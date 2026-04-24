EQS-News: Cantourage Group SE: US-Cannabis-Rescheduling unterstreicht globales Wachstumspotenzial – Europa rückt in den Fokus

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Cantourage Group SE: US-Cannabis-Rescheduling unterstreicht globales Wachstumspotenzial – Europa rückt in den Fokus



24.04.2026 / 13:07 CET/CEST

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Die Cantourage Group SE begrüßt die aktuellen Entwicklungen in den USA zur Neueinstufung von Cannabis im Rahmen des Controlled Substances Act. Die geplante Herabstufung auf Schedule III könnte insbesondere durch den Wegfall steuerlicher Einschränkungen nach Section 280E zu einer deutlichen Verbesserung der Profitabilität US-amerikanischer Marktteilnehmer führen. Aus Sicht von Cantourage unterstreicht dieser Schritt die fortschreitende globale Normalisierung von Cannabis als medizinisches und wirtschaftliches Gut.

„Die Entwicklungen in den USA sind ein weiterer Beleg dafür, dass sich Cannabis weltweit zunehmend als regulierter Wachstumsmarkt etabliert“, sagt Philip Schetter, CEO der Cantourage Group SE.

Globale Marktveränderungen bieten Chancen

Die verbesserte Kapitalverfügbarkeit und Profitabilität von US-Unternehmen könnte mittelfristig zu einer stärkeren internationalen Expansion führen. Cantourage sieht darin Chancen für strategische Partnerschaften und eine weitere Professionalisierung der Branche. Dank seines internationalen Netzwerks und seiner Positionierung als Plattformanbieter ist Cantourage gut aufgestellt, um von diesen Entwicklungen zu profitieren.

„Unser Fokus liegt klar auf Europa. Hier entstehen nachhaltige Marktstrukturen mit hohen Qualitätsstandards, die langfristig attraktive Wachstumschancen bieten“, ergänzt Philip Schetter, CEO der Cantourage Group SE.

Ausblick

Cantourage wird die internationalen regulatorischen Entwicklungen weiterhin genau verfolgen und seine Wachstumsstrategie konsequent auf die sich bietenden Marktchancen ausrichten.

Über Cantourage

Cantourage ist ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von Medizinalpräparaten und Arzneimitteln auf Basis von Cannabis. Mit einem erfahrenen Managementteam und seiner “Fast Track Access”-Plattform ermöglicht Cantourage es Produzenten aus aller Welt, schneller, leichter und kosteneffizienter Teil des wachsenden europäischen Marktes für medizinisches Cannabis zu werden, indem es deren Cannabis-Rohmaterial und -Extrakte weiterverarbeitet und vertreibt. Dabei stellt Cantourage stets die Einhaltung der höchsten europäischen pharmazeutischen Qualitätsstandards sicher. Das Unternehmen bietet Produkte in pharmazeutischer Qualität in allen relevanten Marktsegmenten an: getrocknete Blüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol. Cantourage wurde am 11. November 2022 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert - DE000A3DSV01 (ISIN).