATIONAL AG VERÖFFENTLICHT JAHRESABSCHLUSS 2025 UND GIBT POSITIVEN AUSBLICK FÜR 2026

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CALVERT INTERNATIONAL AG VERÖFFENTLICHT JAHRESABSCHLUSS 2025 UND GIBT POSITIVEN AUSBLICK FÜR 2026



08.07.2026 / 09:00 CET/CEST

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CALVERT INTERNATIONAL AG VERÖFFENTLICHT JAHRESABSCHLUSS 2025 UND GIBT POSITIVEN AUSBLICK FÜR 2026

Strategische Transformation abgeschlossen – Positionierung des Unternehmens für die nächste Wachstumsphase

Gestärkte Plattform unterstützt gezielte Akquisitionen und langfristige Wertschöpfung

Positiver Ausblick gestützt durch eine aktive strategische Akquisitionspipeline

Frankfurt am Main, 8. Juli 2026 – Die Calvert International AG („CIAG“; ISIN DE000A2YN5X9) gab heute die Veröffentlichung ihres Konsolidierten Jahresabschlusses für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr bekannt.

Das Geschäftsjahr markierte einen wichtigen Meilenstein in der strategischen Entwicklung des Unternehmens. Im Laufe des Jahres schloss die CIAG eine umfassende Neupositionierung ihres Geschäfts ab, stärkte ihre Unternehmensstruktur und schuf die Grundlage für die nächste Stufe ihrer langfristigen Wachstumsstrategie.

Die CIAG erzielte im Jahr 2025 einen konsolidierten Umsatz von 2,8 Millionen Euro, verglichen mit 3,4 Millionen Euro im Vorjahr. Der Konzern wies ein EBIT von -0,7 Mio. EUR aus, was in erster Linie auf nicht zahlungswirksame, einmalige Wertminderungsaufwendungen im Zusammenhang mit Beteiligungen und dem Firmenwert im Rahmen einer umsichtigen Portfolioüberprüfung zurückzuführen ist. Ohne diese einmaligen bilanziellen Anpassungen blieb die zugrunde liegende operative Leistung des Unternehmens stabil, während sich das Management auf die Umsetzung seiner strategischen Transformation konzentrierte.

STRATEGISCHE TRANSFORMATION ABGESCHLOSSEN

Im Laufe des Jahres 2025 baute die CIAG ihre Position als Investmentholding mit Fokus auf wachstumsstarke Chancen in Schwellenländern weiter aus.

Zum 31. Dezember 2025 wies der Konzern eine Bilanzsumme von 4,6 Millionen Euro und ein Eigenkapital von 2,5 Millionen Euro aus, während er gleichzeitig seine Unternehmensstruktur weiter vereinfachte, Verbindlichkeiten aus abgegrenzten Erträgen reduzierte und die finanzielle Basis für die zukünftige Expansion stärkte.

Die im Laufe des Jahres umgesetzten Maßnahmen schaffen eine solidere operative und finanzielle Grundlage für die Umsetzung der langfristigen Investitionsstrategie des Unternehmens.

POSITIVER AUSBLICK FÜR 2026

Nach dem erfolgreichen Abschluss ihrer strategischen Umstrukturierung startet die CIAG mit einer deutlich gestärkten Plattform und einem klaren Fokus auf diszipliniertes Wachstum ins Jahr 2026.

Das Unternehmen verfolgt aktiv eine Reihe strategischer Akquisitionsmöglichkeiten, die das Potenzial haben, die Größe, das Ertragsprofil und den langfristigen Wert der Gruppe wesentlich zu steigern, vorbehaltlich der üblichen Genehmigungen und des Abschlusses der Transaktionen.

Im Rahmen dieser Strategie bewertet CIAG weiterhin Investitionsmöglichkeiten in verschiedenen Sektoren, in denen das Unternehmen über fundiertes Fachwissen verfügt und attraktives langfristiges Wachstumspotenzial sieht, mit besonderem Schwerpunkt auf Energie, natürliche Ressourcen und andere komplementäre Branchen.

CIAG bekennt sich weiterhin zu einer disziplinierten Kapitalallokation, operativer Exzellenz und der Schaffung nachhaltigen langfristigen Shareholder Value .

NJ Martin Ayuk, Vorstandsvorsitzender der Calvert International AG, kommentierte: „Das Jahr 2025 war für CIAG ein wichtiges Jahr der strategischen Transformation. Unsere ausgewiesenen Finanzergebnisse spiegeln zwar gezielte nicht zahlungswirksame Bilanzanpassungen wider, markieren aber auch den erfolgreichen Abschluss einer umfassenden Neupositionierung des Unternehmens. Wir starten mit einer deutlich stärkeren Plattform ins Jahr 2026 und konzentrieren uns auf die Umsetzung strategischer Transaktionen, von denen wir glauben, dass sie den Unternehmenswert erheblich steigern und unser langfristiges Wachstum beschleunigen werden.“

Über die Calvert International AG

Die Calvert International AG („CIAG“) ist eine börsennotierte Investment-Holdinggesellschaft mit Hauptsitz in Frankfurt am Main, Deutschland.

Das Unternehmen konzentriert sich auf den Erwerb, die Entwicklung und die Unterstützung wachstumsstarker Unternehmen, die vorwiegend in den Bereichen Energie, Rohstoffe und damit verbundenen Sektoren in Schwellenländern tätig sind. Über ihre Tochtergesellschaften und strategischen Beteiligungen stellt die CIAG Wachstumskapital, Management-Know-how und strategische Beratung für Unternehmen bereit, die von langfristigem strukturellem Wachstum profitieren können.

Die Aktien der CIAG sind an der Düsseldorfer Börse notiert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.calvertinternationalag.com

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