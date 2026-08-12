EQS-News: CEOTRONICS AG receives order worth approximately €1.9 Million

EQS-News: CEOTRONICS AG / Key word(s): Incoming Orders

CEOTRONICS AG receives order worth approximately €1.9 Million



12.08.2026 / 10:00 CET/CEST

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CEOTRONICS AG has received an order worth approximately €1.9 million from a radio manufacturer. The order comprises CT-ComLink® connection cables, which are used in conjunction with CT-MultiPTT® control units.



“Unfortunately, for various reasons, we are unable to disclose more detailed information, for example regarding the customer placing the order or the end customer,” said Thomas H. Günther, Chairman of the Management Board and CEO.

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