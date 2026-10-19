CEOTRONICS Aktie
WKN: 540740 / ISIN: DE0005407407
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19.10.2026 10:00:04
EQS-News: CEOTRONICS erhält Auftrag für GroundCrew-Kommunikationssysteme über ca. € 2 Mio.
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EQS-News: CEOTRONICS AG
/ Schlagwort(e): Auftragseingänge
Die CEOTRONICS AG hat von einem europäischen Kunden einen Auftrag zur Lieferung von CT-DECT-Systemen, CT-MultiPTT 1C, CT-ComLink®-Anschlusskabeln und CT-NoiseProtectionHelmen für den Einsatz rund um sehr laute Luftfahrzeuge erhalten.
So laut wie während des Ground-Handlings rund um Luftfahrzeuge ist es fast nirgends. Entscheidend für schnelle und sichere Arbeitsabläufe ist dabei eine reibungslos funktionierende Kommunikation bei der Startvorbereitung, beim Betanken, Beladen, Enteisen oder beim Pushback sowie während spezieller Maintenance-Tätigkeiten.
Das verbindliche Abnahmevolumen beläuft sich auf ca. € 2 Mio. und im besten Fall werden alle GroundCrew-Kommunikationssysteme bis zum Geschäftsjahresende 2026/27 ausgeliefert und berechnet.
„Wir freuen uns sehr über diesen Auftrag aus dem europäischen Ausland zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeit und Arbeitssicherheit der Einsatzkräfte“, teilte der Vorstandsvorsitzende und CEO Thomas H. Günther mit.
19.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CEOTRONICS AG
|Adam-Opel-Straße 6
|63322 Rödermark
|Deutschland
|E-Mail:
|investor.relations@ceotronics.com
|Internet:
|www.ceotronics.com
|ISIN:
|DE0005407407
|WKN:
|540740
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900L89P6LHLQVKI48
|EQS News ID:
|2417658
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2417658 19.10.2026 CET/CEST
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