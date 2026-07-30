CEOTRONICS Aktie
WKN: 540740 / ISIN: DE0005407407
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30.07.2026 10:00:04
EQS-News: CEOTRONICS AG erhält drei Aufträge über insges. ca. € 1,9 Mio.
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EQS-News: CEOTRONICS AG
/ Schlagwort(e): Auftragseingänge
Die CEOTRONICS AG erhielt von drei deutschen Kunden der Verteidigungsindustrie Aufträge im Wert von insgesamt ca. € 1,9 Mio.
Geliefert werden CT-MultiPTT 3C und CT-ComLink® Anschlusskabel sowie CT-ComLink® Adapterkabel.
„Aus verschiedenen Gründen können wir leider keine detaillierteren Informationen z. B. zu den Auftraggebern und dem Endkunden veröffentlichen.“, teilte der Vorstandsvorsitzende und CEO Thomas H. Günther mit.
30.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CEOTRONICS AG
|Adam-Opel-Straße 6
|63322 Rödermark
|Deutschland
|E-Mail:
|investor.relations@ceotronics.com
|Internet:
|www.ceotronics.com
|ISIN:
|DE0005407407
|WKN:
|540740
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900L89P6LHLQVKI48
|EQS News ID:
|2374008
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2374008 30.07.2026 CET/CEST
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