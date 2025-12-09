EQS-News: Cantourage erweitert den Vorstand: Monique Jaqqam wird Chief Financial Officer – Aufsichtsrat verlängert zudem das Mandat von CEO Philip Schetter um fünf Jahre

EQS-News: Cantourage Group SE / Schlagwort(e): Personalie

Cantourage erweitert den Vorstand: Monique Jaqqam wird Chief Financial Officer – Aufsichtsrat verlängert zudem das Mandat von CEO Philip Schetter um fünf Jahre



Berlin, 9. Dezember 2025 – Der Aufsichtsrat der Cantourage Group SE hat Frau Monique Jaqqam mit Wirkung zum 1. Januar 2026 als Chief Financial Officer (CFO) in den Vorstand berufen. In ihrer neuen Funktion wird Frau Jaqqam künftig die Bereiche Finance, HR, Legal und IT verantworten. Mit ihrer Bestellung erweitert sich der Vorstand der Cantourage Group SE auf zwei Mitglieder. Die Amtszeit von Frau Jaqqam beträgt fünf Jahre.

Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat das Mandat von CEO Philip Schetter um weitere fünf Jahre verlängert und setzt damit ein klares Signal für Kontinuität und Stabilität in der Unternehmensführung.

„Wir sind überzeugt, dass die ausgewiesene Finanzexpertise von Frau Jaqqam eine ideale Ergänzung für unser Vorstandsteam ist“, sagt Christian Schreyer, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Cantourage Group SE. „Gemeinsam mit Herrn Philip Schetter (CEO) wird sie das profitable Wachstum der Gruppe weiter vorantreiben.“

„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Monique Jaqqam. Mit ihrer tiefen Finanzexpertise stärkt sie unsere Organisation genau in den Bereichen, die für unser weiteres Wachstum essenziell sind. Gemeinsam werden wir die nächste Entwicklungsphase von Cantourage konsequent gestalten,“ sagt Philip Schetter, CEO der Cantourage Group SE.

„In einem dynamischen Wachstumsumfeld ist eine belastbare Finanzarchitektur entscheidend. Mein Ziel ist es, diese Strukturen konsequent zu stärken und so das weitere Wachstum der Cantourage Group nachhaltig und transparent zu begleiten“, kommentiert Monique Jaqqam ihre Bestellung zur CFO.

Zur Person: Monique Jaqqam

Monique Jaqqam ist studierte Betriebswirtin und seit August 2023 Group CFO der Future Group in Berlin. Sie verfügt über mehr als 20 Jahre internationale Führungserfahrung in den Bereichen Finance, Private Equity , Real Estate und Hospitality. Zuvor war sie Group CFO bei Basecamp Student sowie in leitenden Finanzpositionen bei Kempinski Hotels tätig. Ihre Schwerpunkte liegen in der finanziellen Transformation, dem Aufbau moderner Finanzstrukturen und der Begleitung komplexer Transaktionen.

Monique Jaqqam wird zum 1. Januar 2026 CFO der Cantourage Group SE

Über Cantourage

Cantourage ist ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von Medizinalpräparaten und Arzneimitteln auf Basis von Cannabis. Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde 2019 von den Branchenpionieren Norman Ruchholtz, Dr. Florian Holzapfel und Patrick Hoffmann gegründet. Mit einem erfahrenen Managementteam und seiner “Fast Track Access”-Plattform ermöglicht Cantourage es Produzenten aus aller Welt, schneller, leichter und kosteneffizienter Teil des wachsenden europäischen Marktes für medizinisches Cannabis zu werden, indem es deren Cannabis-Rohmaterial und -Extrakte weiterverarbeitet und vertreibt. Dabei stellt Cantourage stets die Einhaltung der höchsten europäischen pharmazeutischen Qualitätsstandards sicher. Das Unternehmen bietet Produkte in pharmazeutischer Qualität in allen relevanten Marktsegmenten an: getrocknete Blüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol. Cantourage wurde am 11. November 2022 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert - DE000A3DSV01(ISIN).

Weitere Informationen: www.cantourage.com

Kontakt Investor Relations

Manuel Taverne

taverne@cantourage.com

