EQS-News: Carvolix verstärkt seinen Aufsichtsrat sowie seinen internationalen Beirat

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Carvolix verstärkt seinen Aufsichtsrat sowie seinen internationalen Beirat



09.04.2026 / 14:30 CET/CEST

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Carvolix verstärkt seinen Aufsichtsrat sowie seinen internationalen Beirat



Aix-en-Provence, 9. April 2026 – Carvolix (ehemals Affluent Medical) (ISIN: FR0013333077 – Ticker: AFME – „Carvolix” oder das „Unternehmen”), ein französisches MedTech-Unternehmen im kommerziellen und klinischen Stadium, das auf die internationale Entwicklung, Herstellung und Vermarktung innovativer KI-gesteuerter Miniroboter und biomimetischer Implantate spezialisiert ist, gibt die Erweiterung seines Aufsichtsrats („Board of Directors“), seines Beirats („Advisory Board“) sowie seiner Governance-Struktur bekannt.

In diesem Zusammenhang wurde Anne Lange nach dem Rücktritt von Soad El Gazaoui zum Mitglied des Aufsichtsrats ernannt. Das Unternehmen dankt Soad El Gazaoui für ihre wertvollen Beiträge und ihren engagierten Einsatz während ihrer Amtszeit.

Carvolix gibt zudem die Ernennung von Rute Fernandes zur Beobachterin des Aufsichtsrats („Board Observer“, „Censeur“) bekannt und erweitert damit den Aufsichtsrat um zusätzliche strategische, operative und internationale Expertise.

Parallel dazu verstärkt Carvolix seinen Beirat durch die Ernennung von Paul LaViolette und Dr. Mirvat Alasnag, MD, und stärkt damit seine wissenschaftliche, klinische und unternehmerische Führungsrolle sowie die internationale Präsenz von Carvolix.

Zudem wurde Liane Teplitsky als Vorsitzende des Aufsichtsrats von Carvolix bestätigt, und Michel Therin wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden ernannt, wodurch die Führungsstruktur des Aufsichtsrats weiter gestärkt wird.

Diese Ernennungen festigen die Governance- und Führungsstruktur von Carvolix maßgeblich, um den ambitionierten Geschäftsplan des Unternehmens zu unterstützen und weiter voranzutreiben (laut dem Truffle Medtech 10 Index belegt das Unternehmen Rang eins in Europa und Rang sechs weltweit und wurde kürzlich in die Indizes CAC® Small, CAC® Mid & Small und CAC® All-Tradable der Euronext aufgenommen) sowie das erfahrene Managementteam unter der Leitung von CEO Sebastien Ladet zu unterstützen.

Kurzbiografien der neuen Mitglieder:

Anne Lange ist eine erfahrene Technologieunternehmerin, Investorin und Aufsichtsrätin mit umfassender internationaler Erfahrung sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor. Derzeit ist sie Aufsichtsratsmitglied führender globaler Unternehmen, darunter Pernod Ricard, Orange und Peugeot Invest. Im Laufe ihrer Karriere war sie in führenden Positionen bei Cisco sowie in der französischen Regierung tätig und gründete Mentis, ein Softwareunternehmen für Smart Cities. Sie verfügt über umfassende Expertise in den Bereichen Innovation, künstliche Intelligenz, digitale Transformation, Governance und strategische Entwicklung.

Rute Fernandes ist eine international tätige Führungskraft im Bereich Life Sciences mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in den Bereichen Pharma, Biotechnologie und Technologie. Sie war in leitenden Positionen bei Takeda, Shire und Novartis tätig, darunter als Country President und General Manager für Kanada sowie als Head of Rare Diseases für Europa und Kanada. Sie verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Förderung von Wachstum, der Leitung groß angelegter Transformationsprozesse sowie im Aufbau leistungsstarker internationaler Organisationen und bringt umfassende Expertise im Bereich seltene Erkrankungen sowie in globalen Vermarktungsaktivitäten mit.

Paul LaViolette ist eine sehr erfahrene MedTech-Führungskraft, Investor und Aufsichtsratsmitglied. Derzeit ist er CEO und Co-Vorsitzender von Pulse Biosciences sowie Managing Partner bei SV Health Investors. Darüber hinaus ist er Mitglied des Aufsichtsrats bei Edwards Lifesciences und war Vorsitzender oder Mitglied in den Aufsichtsräten zahlreicher führender Medizintechnikunternehmen. Zu Beginn seiner Karriere war er über ein Jahrzehnt als Chief Operating Officer bei Boston Scientific tätig, einem weltweit führenden Medizintechnikunternehmen. Er verfügt über umfassende Erfahrung in der Skalierung innovativer MedTech-Unternehmen, der Vermarktung und strategischen Führung.

