CANCOM Aktie
WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
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11.08.2026 08:00:04
EQS-News: CANCOM SE baut Profitabilität in H1.26 weiter deutlich aus
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EQS-News: CANCOM SE
/ Schlagwort(e): Halbjahresbericht
CANCOM SE baut Profitabilität in H1.26 weiter deutlich aus
München, 11. August 2026 – Die CANCOM SE hat ihre operative Profitabilität im ersten Halbjahr 2026 deutlich gesteigert. Bei einem Konzernumsatz von 775,9 Mio. € (H1.25: 803,8 Mio. €) erhöhte sich der Rohertrag auf 343,3 Mio. € (H1.25: 336,0 Mio. €). Die Rohertragsmarge verbesserte sich auf 44,2 % (H1.25: 41,8 %). Gleichzeitig führten die im vergangenen Jahr eingeleiteten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und die unverändert konsequente Kostendisziplin zu einem deutlichen Anstieg der Ergebniskennzahlen. Das EBITDA erreichte 49,2 Mio. € (+34,0 % yoy), das EBITA verbesserte sich auf 21,5 Mio. € (+110,8 % yoy).
Segment Deutschland steigert EBITDA signifikant
Bei einem stabilen Umsatz von 500,7 Mio. € (H1.25: 499,6 Mio. €) im Geschäftssegment Deutschland im ersten Halbjahr, konnte die Ertragskraft weiter gestärkt werden. Folglich stieg das EBITDA sehr deutlich auf 30,6 Mio. € (H1.25: 13,7 Mio. €). Im Geschäftssegment International lag der Umsatz bei 275,2 Mio. € (H1.25: 304,2 Mio. €). Das EBITDA belief sich auf 18,6 Mio. € (H1.25: 23,0 Mio. €).
„Das erste Halbjahr 2026 war spürbar von verzögerten Investitionsentscheidungen unserer Kunden beeinflusst. Gleichzeitig haben wir unsere operative Profitabilität deutlich erhöht und die Ertragskraft unseres Geschäfts nachhaltig gestärkt. Dies zeigt, dass unsere strategische Ausrichtung und Maßnahmen zur konsequenten Kostensteuerung greifen. Der Bedarf unserer Kunden, Artificial Intelligence produktiv einzusetzen, ihre digitale Resilienz zu stärken und ihre technologische Souveränität auszubauen, bleibt unverändert hoch. Wir sehen uns gut aufgestellt, diese langfristigen Wachstumsperspektiven zu nutzen“, so Rüdiger Rath, CEO der CANCOM SE.
Solide Bilanzstruktur und bekräftigte Prognose
Die Investitionen in das Working Capital führten im ersten Halbjahr 2026 zu einem operativen Cashflow von -109,6 Mio. € (H1.25: +0,9 Mio. €). Zum 30. Juni 2026 verfügte die CANCOM Gruppe über Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in Höhe von 21,5 Mio. €.
Vor dem Hintergrund einer unveränderten Einschätzung der wirtschaftlichen als auch der branchenspezifischen Rahmenbedingungen durch den Vorstand, bestätigt CANCOM SE die Prognose für das Geschäftsjahr 2026:
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Über CANCOM
Das Angebot der CANCOM Gruppe umfasst innovative Lösungen in den Bereichen Artificial Intelligence, Security & Connectivity, Datacenter & Cloud, IoT-Solutions sowie Modern Workplace und enthält Dienste für den gesamten IT-Lifecycle – von der Bereitstellung von IT-Infrastrukturen, über die Planung und Integration, bis hin zu Support-, Managed Services und XaaS. Kunden profitieren dabei von der umfangreichen Expertise, mit der ihre vielfältigen Anforderungen in konkrete branchenspezifische IT-Lösungen übersetzt werden, um ihren Geschäftserfolg maßgeblich zu fördern.
Die rund 5.300 Mitarbeiter der international tätigen CANCOM Gruppe mit rund 80 Standorten in der DACH-Region, Belgien, der Slowakei, Rumänien und Tschechien sowie ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Marktpräsenz und Kundennähe. Die CANCOM Gruppe wird von Rüdiger Rath (CEO) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in München. CANCOM erwirtschaftete 2025 einen Jahresumsatz von rund 1,7 Milliarden Euro. Die Konzern-Muttergesellschaft CANCOM SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im TecDax und SDAX (ISIN DE0005419105) notiert.
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11.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|541910
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|2380290
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2380290 11.08.2026 CET/CEST
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