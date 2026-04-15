CENIT Aktie
WKN: 540710 / ISIN: DE0005407100
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15.04.2026 07:56:04
EQS-News: CENIT AG: CEO Wechsel bei der CENIT AG
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EQS-News: CENIT AG
/ Schlagwort(e): Personalie
Stuttgart, 15. April 2026 – Herr Peter Schneck, Chief Executive Officer (CEO) der CENIT AG, hat sein Mandat als Vorstandsvorsitzender der CENIT AG im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat zum Ablauf des 30. April 2026 niedergelegt. Der Aufsichtsrat der CENIT AG hat Dipl.-Ing. Martin Thiel, bislang Chief Operating Officer (COO) der CENIT Gruppe, mit Wirkung zum 1. Mai 2026 als Vorstand und CEO berufen.
Peter Schneck trat am 18. Oktober 2021 als Mitglied des Vorstands in die CENIT AG ein und wurde zum
Vor dem Hintergrund der aktuellen strategischen Ausrichtung der CENIT Gruppe mit einem künftig stärkeren Fokus auf Profitabilitätssteigerung, Konsolidierung und die Konzentration auf die Kernkompetenzen sowie des beabsichtigten Wechsels vom regulierten Markt in das Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse sieht Peter Schneck seine Aufgaben als erfüllt und wird sich neuen beruflichen Herausforderungen widmen. Der Aufsichtsrat dankt Peter Schneck für seine erfolgreiche Tätigkeit sowie für seinen maßgeblichen Beitrag zur Umsatzentwicklung und zur internationalen Positionierung der CENIT Gruppe, und wünscht für die Zukunft alles Gute.
Zum neuen Vorstand und Chief Executive Officer beruft der Aufsichtsrat Martin Thiel, der bereits seit 1993 für die CENIT Gruppe tätig ist. Thiel verfügt über eine langjährige und tiefgehende Kenntnis des Unternehmens und hat die Geschäftsentwicklung der CENIT in unterschiedlichen Führungsfunktionen entscheidend geprägt. Über 14 Jahre verantwortete er die größte Business Unit der CENIT und ist hervorragend vernetzt. In seiner bisherigen Funktion als COO der CENIT Gruppe hat Martin Thiel zuletzt in enger Zusammenarbeit mit dem Finanzvorstand (CFO) Dr. Johannes Fues die Transformation und damit die strategische und operative Neuausrichtung der CENIT Gruppe eingeleitet.
Der Aufsichtsrat ist überzeugt, dass mit Martin Thiel im Vorstand die inhaltliche Kontinuität gegenüber Kunden, Partnern und Mitarbeitern gesichert ist. Gleichzeitig wird der klare Fokus auf operative Exzellenz und Profitabilität die nachhaltige Ergebnisentwicklung der CENIT Gruppe weiter stärken.
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15.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|DE0005407100
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