EQS-News: CEOTRONICS erhält Auftrag über ca. € 3,6 Mio.

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CEOTRONICS erhält Auftrag über ca. € 3,6 Mio.



25.03.2026 / 09:47 CET/CEST

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„Dank der CT-ComLink®Technologie können die entsprechenden Kapselgehörschutz-Headsets über die intelligenten Control-Units „CT-MultiPTT 3C“ und auch „CT-MultiPTT 1C“ im Systemverbund mit Die CEOTRONICS AG hat von einem europäischen Kunden aus dem Arbeits-/Gehörschutzsektor einen Auftrag über ca. € 3,6 Mio. für CT-ComLink®Kabel-/Elektronik-Baugruppen erhalten.„Dank der CT-ComLink®Technologie können die entsprechenden Kapselgehörschutz-Headsets über die intelligenten Control-Units „CT-MultiPTT 3C“ und auch „CT-MultiPTT 1C“ im Systemverbund mit Strom versorgt werden und der Nutzer kann über die „CT-MultiPTT“ z. B. auch die Einstellungen des im Headset verbauten Außengeräuschempfangs steuern.“ teilte der Vorstandsvorsitzende und CEO Thomas H. Günther mit.

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