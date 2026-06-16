CEOTRONICS Aktie
WKN: 540740 / ISIN: DE0005407407
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16.06.2026 09:50:33
EQS-News: CEOTRONICS AG erhält Auftrag über ca. € 12,5 Mio.
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EQS-News: CEOTRONICS AG
/ Schlagwort(e): Auftragseingänge
Die CEOTRONICS AG wurde von einem europäischen Kunden aus der Verteidigungsindustrie beauftragt, diverse CEOTRONICS-Produkte im Wert von ca. € 12,5 Mio. zu liefern.
Umsatzwirksam wird dieser Auftrag ab dem Q1 des Geschäftsjahres 2027/28.
„Aus verschiedenen Gründen können wir leider keine detaillierteren Informationen z. B. zu den Produkten oder zum Auftraggeber veröffentlichen.“, teilte der Vorstandsvorsitzende und CEO Thomas H. Günther mit.
16.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CEOTRONICS AG
|Adam-Opel-Straße 6
|63322 Rödermark
|Deutschland
|E-Mail:
|investor.relations@ceotronics.com
|Internet:
|www.ceotronics.com
|ISIN:
|DE0005407407
|WKN:
|540740
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2347052
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2347052 16.06.2026 CET/CEST
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