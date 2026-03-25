CEOTRONICS Aktie
WKN: 540740 / ISIN: DE0005407407
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25.03.2026 09:47:13
EQS-News: CEOTRONICS receives order worth approx. €3.6 million
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EQS-News: CEOTRONICS AG
/ Key word(s): Incoming Orders
CEOTRONICS AG has received an order worth approximately €3.6 million from a European customer in the occupational safety/hearing protection sector for CT-ComLink® cable and electronic assemblies.
“Thanks to CT-ComLink® technology, the corresponding earmuff headsets can be powered within the system network via the intelligent control units ‘CT-MultiPTT 3C’ and ‘CT-MultiPTT 1C’. In addition, users can, for example, control the settings of the ambient sound reception integrated in the headset via the ‘CT-MultiPTT’,” said Thomas H. Günther, Chairman of the Board and CEO.
25.03.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
|Language:
|English
|Company:
|CEOTRONICS AG
|Adam-Opel-Straße 6
|63322 Rödermark
|Germany
|E-mail:
|investor.relations@ceotronics.com
|Internet:
|www.ceotronics.com
|ISIN:
|DE0005407407
|WKN:
|540740
|Listed:
|Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2297504
|End of News
|EQS News Service
|
2297504 25.03.2026 CET/CEST
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