EQS-News: CENIT schliesst Geschäftsjahr 2025 mit einem operativ erfolgreichen Q4 ab und schaut zuversichtlich in das laufende Jahr (Prognose EBITDA 2026 +46,6%)

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CENIT schliesst Geschäftsjahr 2025 mit einem operativ erfolgreichen Q4 ab und schaut zuversichtlich in das laufende Jahr (Prognose EBITDA 2026 +46,6%)



24.03.2026 / 12:37 CET/CEST

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Stuttgart, 24. März 2026 - Die CENIT Gruppe erzielt mit einem starken operativen Geschäftsverlauf im 4. Quartal 2025 wertvolle Ergebnisse ihrer laufenden Transformation. Die im Juli 2025 aktualisierte Guidance wurde voll erreicht. Für das Geschäftsjahr 2026 wird eine deutliche Ergebnissteigerung angestrebt (EBITDA +46,6%).

Operative Geschäftsentwicklung

Die CENIT Gruppe erreichte trotz eines insgesamt nach wie vor herausfordernden konjunkturellen Marktumfelds im Geschäftsjahr 2025 Umsatzerlöse in Höhe von 209,5 mEUR und damit leicht über dem Vorjahresniveau (Vj. 207,3 mEUR). Trotz der bereits in der Vergangenheit berichteten Einmaleffekte insbesondere im ersten Halbjahr 2025 konnte im Geschäftsjahr ein operatives Ergebnis (EBITDA) von 12,3 mEUR (Vj. 17,3 MEUR) erwirtschaftet werden. Davon wurde allein im saisonal starken 4. Quartal 2025 ein Beitrag von 6,6 mEUR erreicht. Verschiedene operative Effekte kommen bereits im Geschäftsjahr 2025 in positiver Weise zum Tragen: Durch die Reorganisationsmaßnahmen konnte die strukturelle Kostenbasis im europäischen Kerngeschäft gesenkt werden, zugleich wurden Service- und Software Umsätze gestärkt. Bei der wichtigen CENIT Software konnte ein Wachstum von 11,2% auf 21,4 mEUR realisiert werden (Vj. 19,3 mEUR). Bei der Betrachtung sind enthaltene Einmalaufwendungen in Höhe von rund 4,0 mEUR im Wesentlichen aus dem ersten Halbjahr sowie Anlaufverluste von Unternehmensakquisitionen zu beachten, die das operative Ergebnis (EBITDA) im Geschäftsjahr 2025 noch belastet haben.

Die CENIT erreichte ein EBIT in Höhe von 0,3 mEUR (Vj. 7,4 mEUR). Die im Juli 2025 überarbeitete Guidance (Umsatzerlöse >205,0 mEUR / EBIT > -1,5 mEUR) wurde somit in allen Punkten erreicht.

Ungeachtet der genannten Einmaleffekte im Geschäftsjahr 2025 konnten wesentliche Bilanz- und Cashflow Positionen positiv gestaltet werden:

Der operative Cashflow konnte im Geschäftsjahr 2025 durch verschiedene Maßnahmen deutlich um 36,7% auf 14,1 mEUR gesteigert werden (Vj. 10,3 mEUR)

Das Net Bank Debt wurde um 28,0% auf 17,1 mEUR reduziert (Vj. 23,8 mEUR)

Die Eigenkapitalquote des CENIT Konzerns beträgt zum 31. Dezember 2025 30,0% (Vj. 30,3%)

Ausblick

Auf dieser Basis schaut CENIT zuversichtlich in das Geschäftsjahr 2026. Dabei liegt der Fokus auf der Verbesserung der operativen Wettbewerbsfähigkeit, Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und der Erhöhung der operationellen Exzellenz. Dies umfasst auch den verstärkten Einsatz von künstlicher Intelligenz in Prozessen und Produkten von CENIT sowie zur Verbesserung der Effizienz innerhalb des Konzerns.

