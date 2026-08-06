EQS-News: Carl Zeiss Meditec mit währungsbereinigt stabiler Umsatzentwicklung nach neun Monaten 2025/26

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Carl Zeiss Meditec mit währungsbereinigt stabiler Umsatzentwicklung nach neun Monaten 2025/26



06.08.2026 / 07:00 CET/CEST

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Carl Zeiss Meditec mit währungsbereinigt stabiler Umsatzentwicklung nach neun Monaten 2025/26

Auftragsbestand gegenüber Geschäftsjahresende 2024/25 leicht erhöht

JENA, 6. August 2026

Carl Zeiss Meditec erzielte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/26 einen Umsatz von rund 1.553,7 Millionen Euro (Vj. 1.600,1 Millionen Euro), was einem Rückgang von -2,9 % entspricht (bereinigt um Währungseffekte[1]: +0 %). Das bereinigte EBITA[2] lag bei 124,5 Millionen Euro (Vj. 177,0 Millionen Euro). Die bereinigte EBITA-Marge lag bei 8,0 % (Vj. 11,1 %).

Justus Felix Wehmer, Finanzvorstand der Carl Zeiss Meditec AG, kommentiert: „Die Umsatzentwicklung nach neun Monaten hat sich auf währungsbereinigter Basis stabilisiert. Gleichzeitig sehen wir eine solide Entwicklung des Auftragsbestands. Unser Fokus liegt unverändert darauf, die Profitabilität nachhaltig zu verbessern und die eingeleiteten Maßnahmen konsequent umzusetzen.“

Heterogene Umsatzentwicklung in beiden strategischen Geschäftsbereichen

Im strategischen Geschäftsbereich (Strategic Business Unit, SBU) Ophthalmology sank der Umsatz in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/26 um -4,8 % (währungsbereinigt: -2,9 %) auf 1.191,4 Millionen Euro (Vj. 1.251,1 Millionen Euro). Neben negativen Währungseffekten resultierte der Rückgang im Wesentlichen aus einem schwächeren Geschäft mit Intraokularlinsen in China infolge des Wegfalls einer bifokalen Intraokularlinse aus dem bestehenden VBP-Tender sowie der damit verbundenen Rücknahme entsprechender Lagerbestände. Hinzu kam ein rückläufiges Geschäft mit refraktiven Lasern infolge geringerer Prozedurvolumina und ein zunehmend schwächeres Investitionsumfeld im Gerätegeschäft insbesondere in APAC[3].

Im strategischen Geschäftsbereich Microsurgery stieg der Umsatz nach neun Monaten 2025/26 um +3,8 % (währungsbereinigt: +7,1 %) auf 362,3 Millionen Euro (Vj. 349,0 Millionen Euro). Der Anstieg war im Wesentlichen auf starke Auslieferungen neurochirurgischer Operationsmikroskope zurückzuführen.

Der Anteil wiederkehrender Umsätze lag mit 50,9 % des Umsatzes leicht unter dem Vorjahreswert von 51,9 %.

Solide Entwicklung in EMEA[4], Americas währungsbereinigt leicht positiv, APAC deutlich rückläufig

In der Region EMEA stieg der Umsatz um +5,4 % (währungsbereinigt: +5,8 %) auf 509,0 Millionen Euro (Vj. 482,8 Millionen Euro). Wachstum wurde in allen europäischen Kernmärkten erzielt.

Der Umsatz in der Region Americas lag mit 397,0 Millionen Euro (Vj. 407,5 Millionen Euro) um -2,6 % unter dem Vorjahr; währungsbereinigt ergab sich ein Wachstum von +3,6 %. In den USA entwickelte sich der Umsatz auf währungsbereinigter Basis leicht positiv, während Lateinamerika rückläufig war.

Die Region APAC verzeichnete einen deutlichen Umsatzrückgang um -8,7 % (währungsbereinigt: -7,6 %) auf 647,8 Millionen Euro (Vj. 709,9 Millionen Euro). Während Indien Wachstum erzielte, gingen die Umsätze in China, Japan und Südkorea zurück.

Ergebnis durch negative Währungseffekte und schwächeren Verbrauchsmaterialienanteil belastet

Die Bruttomarge lag mit 51,0 % deutlich unter dem Vorjahreswert von 52,7 %. Wesentliche Gründe waren negative Währungseffekte, der Umsatzrückgang insbesondere im Verbrauchsmaterialiengeschäft.

Das operative Ergebnis (EBITA) belief sich in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/26 auf 108,4 Millionen Euro (Vj. 175,4 Millionen Euro). Dies entspricht einer EBITA-Marge von 7,0 % (Vj. 11,0 %).

Die OpEx-Quote lag mit 45,6 % über dem Vorjahreswert von 43,2 %. Ursächlich hierfür waren im Wesentlichen der geringere Umsatz sowie gestiegene Aufwendungen für Forschung und Entwicklung infolge außerplanmäßiger Abschreibungen auf Vermögenswerte aus der Akquisition von InfiniteVision Optics S.A.S.. Hinzu kamen gestiegene Verwaltungsaufwendungen infolge von Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Akquisition von Iantech, Inc. sowie Aufwendungen in Verbindung mit dem ProfitUp-Programm.

