EQS-News: Carl Zeiss Meditec schließt das Geschäftsjahr 2024/25 mit solidem Umsatzwachstum und einem leichten Anstieg des EBITA ab

Carl Zeiss Meditec schließt das Geschäftsjahr 2024/25 mit solidem Umsatzwachstum und einem leichten Anstieg des EBITA ab



11.12.2025 / 07:00 CET/CEST

Carl Zeiss Meditec schließt das Geschäftsjahr 2024/25 mit solidem Umsatzwachstum und einem leichten Anstieg des EBITA[1] ab

Umsatzwachstum bei Geräten und Verbrauchsmaterialien sowie stärkere Auftragseingänge und Auftragsbestände zum Jahresende

JENA, 11. Dezember 2025

Carl Zeiss Meditec erreichte im Geschäftsjahr 2024/25 einen Umsatz von 2.228 Millionen Euro (Vj. 2.066 Millionen Euro). Dies entspricht einem Anstieg von +7,8 % (währungsbereinigt: +8,6 %; währungs- und akquisitionsbereinigt: +3,3 %). EBITA stieg auf 257,7 Millionen Euro (Vj. 248,9 Millionen Euro) und ist damit im Einklang mit der Prognose. Der Auftragseingang zeigte einen noch stärkeren Trend und lag bei 2.288 Millionen Euro, was einen Anstieg von +18,2 % entspricht, mit Wachstum in allen Regionen. Der Auftragsbestand belief sich auf 380 Millionen Euro und blieb auf einem erhöhten Niveau (+16,1 % gegenüber dem Vorjahr).

Organisches Umsatzwachstum in beiden Strategic Business Units (SBUs)

Im Geschäftsjahr 2024/25 verzeichnete das SBU Ophthalmology ein Wachstum von +8,5 % (währungsbereinigt: +9,3 %; währungs- und akquisitionsbereinigt: +2,3 %) bei einem Umsatz von 1.724 Millionen Euro (Vj. 1.589 Millionen Euro). Die Vollkonsolidierung von DORC im Geschäftsjahr 2024/25 sowie das positive organische Wachstum wirkten sich unterstützend auf die Entwicklung aus. Während des Berichtszeitraums erholten sich die Geräteverkäufe weiter, und das Volumenwachstum bei intraokularen Linsen, insbesondere im Premiumsegment, setzte sich fort, während der Verbrauch refraktiver Verfahren leicht zunahm; die Anzahl der Eingriffe in China blieb stabil.

Das SBU Microsurgery erzielte einen Umsatz von 504 Millionen Euro (Vj. 477 Millionen Euro), was einem Anstieg von +5,7 % (währungsbereinigt: +6,6 %) entspricht. Nach einem langsamen Start ins Geschäftsjahr 2024/25 nahmen die Verkäufe sequenziell zu, mit einer deutlichen Beschleunigung gegen Jahresende, getrieben durch den Hochlauf der Lieferungen des neuen neurochirurgischen Mikroskops KINEVO® 900 S.

Positiver Umsatztrend in allen Regionen

Der Umsatz in der Region EMEA[2] stieg im Berichtszeitraum um +12,5 % (währungsbereinigt: +13,6 %) auf 658 Millionen Euro (Vj. 584 Millionen Euro). Positive Wachstumsimpulse kamen unter anderem aus Deutschland, Großbritannien und den skandinavischen Märkte.

In der Region Americas erhöhte sich der Umsatz um +8,7 % (währungsbereinigt: +10,4 %) von 533 Millionen Euro auf 579 Millionen Euro, wobei sowohl in den USA als auch in Lateinamerika Wachstum erzielt wurde.

Die Region APAC[3] erzielte einen leichten Umsatzanstieg von +4,4 % (währungsbereinigt: +4,6 %) auf 991 Millionen Euro (Vj. 949 Millionen Euro). Indien, Südostasien und Südkorea trugen zu einem robusten Wachstum bei, während sich China erwartungsgemäß stabil entwickelte. Japan verzeichnete indes einen Umsatzrückgang.

Leichtes Ergebniswachstum

Das Bruttoergebnis vom Umsatz stieg von 1.089 Millionen Euro im Vorjahr auf 1.175 Millionen Euro und damit um +8,0 %. Die Bruttomarge von 52,8 % blieb im Vergleich zum Vorjahr weitgehend stabil. Positive Treiber waren unter anderem die Vollkonsolidierung von DORC, trotz höherer Abschreibungen und Amortisationen, die in die Herstellungskosten einflossen.

