CEOTRONICS Aktie

CEOTRONICS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 540740 / ISIN: DE0005407407

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.07.2026 10:00:04

EQS-News: CEOTRONICS AG erhält drei Aufträge über insges. ca. € 1,9 Mio.

EQS-News: CEOTRONICS AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge
CEOTRONICS AG erhält drei Aufträge über insges. ca. € 1,9 Mio.

30.07.2026 / 10:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die CEOTRONICS AG erhielt von drei deutschen Kunden der Verteidigungsindustrie Aufträge im Wert von insgesamt ca. € 1,9 Mio.

Geliefert werden CT-MultiPTT 3C und CT-ComLink® Anschlusskabel sowie CT-ComLink® Adapterkabel.

„Aus verschiedenen Gründen können wir leider keine detaillierteren Informationen z. B. zu den Auftraggebern und dem Endkunden veröffentlichen.“, teilte der Vorstandsvorsitzende und CEO Thomas H. Günther mit.

30.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: CEOTRONICS AG
Adam-Opel-Straße 6
63322 Rödermark
Deutschland
E-Mail: investor.relations@ceotronics.com
Internet: www.ceotronics.com
ISIN: DE0005407407
WKN: 540740
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900L89P6LHLQVKI48
EQS News ID: 2374008

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2374008  30.07.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu CEOTRONICS AG

mehr Nachrichten