CEOTRONICS Aktie
WKN: 540740 / ISIN: DE0005407407
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12.08.2026 10:00:04
EQS-News: CEOTRONICS AG receives order worth approximately €1.9 Million
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EQS-News: CEOTRONICS AG
/ Key word(s): Incoming Orders
CEOTRONICS AG has received an order worth approximately €1.9 million from a radio manufacturer. The order comprises CT-ComLink® connection cables, which are used in conjunction with CT-MultiPTT® control units.
“Unfortunately, for various reasons, we are unable to disclose more detailed information, for example regarding the customer placing the order or the end customer,” said Thomas H. Günther, Chairman of the Management Board and CEO.
12.08.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
|Language:
|English
|Company:
|CEOTRONICS AG
|Adam-Opel-Straße 6
|63322 Rödermark
|Germany
|E-mail:
|investor.relations@ceotronics.com
|Internet:
|www.ceotronics.com
|ISIN:
|DE0005407407
|WKN:
|540740
|Listed:
|Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900L89P6LHLQVKI48
|EQS News ID:
|2381088
|End of News
|EQS News Service
|
2381088 12.08.2026 CET/CEST
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12.08.26
|EQS-News: CEOTRONICS AG erhält Auftrag über ca. € 1,9 Mio. (EQS Group)
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14.07.26
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