Das operative Ergebnis (EBITA) belief sich auf 257,7 Millionen Euro (Vj. 248,9 Millionen Euro) und lag damit im Geschäftsjahr 2024/25 um +3,5 % höher - einschließlich der Effekte aus der Vollkonsolidierung von DORC. Daraus ergibt sich eine EBITA-Marge von 11,6 % (Vj. 12,0 %). Das Vorjahresergebnis wurde durch eine einmalige Zahlung in Höhe von 18 Millionen Euro aus der Beilegung eines Rechtsstreits mit Topcon Ltd. in den USA positiv beeinflusst. Bereinigt um Sondereffekte betrug die EBITA-Marge 11,6 % (Vj. 11,2 %).

Das Ergebnis je Aktie (EPS) belief sich im Berichtszeitraum auf 1,61 € (Vj. 2,01 €), hauptsächlich bedingt durch niedrigere Finanzergebnisse. Es wird eine Dividende von 0,55 € (Vj. 0,60 €) pro Aktie vorgeschlagen.

Ausblick für das neue Geschäftsjahr 2025/26

Für das Geschäftsjahr 2025/26 erwartet Carl Zeiss Meditec auf Basis der aktuellen Wechselkurse einen Umsatzanstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich. Dies entspricht einem berichteten Umsatz von circa 2,3 Milliarden Euro (Umsatz 2024/25: 2.228 Millionen Euro). EBIT und EBITA dürften weiter ansteigen. Die EBIT- und EBITA-Marge dürfte im Geschäftsjahr 2025/26 grundsätzlich von einer Verbesserung des Produktmix durch steigende wiederkehrende Umsätze, insbesondere aus dem Geschäft mit refraktiven Lasern und dem DORC-Portfolio innerhalb der Ophthalmologie, sowie von Wachstum in der Mikrochirurgie profitieren. Die EBIT-Marge dürfte circa 11,0 - 11,5 %, die EBITA-Marge circa 12,5 % erreichen (Geschäftsjahr 2024/25: EBIT 223,3 Millionen Euro, EBIT-Marge 10,0 % und EBITA 257,7 Millionen Euro, EBITA-Marge 11,6 %).

Andererseits ergeben sich zusätzliche Risikofaktoren aus geopolitischen Entwicklungen, Handelsbarrieren und regulatorischen Änderungen. Diese könnten im Geschäftsjahr 2025/26 zu organisatorischen Anpassungen sowie zu Maßnahmen im Zusammenhang mit unserer globalen Präsenz und Wertschöpfungskette führen, die zusätzliche, nicht wiederkehrende Belastungen im EBITA verursachen. Ebenso kann die laufende Neuausrichtung der F&E-Prioritäten zu nicht wiederkehrenden Effekten führen.

Die derzeit beste Schätzung für die Höhe der nicht wiederkehrenden Effekte liegt im niedrigen bis mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich für das GJ 2025/26 und ist noch nicht in der obigen Prognose für das EBITA berücksichtigt. Über Art und Umfang der Organisationsmaßnahmen sowie möglicher nicht wiederkehrender Belastungen wird Carl Zeiss Meditec im Rahmen der Quartalsberichterstattung Transparenz schaffen.



Umsatz nach strategischen Geschäftsbereichen

Angaben in Mio. Euro 12 Monate

2024/25 12 Monate

2023/24 Veränderung zum Vorjahr % Veränderung

zum Vorjahr % (währungsbereinigt) Ophthalmology 1.724 1.589 +8,5 +9,3 Microsurgery 504 477 +5,7 +6,6 Gesamtkonzern 2.228 2.066 +7,8 +8,6



Umsatz nach Regionen

Angaben in Mio. Euro 12 Monate

2024/25 12 Monate

2023/24 Veränderung zum Vorjahr % Veränderung

zum Vorjahr % (währungsbereinigt) EMEA 658 584 +12,5 +13,6 Americas 579 533 +8,7 +10,4 APAC 991 949 +4,4 +4,6 Gesamtkonzern 2.228 2.066 +7,8 +8,6

Weitere Informationen zu unserer Veröffentlichung und zur Analysten-Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2024/25 finden Sie auf

https://www.zeiss.de/meditec-ag/investor-relations/finanzkalender/telefonkonferenzen.html



Ansprechpartner für Investoren und Presse

Sebastian Frericks

Head of Group Finance & Investor Relations, Carl Zeiss Meditec AG

Tel. 03641 220-116

E-Mail: investors.med@zeiss.com



www.zeiss.de/presse

[1] Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Amortisation immaterieller Vermögenswerte aus Kaufpreisallokationen

[2] Europa, Mittlerer Osten, Afrika

[3] Asien/Pazifik