Auf Basis der gesamtwirtschaftlichen und sektoralen Einschätzung prognostiziert das Management einen Konzernumsatz von mindestens 210,0 mEUR. Das CENIT Management hat sich entschieden, sich bei der Erstellung der Prognose aufgrund einer größeren Nähe zum operativen Geschäft auf die Ergebnisgröße EBITDA zu fokussieren. Das EBITDA wird für 2026 mit mindestens 18,0 mEUR prognostiziert (+46,6%). Dies entspricht einer EBITDA-Marge von 8,57%. In der Prognose sind mögliche Akquisitionseffekte nicht enthalten.

Weitere Finanzkommunikation

Die dargestellten Finanzinformationen stehen unter dem Vorbehalt des Abschlusses der finalen Prüfung durch den Abschlussprüfer. Die vollständige Veröffentlichung des Konzernabschlusses 2025 erfolgt gemäß Finanzkalender am 09. April 2026 auf der Homepage der CENIT AG (www.cenit.com).

Über CENIT:

CENIT gestaltet die Zukunft der nachhaltigen Digitalisierung mit Weitblick, Strategie und Leidenschaft für Innovation. Als erfahrener IT-Partner entwickelt CENIT seit über 35 Jahren ganzheitliche IT-Lösungen und -Strategien für Unternehmen aus Schlüsselindustrien wie Automotive, Aerospace, Maschinenbau, Finanzdienstleistungen und Handel. Mit tiefem Prozessverständnis und technologischer Exzellenz begleitet CENIT seine Kunden auf ihrem Weg zur nachhaltigen digitalen Transformation und eröffnet ihnen neue Chancen für Wachstum und Wertschöpfung. CENIT unterstützt Unternehmen dabei, Technologien strategisch weiterzuentwickeln. Das Portfolio verbindet leistungsstarke Software mit maßgeschneiderter Beratung zu Systemarchitektur, Integration und Betrieb. Im Mittelpunkt stehen Product Lifecycle Management und Digitale Fertigung: Technologien, die Automatisierung fördern, Effizienz steigern und Innovation vorantreiben. Weltweit beschäftigt CENIT rund 1.000 Mitarbeitende, die mit ihrer täglichen Arbeit dazu beitragen, Digitalisierung wirkungsvoll und wertschöpfend zu machen. www.cenit.com

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Zusätzliche Erläuterungen:

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen über das Geschäft, die Finanz- und Ertragslage und Gewinnprognosen von CENIT enthalten. Begriffe oder Aussagen wie "das Unternehmen kann", oder "das Unternehmen wird", "erwartet", "geht davon aus", "erwägt", "beabsichtigt", "plant", "glaubt", "fährt fort" und "schätzt", sowie ähnliche Begriffe und Aussagen kennzeichnen diese zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Aussagen sind keine Garantie dafür, dass getätigte Prognosen erreicht werden. Vielmehr sind diese Aussagen mit Risiken, Unsicherheiten und Annahmen verbunden, die schwierig vorherzusagen sind und basieren zudem auf Annahmen über künftige Ereignisse, die sich als unzutreffend erweisen können. Aus diesem Grunde können die tatsächlichen Ergebnisse von den hier geäußerten Annahmen wesentlich abweichen. In einer zukunftsgerichteten Aussage, in der CENIT Erwartungen oder Annahmen in Bezug auf künftige Ergebnisse zum Ausdruck bringt, werden diese Erwartungen oder Annahmen in gutem Glauben getroffen, und es ist davon auszugehen, dass diese auf einer angemessenen Grundlage beruht; es kann jedoch nicht gewährleistet werden, dass die Aussage, Erwartungen oder Annahmen eintreffen bzw. erreicht oder erfüllt werden. Das tatsächliche Betriebsergebnis kann wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen und unterliegt bestimmten Risiken. Hierzu verweisen wir auf den Geschäftsbericht der CENIT AG.