Das Ergebnis wurde zudem durch weitere Sondereffekte wie die Rücknahme bifokaler Intraokularlinsen aus dem Vertriebskanal belastet. Dem wirkte ein einmaliger positiver Beitrag aus einer US-Zollerstattung für das Vorjahr 2024/25 entgegen. Bereinigt um alle Sondereffekte betrug das bereinigte EBITA 124,5 Millionen Euro (Vj. 177,0 Millionen Euro); die bereinigte EBITA-Marge lag bei 8,0 % (Vorjahr: 11,1 %).

Der Gewinn pro Aktie belief sich in den ersten neun Monaten auf 0,80 Euro (Vj. 1,02 Euro). Der bereinigte Gewinn pro Aktie belief sich 1,02 Euro (Vj. 1,23 Euro).

Ausblick für den weiteren Geschäftsverlauf 2025/26

Im dritten Quartal 2025/26 wurden erste Entscheidungen im Rahmen des ProfitUp-Projekts getroffen und Teilprojekte initiiert. Die Gespräche mit den zuständigen Arbeitnehmervertretern wurden aufgenommen und verlaufen konstruktiv und vertrauensvoll. Zur Steigerung von Effizienz, Wettbewerbsfähigkeit und Profitabilität wurde eine stärkere Integration des ophthalmo-chirurgischen Geschäfts durch eine Zusammenführung der Geschäftsfelder Surgery Anterior und Surgery Posterior beschlossen sowie Optionen zur weiteren Optimierung des globalen Produktionsnetzwerks analysiert. Es werden Vorbereitungen für einen zukünftigen Fertigungsstandort in Indien getroffen. Im Bereich chirurgischer Instrumente wird eine Anpassung des Portfolios der Katalyst LLC in Chesterfield, MO, vor dem Hintergrund von Überschneidungen mit dem DORC-Portfolio umgesetzt. Weitere Portfolio-Optionen werden derzeit geprüft.

Für das restliche Geschäftsjahr 2025/26 erwartet Carl Zeiss Meditec weiterhin ein volatiles globales makroökonomisches Umfeld, unter anderem aufgrund der anhaltend gedämpften Investitionstätigkeiten und der Volatilität an den Währungsmärkten.

Im Geschäftsjahr 2025/26 wird ein Umsatz von rund 2,15 bis 2,20 Milliarden Euro erwartet. Unter Berücksichtigung möglicher Einmaleffekte, die im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich erwartet werden, wird eine bereinigte EBITA-Marge zwischen 8 bis 10 % erwartet (GJ 2024/25 EBITA: 257,7 Millionen Euro, EBITA-Marge: 11,6 %).

Für die SBU Ophthalmology wird im vierten Quartal 2025/26 eine Wertminderung auf den Geschäfts- und Firmenwert in einer Größenordnung von rund 150 Millionen Euro erwartet.

Mittelfristig erwartet das Unternehmen ein organisches Umsatzwachstum mindestens im mittleren einstelligen Prozentbereich sowie eine Erholung der bereinigten EBITA-Marge auf rund 15 %. Das langfristige, nachhaltige Potential der EBITA-Marge wird im Bereich von 16 bis 20 % gesehen.

Umsatz nach strategischen Geschäftsbereichen

Angaben in Mio. Euro Q3

2025/26 Q3

2024/25 Veränderung zum Vorjahr % Veränderung

zum Vorjahr % (währungsbereinigt) Ophthalmology 437,6 442,9 -1,2 +0,7 Microsurgery 125,1 106,8 +17,1 +21,0 Gesamtkonzern 562,7 549,6 +2,4 +4,6

Angaben in Mio. Euro 9 Monate

2025/26 9 Monate

2024/25 Veränderung zum Vorjahr % Veränderung

zum Vorjahr % (währungsbereinigt) Ophthalmology 1.191,4 1.251,1 -4,8 -2,9 Microsurgery 362,3 349,0 +3,8 +7,1 Gesamtkonzern 1.553,7 1.600,1 -2,9 -0,7

Umsatz nach Regionen

Angaben in Mio. Euro Q3

2025/26 Q3

2024/25 Veränderung zum Vorjahr % Veränderung

zum Vorjahr % (währungsbereinigt) EMEA 163,0 152,6 +6,8 +7,1 Americas 149,8 129,4 +15,8 +23,2 APAC 249,9 267,7 -6,7 -5,8 Gesamtkonzern 562,7 549,6 +2,4 +4,6

Angaben in Mio. Euro 9 Monate

2025/26 9 Monate

2024/25 Veränderung zum Vorjahr % Veränderung

zum Vorjahr % (währungsbereinigt) EMEA 509,0 482,8 +5,4 +5,8 Americas 397,0 407,5 -2,6 +3,6 APAC 647,8 709,9 -8,7 -7,6 Gesamtkonzern 1.553,7 1.600,1 -2,9 -0,7

Weitere Informationen zu unserer Veröffentlichung und zur Analysten-Telefonkonferenz zu den Ergebnissen für die ersten neun Monate 2025/26 finden Sie auf https://www.zeiss.de/meditec-ag/investor-relations/finanzkalender/telefonkonferenzen.html



Ansprechpartner für Investoren und Presse

Sebastian Frericks

Head of Group Finance & Investor Relations

Carl Zeiss Meditec AG

Tel. 03641 220-116

E-Mail: investors.med@zeiss.com

www.zeiss.de/presse

[1] Im Wesentlichen USD und CNY inklusive der Währungseffekte aus dem ZEISS-Distributionsnetzwerk

[2] Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen auf immaterielle Vermögenswerte

[3] Asien/Pazifik

[4] Europa, Naher Osten und Afrika