EQS-News: CEOTRONICS receives order worth approx. €3.6 million

EQS-News: CEOTRONICS AG / Key word(s): Incoming Orders

CEOTRONICS receives order worth approx. €3.6 million



25.03.2026 / 09:47 CET/CEST

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CEOTRONICS AG has received an order worth approximately €3.6 million from a European customer in the occupational safety/hearing protection sector for CT-ComLink® cable and electronic assemblies.



“Thanks to CT-ComLink® technology, the corresponding earmuff headsets can be powered within the system network via the intelligent control units ‘CT-MultiPTT 3C’ and ‘CT-MultiPTT 1C’. In addition, users can, for example, control the settings of the ambient sound reception integrated in the headset via the ‘CT-MultiPTT’,” said Thomas H. Günther, Chairman of the Board and CEO.

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