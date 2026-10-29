EQS-News: Cantourage baut führende Marktposition weiter aus: Premiumproduzent LOT420 erhält EU-GMP-Zertifizierung

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Cantourage baut führende Marktposition weiter aus: Premiumproduzent LOT420 erhält EU-GMP-Zertifizierung



29.10.2026 / 10:23 CET/CEST

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EU-GMP-Zertifikat für Craft-Cannabis-Anbauer: LOT420 zählt zu den gefragtesten Anbietern im europäischen Markt für medizinisches Cannabis.

Kürzere Lieferzeiten, frischeres Produkt: LOT420s Cannabisblüten künftig noch schneller in europäischen Apotheken

Strategischer Wettbewerbsvorteil: Mit der EU-GMP-Zertifizierung eines weiteren etablierten Premiumproduzenten stärkt Cantourage seinen Zugang zu gefragten Produkten und seine Position im europäischen Markt.

Die Cantourage Group SE (im Folgenden „Cantourage“, ISIN: DE000A3DSV01) und der kanadische Cannabisproduzent LOT420 vertiefen ihre Zusammenarbeit über die erfolgreich abgeschlossene EU-GMP-Zertifizierung von LOT420. Cantourage hat den Zertifizierungsprozess erneut als Sponsor begleitet und erhält in den kommenden Jahren exklusiven Zugriff auf die in Europa beliebten Cannabisprodukte von LOT420. Nach der erfolgreichen EU-GMP-Zertifizierung des Anbaupartners Green Karat vor wenigen Wochen unterstreicht dieser weitere Meilenstein die regulatorische Kompetenz von Cantourage und stärkt die Lieferkette für die europäischen Zielmärkte des Unternehmens.

LOT420 mit Sitz südöstlich von Montreal zählt zu den etablierten Premiumanbietern auf dem europäischen Markt für medizinisches Cannabis. Der Hersteller ist auf hochwertiges „Craft Cannabis“ spezialisiert und setzt auf den Anbau kleiner Chargen unbestrahlter Blüten sowie über Jahre optimierte Kultivierungsmethoden. Bereits 2023 brachte Cantourage die ersten Produkte des Anbauers nach Europa, wo LOT420 heute eine der renommiertesten Marken im Bereich medizinisches Cannabis ist.

Mit der EU-GMP-Zertifizierung von LOT420 stärkt Cantourage seine Wertschöpfungskette und schafft zusätzliche Möglichkeiten für den Import von getrockneten Cannabisblüten aus Kanada. Dadurch können die Premiumblüten von LOT420 künftig noch schneller nach der Ernte in europäischen Apotheken verfügbar gemacht werden. Gleichzeitig ermöglicht die Verlagerung von Verarbeitungsschritten zu EU-GMP-zertifizierten Anbaupartnern eine effizientere Kostenstruktur, zusätzliche Kapazitäten und eine Reduzierung operativer Risiken. Cantourage baut damit seine Position als strategischer Partner für internationale Premiumproduzenten auf dem Weg in den europäischen Markt weiter aus.

„Mit LOT420 erreicht ein weiterer langjähriger Partner gemeinsam mit uns die EU-GMP-Zertifizierung. Die starke Nachfrage nach den Produkten von LOT420 zeigt, wie wichtig der Zugang zu hochwertigen Marken und Produkten für unsere Marktposition ist. Gleichzeitig schaffen wir durch die Zertifizierung unserer Partner die Grundlage für effizientere Lieferketten, regulatorische Stabilität und weiteres Wachstum. Unser Modell, internationalen Cannabisproduzenten als regulatorischer und kommerzieller Partner den Zugang nach Europa zu ermöglichen, bewährt sich damit erneut“, sagt Philip Schetter, CEO der Cantourage Group SE.

Cantourage setzt den Ausbau seines internationalen Netzwerks EU-GMP-zertifizierter Premiumproduzenten konsequent fort. Die Kombination aus starken Partnerschaften, regulatorischer Expertise und einer zunehmend flexiblen Lieferkette bildet die Grundlage für die weitere Stärkung der Wettbewerbsposition in Europa.

Über Cantourage

Cantourage ist ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von Medizinalpräparaten und Arzneimitteln auf Basis von Cannabis. Mit einem erfahrenen Managementteam und seiner “Fast Track Access”-Plattform ermöglicht Cantourage es Produzenten aus aller Welt, schneller, leichter und kosteneffizienter Teil des wachsenden europäischen Marktes für medizinisches Cannabis zu werden, indem es deren Cannabis-Rohmaterial und -Extrakte weiterverarbeitet und vertreibt. Dabei stellt Cantourage stets die Einhaltung der höchsten europäischen pharmazeutischen Qualitätsstandards sicher. Das Unternehmen bietet Produkte in pharmazeutischer Qualität in allen relevanten Marktsegmenten an: getrocknete Blüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol. Cantourage wurde am 11. November 2022 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert - DE000A3DSV01(ISIN).