CEOTRONICS Aktie
WKN: 540740 / ISIN: DE0005407407
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25.03.2026 09:47:13
EQS-News: CEOTRONICS erhält Auftrag über ca. € 3,6 Mio.
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EQS-News: CEOTRONICS AG
/ Schlagwort(e): Auftragseingänge
Die CEOTRONICS AG hat von einem europäischen Kunden aus dem Arbeits-/Gehörschutzsektor einen Auftrag über ca. € 3,6 Mio. für CT-ComLink®Kabel-/Elektronik-Baugruppen erhalten.
„Dank der CT-ComLink®Technologie können die entsprechenden Kapselgehörschutz-Headsets über die intelligenten Control-Units „CT-MultiPTT 3C“ und auch „CT-MultiPTT 1C“ im Systemverbund mit Strom versorgt werden und der Nutzer kann über die „CT-MultiPTT“ z. B. auch die Einstellungen des im Headset verbauten Außengeräuschempfangs steuern.“ teilte der Vorstandsvorsitzende und CEO Thomas H. Günther mit.
25.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CEOTRONICS AG
|Adam-Opel-Straße 6
|63322 Rödermark
|Deutschland
|E-Mail:
|investor.relations@ceotronics.com
|Internet:
|www.ceotronics.com
|ISIN:
|DE0005407407
|WKN:
|540740
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2297504
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2297504 25.03.2026 CET/CEST
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