EQS-News: centrotherm international AG: Veränderungen im Aufsichtsrat

Blaubeuren, 02. Februar 2026 – Das Amtsgericht Ulm hat auf Vorschlag des Vorstands sowie des neuen Hauptaktionärs Ardian Semiconductor Dr. Helmut Gassel und Stefan Kappis mit Wirkung zum 15. Januar 2026 zu Mitgliedern des Aufsichtsrats der centrotherm international AG bestellt.

In seiner konstituierenden Sitzung am 23. Januar 2026 wählte der Aufsichtsrat Dr. Helmut Gassel zum Vorsitzenden und Stefan Kappis zum stellvertretenden Vorsitzenden des Gremiums. Robert M. Hartung wird auch weiterhin dem Aufsichtsrat der centrotherm international AG angehören. Infolge der neuen Aktionärsstruktur legten die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder Hans-Hasso Kersten und Dr. Xinan Jia ihre Mandate mit Wirkung zum 17. Dezember 2025 nieder.

„Gemeinsam mit meinen Kollegen im Aufsichtsrat möchte ich den Vorstand dabei unterstützen, die strategische Weiterentwicklung der centrotherm international AG voranzutreiben und mittels der Ressourcen und des Netzwerks von Ardian Semiconductor das volle Potenzial des Unternehmens zu erschließen“, betont Dr. Helmut Gassel, Vorsitzender des Aufsichtsrats der centrotherm international AG. „Insbesondere freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit Robert M. Hartung, der das Unternehmen wie kein zweiter kennt und über viele Jahre strategisch ausgerichtet und operativ begleitet hat. Mit dem Vorstand hat er als Aufsichtsrat centrotherm in den vergangenen zehn Jahren als zuverlässigen und innovativen Zulieferer für führende Hersteller von Leistungshalbleitern etabliert“, so Gassel weiter.

Dr. Helmut Gassel ist Partner und Mitgründer von Silian Partners, einem Team von anerkannten Experten aus der Halbleiterindustrie, mit dem Ardian Semiconductor eine exklusive strategische Partnerschaft unterhält. Er verfügt über mehr als 30 Jahre internationale Top-Management-Erfahrung in der Halbleiter- und Elektronikindustrie. Zuletzt war er als Konzernvorstand der Infineon Technologies AG für die Bereiche Sales, Marketing & Regionen, Strategieentwicklung, M&A und IP verantwortlich.

Stefan Kappis ist Director im Buyout-Team von Ardian Deutschland und war an zahlreichen Transaktionen beteiligt. Vor seinem Eintritt bei Ardian im Jahr 2014 war er im Investmentbanking von Barclays in den Bereichen Corporate Finance und M&A in Frankfurt am Main tätig.