Dr. Mirvat Alasnag ist eine international anerkannte interventionelle Kardiologin mit Sitz in Saudi-Arabien. Sie ist Direktorin des Katheterlabors und der Forschungsabteilung sowie stellvertretende Leiterin der Kardiologie für Erwachsene am King Fahad Armed Forces Hospital. Als Pionierin auf ihrem Gebiet und erste interventionelle Kardiologin in der Golfregion ist sie in zahlreichen Führungspositionen in bedeutenden internationalen kardiovaskulären Gesellschaften tätig, darunter die Society for Cardiovascular Angiography and Interventions (SCAI), das American College of Cardiology und die European Society of Cardiology. Darüber hinaus wirkt sie aktiv an internationalen wissenschaftlichen Publikationen und Konsensus-Leitlinien mit und ist Autorin von mehr als 150 Fachpublikationen.

Governance-Struktur

Nach diesen Ernennungen setzen sich die Governance-Gremien von Carvolix wie folgt zusammen:

Aufsichtsrat

Liane Teplitsky, Vorsitzende

Michel Therin, stellvertretender Vorsitzender

Dominique Carouge

Alain Chevallier

Anne Lange

Philippe Pouletty, MD

Beobachter des Aufsichtsrats

Rute Fernandes

Patrick Coulombier

Prof. Christian Latremouille, MD

Prof. Daniel Hayoz, MD

Jean-François Le Bigot

Beirat

Prof. Stephan Haulon, MD, Vorsitzender des Beirats; Professor für Gefäßchirurgie; Leiter der Klinik für Gefäßchirurgie; ehemaliger Präsident der European Society for Vascular Surgery

Dr. Mirvat Alasnag, MD, interventionelle Kardiologin, King Fahad Armed Forces Hospital, Jeddah

Nicolas Ayache, PhD, Forschungsdirektor, INRIA; Experte für medizinische Bildgebung und künstliche Intelligenz

Jérôme Berge, MD, interventioneller Neuroradiologe, Klinik für diagnostische und interventionelle Neuroradiologie, CHU de Bordeaux, Frankreich

Dr. Alain Berrebi, MD, interventioneller Kardiologe, Hôpital Européen Georges-Pompidou (HEGP), Paris

Prof. Nicolas Barry Delongchamps, MD, Urologe, Hôpital Cochin, Paris, Frankreich

Prof. Frédéric Clarençon, MD, interventioneller Neuroradiologe, Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris, Frankreich

Prof. Dominique Fabre, MD, Thoraxchirurg, Hôpital Marie Lannelongue, Le Plessis-Robinson, Frankreich

Stramatia Giannarou, PhD, Expertin für medizinische Bildgebung und Robotik

Prof. Daniel Hayoz, MD, Professor für Kardiologie, Hôpital Cantonal de Fribourg, Schweiz

Prof. Christian Latremouille, MD, ehemaliger Leiter der Herzchirurgie, Hôpital Européen Georges-Pompidou (HEGP), Paris

Paul LaViolette, MBA, CEO und Co-Vorsitzender, Pulse Biosciences; Managing Partner, SV Health Investors

Prof. Nina Miolane, PhD, Assistant Professor, University of California, Santa Barbara; Direktorin des Geometric Intelligence Lab

Prof. Véronique Phé, MD, Urologin, Hôpital Tenon, Paris, Frankreich

Prof. Mohammad Sarraf, MD, interventioneller Kardiologe, Mayo Clinic, USA

Prof. Didier Tchétché, MD, interventioneller Kardiologe, Clinique Pasteur, Toulouse, Frankreich

Anmerkung: Diese Pressemitteilung wurde sowohl in französischer, englischer als auch in deutscher Sprache verfasst. Im Falle von Unterschieden zwischen den drei Versionen der Pressemitteilung hat die französische Version Vorrang. Die obige Übersetzung dient lediglich der vereinfachten Informationsbereitstellung.



Über Carvolix

Carvolix ist ein französisches MedTech-Unternehmen mit Produkten im kommerziellen und klinischen Stadium. Das Unternehmen wurde von Truffle Capital gegründet mit dem Ziel, eine weltweit führende Rolle in der Behandlung von strukturellen Herzerkrankungen sowie Schlaganfällen, einige der häufigsten Ursachen für Mortalität und Behinderungen, einzunehmen. Carvolix entwickelt neuartige KI- und bildgebungsgesteuerte Miniroboter, die komplexe Eingriffe von interventionellen Kardiologen ermöglichen, sowie biomimetische Herzklappen.



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