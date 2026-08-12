EQS-News: CEOTRONICS AG erhält Auftrag über ca. € 1,9 Mio.

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CEOTRONICS AG erhält Auftrag über ca. € 1,9 Mio.



12.08.2026 / 10:00 CET/CEST

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Die CEOTRONICS AG erhielt von einem Funkgeräte-Hersteller einen Auftrag über ca. € 1,9 Mio. Geliefert werden CT-ComLink® Anschlusskabel, die im Zusammenspiel mit CT-MultiPTT´s (Control Units) genutzt werden.



„Aus verschiedenen Gründen können wir leider keine detaillierteren Informationen z. B. zum Auftraggeber und dem Endkunden veröffentlichen.“, teilte der Vorstandsvorsitzende und CEO Thomas H. Günther mit.

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