EQS-News: CENIT blickt auf ein starkes Geschäftsjahr 2025 zurück und sieht dem laufenden Jahr zuversichtlich entgegen (EBITDA-Prognose für 2026: +46,6%)

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CENIT blickt auf ein starkes Geschäftsjahr 2025 zurück und sieht dem laufenden Jahr zuversichtlich entgegen (EBITDA-Prognose für 2026: +46,6%)



09.04.2026 / 07:45 CET/CEST

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Stuttgart, 09. April 2026 – Die CENIT-Gruppe erzielte im 4. Quartal 2025 dank ihrer laufenden Transformation und einer starken operativen Leistung wertvolle Ergebnisse. Die im Juli 2025 aktualisierte Prognose wurde vollständig erreicht. Für das Geschäftsjahr 2026 strebt das Unternehmen eine deutliche Steigerung des Ergebnisses an (EBITDA +46,6%).

Ergebnisse im Detail

Trotz eines weiterhin herausfordernden konjunkturellen Marktumfelds erwirtschaftete der CENIT Konzern im Geschäftsjahr 2025 Umsatzerlöse in Höhe von 209.510 TEUR und damit leicht über Vorjahresniveau (Vj. 207.333 TEUR/+1,1%). Der Umsatz mit CENIT-eigener Software ist mit 21.424 TEUR im Vergleich zu 19.271 TEUR im Vorjahr um 11,2% gestiegen. Die Umsatzerlöse im Bereich CENIT Beratung und Services betrugen 87.408 TEUR und stiegen damit um 2,4% (Vj. 85.337 TEUR). Die Umsätze mit Fremdsoftware sind um -2,3% auf 100.256 TEUR gesunken (Vj. 102.592 TEUR). Der Rohertrag (Betriebsleistung abzüglich Materialaufwand) betrug 127.839 TEUR (Vj. 124.546 TEUR) und ist damit um 2,6% gestiegen. Die CENIT erreichte ein EBITDA in Höhe von 12.282 TEUR (Vj. 17.263 TEUR/-28,9%) und ein EBIT von 307 TEUR (Vj. 7.381 TEUR/-95,8%) einschließlich Umstrukturierungskosten. Das Ergebnis je Aktie betrug -0,14 EUR (Vj. -0,23 EUR).

Bereits im Jahr 2025 wirkten sich verschiedene operative Maßnahmen positiv aus: Umstrukturierungsmaßnahmen senkten die strukturelle Kostenbasis im europäischen Kerngeschäft, während die Service- und Softwareumsätze gestärkt wurden. Der Umsatz mit CENIT-eigener Software wuchs um 11,2% auf 21,4 Mio. EUR (Vorjahr: 19,3 Mio. EUR). Bei der Bewertung dieser Zahlen sind einmalige Aufwendungen in Höhe von rund 4,0 Mio. EUR – vor allem aus dem ersten Halbjahr – sowie anfängliche Verluste aus Unternehmensakquisitionen zu berücksichtigen, die das operative Ergebnis (EBITDA) im Jahr 2025 weiterhin belasteten.

Vermögens- und Finanzlage

Trotz der Einmaleffekte entwickelten sich wesentliche Bilanz- und Cashflow-Positionen positiv: Der operative Cashflow stieg deutlich um 36,7% auf 14,1 Mio.EUR (Vorjahr: 10,3 Mio.EUR). Zum Jahresende beliefen sich die liquiden Mittel und Zahlungsmitteläquivalente auf 16.223 TEUR (2024: 16.457 TEUR).

Die Netto-Bankverbindlichkeiten konnten durch die Rückführung von Bankdarlehen um 28,0% auf 17,1 Mio.EUR reduziert werden (Vorjahr: 23,8 Mio.EUR). Zum Ende des Geschäftsjahres 2025 betrug das Eigenkapital 42.692 TEUR (2024: 47.437 TEUR), was einer Eigenkapitalquote von 30,0% (2024: 30,3%) entspricht.



Mitarbeiter

Am 31. Dezember 2025 betrug die Anzahl der Mitarbeiter/innen im Konzern 903 (Vj. 984). Im CENIT Konzern beläuft sich der Personalaufwand im Berichtszeitraum auf 95.434 TEUR (Vj. 88.045 TEUR). Die CENIT bildet zurzeit 48 (Vj. 57) junge Menschen in verschiedenen Berufen aus. Unter den Auszubildenden befinden sich Studentinnen und Studenten der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) im Bereich Informatik und Wirtschaft sowie Auszubildende im Bereich der Informationstechnik.

Dividende

Der Vorstand und der Aufsichtsrat werden auf der Hauptversammlung am 10. Juni 2026 vorschlagen, keine Dividende aus dem Bilanzgewinn der CENIT AG auszuschütten.

Ausblick

Im Geschäftsjahr 2025 belief sich der Auftragseingang der CENIT-Gruppe auf 221.922 TEUR (2024: 196.804 TEUR). Der Auftragsbestand zum 31. Dezember 2025 erreichte mit 93.501 TEUR einen neuen Höchststand (2024: 81.089 TEUR). Auf Basis dieses gestiegenen Auftragsbestands blickt CENIT zuversichtlich auf das Geschäftsjahr 2026.

Der Fokus liegt auf der Verbesserung der operativen Wettbewerbsfähigkeit, Effizienzmaßnahmen sowie der weiteren Steigerung der operativen Exzellenz. Dazu zählt auch der verstärkte Einsatz künstlicher Intelligenz in Prozessen und Produkten von CENIT sowie interne Effizienzsteigerungen.

Auf Grundlage der gesamtwirtschaftlichen und branchenspezifischen Einschätzungen prognostiziert das Management einen Konzernumsatz von mindestens 210,0 Mio.EUR. Bei der Prognose fokussiert sich das Management aufgrund der Nähe zur operativen Leistungsfähigkeit auf das EBITDA. Für 2026 wird ein EBITDA von mindestens 18,0 Mio.EUR (+46,6%) erwartet, was einer EBITDA-Marge von 8,57% entspricht Mögliche Akquisitionseffekte sind in der Prognose nicht berücksichtigt.

Der vollständige Geschäftsbericht 2025 ist in seiner deutschen und englischen Fassung auf der Homepage der CENIT verfügbar: www.cenit.com/geschaeftsbericht.

Über CENIT:

CENIT gestaltet die Zukunft der nachhaltigen Digitalisierung mit Weitblick, Strategie und Leidenschaft für Innovation. Als erfahrener IT-Partner entwickelt CENIT seit über 35 Jahren ganzheitliche IT-Lösungen und -Strategien für Unternehmen aus Schlüsselindustrien wie Automotive, Aerospace, Maschinenbau, Finanzdienstleistungen und Handel. Mit tiefem Prozessverständnis und technologischer Exzellenz begleitet CENIT seine Kunden auf ihrem Weg zur nachhaltigen digitalen Transformation und eröffnet ihnen neue Chancen für Wachstum und Wertschöpfung. CENIT unterstützt Unternehmen dabei, Technologien strategisch weiterzuentwickeln. Das Portfolio verbindet leistungsstarke Software mit maßgeschneiderter Beratung zu Systemarchitektur, Integration und Betrieb. Im Mittelpunkt stehen Product Lifecycle Management und Digitale Fertigung: Technologien, die Automatisierung fördern, Effizienz steigern und Innovation vorantreiben. Weltweit beschäftigt CENIT rund 1.000 Mitarbeitende, die mit ihrer täglichen Arbeit dazu beitragen, Digitalisierung wirkungsvoll und wertschöpfend zu machen. www.cenit.com



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