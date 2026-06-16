EQS-News: CEOTRONICS AG erhält Auftrag über ca. € 12,5 Mio.

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CEOTRONICS AG erhält Auftrag über ca. € 12,5 Mio.



16.06.2026 / 09:50 CET/CEST

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Die CEOTRONICS AG wurde von einem europäischen Kunden aus der Verteidigungsindustrie beauftragt, diverse CEOTRONICS-Produkte im Wert von ca. € 12,5 Mio. zu liefern.



Umsatzwirksam wird dieser Auftrag ab dem Q1 des Geschäftsjahres 2027/28.



„Aus verschiedenen Gründen können wir leider keine detaillierteren Informationen z. B. zu den Produkten oder zum Auftraggeber veröffentlichen.“, teilte der Vorstandsvorsitzende und CEO Thomas H. Günther mit.

16.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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