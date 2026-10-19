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19.10.2026 10:00:04

EQS-News: CEOTRONICS erhält Auftrag für GroundCrew-Kommunikationssysteme über ca. € 2 Mio.

EQS-News: CEOTRONICS AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge
CEOTRONICS erhält Auftrag für GroundCrew-Kommunikationssysteme über ca. € 2 Mio.

19.10.2026 / 10:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die CEOTRONICS AG hat von einem europäischen Kunden einen Auftrag zur Lieferung von CT-DECT-Systemen, CT-MultiPTT 1C, CT-ComLink®-Anschlusskabeln und CT-NoiseProtectionHelmen für den Einsatz rund um sehr laute Luftfahrzeuge erhalten.

So laut wie während des Ground-Handlings rund um Luftfahrzeuge ist es fast nirgends. Entscheidend für schnelle und sichere Arbeitsabläufe ist dabei eine reibungslos funktionierende Kommunikation bei der Startvorbereitung, beim Betanken, Beladen, Enteisen oder beim Pushback sowie während spezieller Maintenance-Tätigkeiten.

Das verbindliche Abnahmevolumen beläuft sich auf ca. € 2 Mio. und im besten Fall werden alle GroundCrew-Kommunikationssysteme bis zum Geschäftsjahresende 2026/27 ausgeliefert und berechnet.

„Wir freuen uns sehr über diesen Auftrag aus dem europäischen Ausland zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeit und Arbeitssicherheit der Einsatzkräfte“, teilte der Vorstandsvorsitzende und CEO Thomas H. Günther mit.

19.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: CEOTRONICS AG
Adam-Opel-Straße 6
63322 Rödermark
Deutschland
E-Mail: investor.relations@ceotronics.com
Internet: www.ceotronics.com
ISIN: DE0005407407
WKN: 540740
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900L89P6LHLQVKI48
EQS News ID: 2417658

 
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2417658  19.10.2026 CET/CEST

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