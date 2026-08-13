EQS-News: Cantourage Group SE steigert EBITDA im zweiten Quartal 2026 um 45 Prozent – strategischer Fokus auf margenstarkes Geschäft zahlt sich aus

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Cantourage Group SE steigert EBITDA im zweiten Quartal 2026 um 45 Prozent – strategischer Fokus auf margenstarkes Geschäft zahlt sich aus



13.08.2026 / 08:00 CET/CEST

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Bruttomarge steigt auf 36,4 % und EBITDA-Marge auf 13,1 %

Premium-Strategie in Deutschland führt zu deutlich höherer Ergebnisqualität

Großbritannien und Polen mit starkem Wachstum und zunehmender Bedeutung

Starke Bilanz mit 71,3 % Eigenkapitalquote und 9,3 Mio. EUR Net Cash

Berlin, 13. August 2026 – Die Cantourage Group SE („Cantourage“, ISIN: DE000A3DSV01), ein führendes europäisches Unternehmen für Medizinalcannabis, hat die Profitabilität im zweiten Quartal 2026 deutlich gesteigert. Das EBITDA erhöhte sich gegenüber dem Vorjahresquartal um 45 % auf 2,9 Mio. EUR, obwohl der Umsatz infolge der strategischen Fokussierung des Deutschlandgeschäfts um rund 22 % auf 21,8 Mio. EUR zurückging. Die EBITDA-Marge verbesserte sich von 7,0 % auf 13,1 %, die Bruttomarge von 28,5 % auf 36,4 %.

Die Entwicklung bestätigt die strategische Ausrichtung des Unternehmens: In Deutschland stehen margenstärkere Premium-Produkte und Ergebnisqualität im Mittelpunkt, während Großbritannien und Polen mit hohen Wachstumsraten zunehmend an Bedeutung gewinnen. Cantourage treibt damit seine Weiterentwicklung zu einer europäischen Specialty-Pharma-Plattform für medizinisches Cannabis konsequent voran.

Profitabilität im zweiten Quartal deutlich gesteigert

Der Umsatz belief sich im zweiten Quartal 2026 auf 21,8 Mio. EUR gegenüber 27,9 Mio. EUR im Vorjahresquartal. Gleichzeitig verbesserte Cantourage die Profitabilität deutlich: Die Bruttomarge stieg um 7,9 Prozentpunkte auf 36,4 %. Das EBITDA erhöhte sich trotz des niedrigeren Umsatzes von 2,0 Mio. EUR auf 2,9 Mio. EUR und damit um 45 %. Die EBITDA-Marge stieg um 6,1 Prozentpunkte auf 13,1 %.

Q2-Kennzahlen im Überblick

in Mio. EUR Q2 2025 Q2 2026 Veränderung Umsatz 27,9 21,8 -21,9 % Bruttomarge 28,5 % 36,4 % +7,9 PP EBITDA 2,0 2,9 +45,0 % EBITDA-Marge 7,0 % 13,1 % +6,1 PP

Deutschland: Premium-Strategie stärkt Ergebnisqualität

Im deutschen Markt setzt Cantourage konsequent auf eine höhere Ergebnisqualität. Der Umsatz belief sich im zweiten Quartal 2026 auf 10,1 Mio. EUR nach 23,3 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Wesentlicher Treiber dieser Entwicklung ist die strategische Fokussierung des Blütengeschäfts auf margenstärkere Premium-Produkte bei gleichzeitiger Reduzierung margenschwachen Handelsgeschäfts. Cantourage priorisiert damit nachhaltige Profitabilität gegenüber reinem Umsatzvolumen.

Unterstützt wird diese Strategie durch die im zweiten Quartal neu im deutschen Markt eingeführte Eigenmarke GRAMZ., die bereits kurz nach ihrem Start eine starke Nachfrage verzeichnete: Erste Chargen waren innerhalb kurzer Zeit ausverkauft, während die Marke bereits Umsätze von mehr als einer halben Million Euro erzielte. Die Einführung von GRAMZ. ist zugleich Teil der Innovationsstrategie von Cantourage, in deren Rahmen weitere innovative Produktformate entwickelt werden und sich teilweise bereits in der Testphase befinden.

Großbritannien und Polen gewinnen deutlich an Bedeutung

Parallel zur Fokussierung des Deutschlandgeschäfts entwickelt sich das internationale Geschäft dynamisch.

In Großbritannien erhöhte Cantourage den Umsatz im zweiten Quartal 2026 von 3,9 Mio. EUR auf 9,6 Mio. EUR. Dies entspricht einem Wachstum von rund 146 %. Großbritannien erreichte damit bereits annähernd das Umsatzniveau des deutschen Geschäfts. Auch Polen verzeichnete eine starke Entwicklung. Der Umsatz stieg von 0,6 Mio. EUR auf 2,1 Mio. EUR und damit um 250 %.

Damit verändert sich das Umsatzprofil von Cantourage deutlich. Während Deutschland im Vorjahresquartal noch rund 84 % des Konzernumsatzes ausmachte, entfielen im zweiten Quartal 2026 bereits mehr als die Hälfte der Umsätze auf Märkte außerhalb Deutschlands. Die Entwicklung unterstreicht die zunehmende geografische Diversifikation des Geschäftsmodells und reduziert die Abhängigkeit von einzelnen Märkten.

Starke Bilanz schafft Flexibilität für weiteres Wachstum

Cantourage verfügt über eine solide finanzielle Basis. Zum Stichtag 30. Juni 2026 lag die Eigenkapitalquote bei 71,3 %. Gleichzeitig verfügte das Unternehmen über eine Net-Cash-Position von 9,3 Mio. EUR gegenüber 1,9 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Philip Schetter, CEO der Cantourage Group SE: „Das zweite Quartal zeigt deutlich, dass unsere Strategie greift. Trotz eines niedrigeren Umsatzes haben wir unser EBITDA um 45 Prozent gesteigert und die EBITDA-Marge auf 13,1 Prozent erhöht. In Deutschland setzen wir konsequent auf margenstarke Premium-Produkte statt auf Umsatz um jeden Preis. Gleichzeitig wachsen Großbritannien und Polen sehr dynamisch und gewinnen für uns deutlich an Bedeutung. Zusammen mit unserer starken Bilanz zeigt diese Entwicklung, dass unser Geschäftsmodell international skalierbar ist und wir über eine sehr gute Basis verfügen, Cantourage als europäische Plattform weiterzuentwickeln.“

Kontakt:

Manuel TAVERNE

ir@cantourage.com

Die vorliegenden Halbjahresfinanzkennzahlen wurde weder einer Prüfung noch einer prüferischen Durchsicht unterzogen und mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.

Über Cantourage

Cantourage ist ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von Medizinalpräparaten und Arzneimitteln auf Basis von Cannabis. Mit einem erfahrenen Managementteam und seiner “Fast Track Access”-Plattform ermöglicht Cantourage es Produzenten aus aller Welt, schneller, leichter und kosteneffizienter Teil des wachsenden europäischen Marktes für medizinisches Cannabis zu werden. Dabei stellt Cantourage stets die Einhaltung der höchsten europäischen pharmazeutischen Qualitätsstandards sicher. Das Unternehmen bietet Produkte in pharmazeutischer Qualität in allen relevanten Marktsegmenten an: getrocknete Blüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol sowie weitere innovative Produktformate. Cantourage wurde am 11. November 2022 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert - DE000A3DSV01(ISIN).