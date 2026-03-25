CEOTRONICS Aktie

CEOTRONICS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 540740 / ISIN: DE0005407407

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.03.2026 09:47:13

EQS-News: CEOTRONICS receives order worth approx. €3.6 million

EQS-News: CEOTRONICS AG / Key word(s): Incoming Orders
CEOTRONICS receives order worth approx. €3.6 million

25.03.2026 / 09:47 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

CEOTRONICS AG has received an order worth approximately €3.6 million from a European customer in the occupational safety/hearing protection sector for CT-ComLink® cable and electronic assemblies.

“Thanks to CT-ComLink® technology, the corresponding earmuff headsets can be powered within the system network via the intelligent control units ‘CT-MultiPTT 3C’ and ‘CT-MultiPTT 1C’. In addition, users can, for example, control the settings of the ambient sound reception integrated in the headset via the ‘CT-MultiPTT’,” said Thomas H. Günther, Chairman of the Board and CEO.

25.03.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: CEOTRONICS AG
Adam-Opel-Straße 6
63322 Rödermark
Germany
E-mail: investor.relations@ceotronics.com
Internet: www.ceotronics.com
ISIN: DE0005407407
WKN: 540740
Listed: Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2297504

 
End of News EQS News Service

2297504  25.03.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu CEOTRONICS AG

mehr Nachrichten

Analysen zu CEOTRONICS AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CEOTRONICS AG 11,10 3,26% CEOTRONICS AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.03.26 KW 12: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen