EQS-News: CENIT AG startet Bezugsrechtskapitalerhöhung

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CENIT AG startet Bezugsrechtskapitalerhöhung



30.07.2026 / 11:59 CET/CEST

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Stuttgart, 30. Juli 2026 – Wie bereits in der am 7. Juli 2026 veröffentlichten Insiderinformation mitgeteilt, hat der Vorstand der CENIT AG, Stuttgart, (ISIN DE0005407100) an diesem Tage mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2024 gegen Bareinlagen von derzeit EUR 8.367.758,00 um EUR 1.673.551,00 auf EUR 10.041.309,00 durch Ausgabe von 1.673.551 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen.

Nach nun erfolgter Gestattung des Wertpapierinformationsblattes („WIB“) nach §4 Wertpapierprospektgesetz durch die Bafin wird die Gesellschaft nunmehr die Kapitalerhöhung durchführen. Die Veröffentlichung des entsprechenden Bezugsangebots ist am 3. August 2026 im Bundesanzeiger vorgesehen.

Den Aktionären werden im Rahmen der Kapitalerhöhung insgesamt 1.673.551 neue auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einer Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2026 im Verhältnis von 5:1 zum Bezug angeboten. Der Bezugspreis beträgt EUR 6,50 je neuer Aktie.

Die Bezugsfrist beginnt am 4. August 2026 (00:00 Uhr) und endet am 17. August 2026 (24:00 Uhr).

Die Hauptaktionärin PRIMEPULSE SE hat sich gegenüber der Gesellschaft verpflichtet, ihre Bezugsrechte im Rahmen des Bezugsangebots vollständig auszuüben und darüber hinaus sämtliche von den Aktionären innerhalb der Bezugsfrist nicht bezogenen neuen Aktien zum Bezugspreis zu erwerben.

Der Bruttoemissionserlös der Kapitalerhöhung beträgt EUR 10.878.081,50. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Emissionserlös zur Finanzierung der Anteilsaufstockung der bestehenden Beteiligung an der ISR Information Products AG, Braunschweig, in Höhe von 74,9% auf 100% zu verwenden und damit künftig alleiniger Aktionär der ISR Information Products AG zu sein.

Weitere Einzelheiten zu der Kapitalerhöhung ergeben sich aus dem von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gestatteten Wertpapier-Informationsblatt, das kostenfrei auf der Internetseite der Gesellschaft (https://www.cenit.com/de/insights/investor-relations) erhältlich ist, und dem voraussichtlich am 3. August 2026 im Bundesanzeiger veröffentlichten Bezugsangebot.

WICHTIGE HINWEISE

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der CENIT AG dar. Ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in Deutschland wird ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) gestattenden Wertpapier-Informationsblattes in der Fassung vom 27. Juli 2026 erfolgen. Eine Anlageentscheidung über die Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des Wertpapier-Informationsblattes (einschließlich etwaiger Aktualisierungen hierzu) getroffen werden. Das Wertpapier-Informationsblatt ist nach erfolgter Gestattung kostenfrei auf der Internetseite der Gesellschaft (https://www.cenit.com/de/insights/investor-relations) erhältlich. Die Gestattung der Veröffentlichung des Wertpapier-Informationsblattes durch die Bafin ist nicht als Befürwortung oder Empfehlung der Wertpapiere der Gesellschaft zu verstehen.

Diese Veröffentlichung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, jedes Bundesstaates der Vereinigten Staaten und des District of Columbia) (“Vereinigten Staaten“), Australien, Kanada, Japan, Südafrika oder einer anderen Jurisdiktion bestimmt, in der die Freigabe, Bekanntmachung, Veröffentlichung, Verteilung, Verbreitung oder Weiterleitung unzulässig wäre, und darf dort auch nicht freigegeben, bekannt gemacht, veröffentlicht, verteilt, verbreitet oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der CENIT AG in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder in anderen Rechtsordnungen dar, in denen dies einen Verstoß gegen die Gesetze dieser Rechtsordnung darstellen würde, noch ist sie Teil eines solchen Angebotes oder einer solchen Aufforderung. Die Aktien der CENIT AG wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung registriert. Die Aktien dürften in den Vereinigten Staaten nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien oder anderen Wertpapieren der CENIT AG in den Vereinigten Staaten findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen.



Über CENIT:

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