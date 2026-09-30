CENIT Aktie
WKN: 540710 / ISIN: DE0005407100
|
30.09.2026 12:25:03
EQS-News: CENIT AG: Aufsichtsrat wählt neuen Vorsitz und stellvertretenden Vorsitz
|
EQS-News: CENIT Aktiengesellschaft
/ Schlagwort(e): Personalie
Stuttgart, 30. September 2026 – Der Aufsichtsrat der CENIT Aktiengesellschaft hat sich heute nach der gerichtlichen Bestellung von Klaus Weinmann und Uwe Kemm neu konstituiert. Die Bestellung der beiden Aufsichtsratsmitglieder erfolgte durch das Amtsgericht Stuttgart mit Wirkung zum 28. September 2026 bis spätestens zum Ablauf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung.
Der Aufsichtsrat wählte in seiner heutigen konstituierenden Sitzung Klaus Weinmann zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats und Uwe Kemm zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats. Die entsprechende Neuwahl war nach dem Ausscheiden des bisherigen Aufsichtsratsvorsitzenden und der bisherigen stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden erforderlich. Der Aufsichtsrat der CENIT AG setzt sich damit künftig aus Klaus Weinmann, Uwe Kemm und Laura Schmidt zusammen.
Die Gesellschaft bedankt sich bei den ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitgliedern für ihr langjähriges Engagement und ihre Arbeit für die CENIT AG.
Mit der Neubesetzung des Aufsichtsrats sieht sich die CENIT AG weiterhin gut aufgestellt, um die strategische Weiterentwicklung des Konzerns zu verfolgen und die Wachstums- und Transformationsagenda umzusetzen.
Rückfragen an:
30.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CENIT Aktiengesellschaft
|Industriestraße 52 - 54
|70565 Stuttgart
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)711 78 25 - 30
|Fax:
|+49 (0)711 78 25 - 4000
|E-Mail:
|aktie@cenit.de
|Internet:
|www.cenit.com
|ISIN:
|DE0005407100
|WKN:
|540710
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200KYFPOLFJNEWL98
|EQS News ID:
|2407918
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2407918 30.09.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CENIT AG
Analysen zu CENIT AG
Aktien in diesem Artikel
|CENIT AG
|8,70
|-1,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen tiefer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Börsen in Asien letztlich höher
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag leichter. Die US-Börsen bewegten sich zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. Anleger in Asien zeigten sich in Kauflaune.