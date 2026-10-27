CEOTRONICS Aktie
WKN: 540740 / ISIN: DE0005407407
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27.10.2026 10:15:03
EQS-News: CEOTRONICS erhält Rahmenvertrag über ca. € 1 Mio.
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EQS-News: CEOTRONICS AG
/ Schlagwort(e): Auftragseingänge
Das 100 %-ige Tochterunternehmen der CEOTRONICS AG, die CEOTRONICS S.L., erhielt vom staatlichen Unternehmen Canal de Isabel II einen Rahmenvertrag zur Lieferung von Schädeldeckenmikrofon-Systemen „CT-ContactCom“ und „CT-SkullMike“ sowie „CT-MultiCom“ im Wert von ingsesamt ca. € 1 Mio. In den Auftragsbestand wird nur das verbindliche/garantierte Abnahmevolumen in Höhe von ca. T€ 700 aufgenommen.
Der Rahmenvertrag läuft über 4 Jahre und wird ab dem Q3 des Geschäftsjahres 2026/27 umsatzwirksam.
Die Endnutzer der zu liefernden CEOTRONICS-Produkte werden die Notfalldienste der Region Madrid sein, darunter die Feuerwehr, die Waldschutzbehörde, der Rettungsdienst SUMMA 112, der Zivilschutz und die allgemeine Straßenverkehrsbehörde.
„Es freut uns sehr, dass das seit 1992 bestehende und in Madrid ansässige Tochterunternehmen der CEOTRONICS AG die Notfalldienste der Region Madrid erneut mit zuverlässigen Kommunikationsystem ausrüsten darf“, teilte der Vorstandsvorsitzende und CEO Thomas H. Günther mit.
27.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CEOTRONICS AG
|Adam-Opel-Straße 6
|63322 Rödermark
|Deutschland
|E-Mail:
|investor.relations@ceotronics.com
|Internet:
|www.ceotronics.com
|ISIN:
|DE0005407407
|WKN:
|540740
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900L89P6LHLQVKI48
|EQS News ID:
|2422958
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2422958 27.10.2026 CET/CEST
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