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12.08.2026 10:00:04

EQS-News: CEOTRONICS AG receives order worth approximately €1.9 Million

EQS-News: CEOTRONICS AG / Key word(s): Incoming Orders
CEOTRONICS AG receives order worth approximately €1.9 Million

12.08.2026 / 10:00 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

CEOTRONICS AG has received an order worth approximately €1.9 million from a radio manufacturer. The order comprises CT-ComLink® connection cables, which are used in conjunction with CT-MultiPTT® control units.

“Unfortunately, for various reasons, we are unable to disclose more detailed information, for example regarding the customer placing the order or the end customer,” said Thomas H. Günther, Chairman of the Management Board and CEO.

12.08.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
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Language: English
Company: CEOTRONICS AG
Adam-Opel-Straße 6
63322 Rödermark
Germany
E-mail: investor.relations@ceotronics.com
Internet: www.ceotronics.com
ISIN: DE0005407407
WKN: 540740
Listed: Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900L89P6LHLQVKI48
EQS News ID: 2381088

 
End of News EQS News Service

2381088  12.08.2026 CET/CEST

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