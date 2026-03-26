CANCOM Aktie
WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
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26.03.2026 08:00:14
EQS-News: CANCOM SE: CANCOM bestätigt vorläufige Zahlen; Prognose 2026 veröffentlicht
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EQS-News: CANCOM SE
/ Schlagwort(e): Jahresbericht
CANCOM SE: CANCOM bestätigt vorläufige Zahlen; Prognose 2026 veröffentlicht
München, 26. März 2026 – Dank der zunehmenden Belebung im zweiten Halbjahr, die sich im Schlussquartal weiter verstärkte, schließt die CANCOM Gruppe das Geschäftsjahr 2025 mit einem Konzern-Umsatz von 1.714,7 Mio. € (Vorjahr: 1.737,6 Mio. €) ab. Der Rohertrag konnte auf den Wert von 697,0 Mio. € (Vorjahr 693,6 Mio. €) gesteigert werden. Geprägt von einem schwierigen Marktumfeld, erreichte das EBITDA einen Wert von 102,7 Mio. € (Vorjahr: 113,0 Mio. €) und das EBITA 48,0 Mio. € (Vorjahr: 59,6 Mio. €).
Die anhaltende Dynamik in Q4.25 im operativen Geschäft führte zu einem EBTIDA von 38,9 Mio. € (+ 46,6% yoy). Hierin enthalten sind Einmaleffekte aus einer Sale-and-Leaseback-Transaktion im Segment „International“ sowie Restrukturierungen und einmalige Projektaufwendungen im Segment „Deutschland“, die sich im Ergebnis im Wesentlichen kompensieren.
Entwicklung der Geschäftssegmente uneinheitlich
Im Geschäftssegment „Deutschland“ wirkte sich die Kaufzurückhaltung der Kunden sowohl im Mittelstand als auch im öffentlichen Sektor deutlich aus. So fiel der Umsatz um 3,7 Prozent auf 1.092,6 Mio. € (Vorjahr: 1.134,7 Mio. €). Das EBITDA belief sich auf 40,1 Mio. € (Vorjahr: 69,8 Mio. €). Dem gegenüber zeigte sich das Geschäftssegment “International” robust. Der Umsatz konnte um 3,2 Prozent auf 622,1 Mio. € (Vorjahr: 602,9 Mio. €) gesteigert werden. Das EBITDA betrug 62,6 Mio. € (Vorjahr: 43,3 Mio. €) im abgelaufenen Geschäftsjahr.
Sehr solide zeigte sich der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit, der den Wert von 139,8 Mio. € (Vorjahr:192,9 Mio. €) erreichte. In Summe betrug der Zahlungsmittelbestand am Ende der Berichtsperiode 198,9 Mio. € (Vorjahr: 144,7 Mio. €).
Erneut konstante Dividende
Die CANCOM Gruppe verfolgt eine kontinuierliche und stabile Dividendenpolitik zugunsten ihrer Aktionäre. Aufgrund der soliden finanziellen Situation empfehlen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung 2026 erneut die Ausschüttung einer unveränderten Dividende von 1,00 € je Aktie.
Stärkung der Leistungsfähigkeit für wachsende Digitalisierungsanforderungen
Die grundlegenden Digitalisierungsvorhaben der Kunden bleiben unverändert stabil. Unternehmen und öffentliche Institutionen stehen weiterhin vor der Aufgabe, ihre IT-Infrastrukturen resilienter, sicherer und zugleich leistungsfähiger auszurichten, um den steigenden Anforderungen an Datenverarbeitung, Cybersecurity und regulatorischen Vorgaben gerecht zu werden. Gleichzeitig eröffnet der verstärkte Einsatz von Artificial Intelligence zusätzliche Potenziale für Effizienz und Innovation. Vor diesem Hintergrund hat CANCOM im Berichtsjahr gezielt Maßnahmen zur weiteren Steigerung der eigenen Leistungsfähigkeit umgesetzt, um Kundenbedarfe mit einem integrierten End-to-End-Portfolio ganzheitlich abzudecken.
„Die strukturellen Treiber der Digitalisierung bleiben stark: Unternehmen und öffentliche Institutionen investieren weiterhin in leistungsfähige, sichere und souveräne IT-Infrastrukturen sowie in die Nutzung von Artificial Intelligence. Mit unserer klaren strategischen Ausrichtung und unserem integrierten Portfolio sind wir hervorragend positioniert, diese Transformation unserer Kunden nachhaltig zu begleiten“, so Rüdiger Rath, CEO der CANCOM SE.“
Prognose für 2026: Entwicklung in volatilen Märkten
Der Bedarf der Kunden nach Infrastrukturlösungen, Digitalisierung, AI-Transformation und Souveränität wird auch das Geschäftsjahr 2026 positiv beeinflussen. Gleichzeitig zeichnen sich deutliche Preiserhöhungen sowie Unsicherheiten in der Verfügbarkeit von IT-Komponenten ab. Auch wenn die konkrete Ausprägung derzeit schwer absehbar ist, dürfte sie die Geschäftsentwicklung in 2026 beeinflussen. Die engen und langjährigen Partnerschaften von CANCOM mit allen führenden Technologieherstellern stellen dabei einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil dar. Entsprechend prognostiziert der Vorstand von CANCOM die folgende Entwicklung für Umsatz, EBITDA und EBITA:
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Über CANCOM
Das Angebot der CANCOM Gruppe umfasst innovative Lösungen in den Bereichen Artificial Intelligence, Security & Connectivity, Datacenter & Cloud, IoT-Solutions sowie Modern Workplace und enthält Dienste für den gesamten IT-Lifecycle – von der Bereitstellung von IT-Infrastrukturen, über die Planung und Integration, bis hin zu Support-, Managed Services und XaaS. Kunden profitieren dabei von der umfangreichen Expertise, mit der ihre vielfältigen Anforderungen in konkrete branchenspezifische IT-Lösungen übersetzt werden, um ihren Geschäftserfolg maßgeblich zu fördern.
Die rund 5.300 Mitarbeiter der international tätigen CANCOM Gruppe mit rund 80 Standorten in der DACH-Region, Belgien, der Slowakei, Rumänien und Tschechien sowie ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Marktpräsenz und Kundennähe. Die CANCOM Gruppe wird von Rüdiger Rath (CEO) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in München. CANCOM erwirtschaftete 2025 einen Jahresumsatz von rund 1,7 Milliarden Euro. Die Konzern-Muttergesellschaft CANCOM SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im TecDax und SDAX (ISIN DE0005419105) notiert.
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|Erika-Mann-Straße 69
|80636 München
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|Fax:
|+49-(0)89/54054-5119
|E-Mail:
|info@cancom.de
|Internet:
|http://www.cancom.de
|ISIN:
|DE0005419105
|WKN:
|541910
|Indizes:
|SDAX, TecDAX
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