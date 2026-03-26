EQS-News: CEWE erreicht 2025 alle Ziele und will auch 2026 in Umsatz und Ergebnis weiter zulegen, stetige Dividendensteigerung fortgesetzt

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CEWE erreicht 2025 alle Ziele und will auch 2026 in Umsatz und Ergebnis weiter zulegen, stetige Dividendensteigerung fortgesetzt



26.03.2026 / 07:00 CET/CEST

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CEWE erreicht 2025 alle Ziele und will auch 2026 in Umsatz und Ergebnis weiter zulegen, stetige Dividendensteigerung fortgesetzt



Umsatz steigt 2025 um +3,8 % auf 864,5 Mio. Euro, EBIT wächst auf 88,2 Mio. Euro

17. Dividendenerhöhung in Folge auf 3,00 Euro je Aktie vorgeschlagen

CEWE FOTOBUCH Absatz überschreitet 100-Millionen-Marke seit Markteinführung

Auch 2026 starke Ergebnisse geplant: Umsatzsteigerung auf bis zu 900 Mio. Euro erwartet, EBIT soll auf bis zu 93 Mio. Euro weiter zulegen



Oldenburg, 26. März 2026. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) hat heute im Rahmen der Bilanzpresse- und Analystenkonferenz die Ergebnisse des Jahres 2025 und den Ausblick für 2026 vorgestellt. Das Geschäftsjahr 2025 hat CEWE erneut mit einer Umsatz- und Ergebnissteigerung erfolgreich abgeschlossen: Mit einem Gruppen-Umsatz von 864,5 Mio. Euro (2024: 832,8 Mio. Euro; +3,8 %) erreicht CEWE einen Wert am oberen Ende der eigenen Zielsetzung für 2025 von 835 bis 865 Mio. Euro Umsatz. Das operative Ergebnis (EBIT) der CEWE Group steigt auf 88,2 Mio. Euro (2024: 86,1 Mio. Euro) und liegt damit voll innerhalb des geplanten Zielkorridors von 84 bis 92 Mio. Euro. Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung 2026 vorschlagen, die Dividende auf 3,00 Euro je dividendenberechtigter Aktie zu erhöhen – die 17. Dividendenerhöhung in Folge sichert CEWE damit weiterhin eine Top-Position (Platz 2) unter allen deutschen Börsenunternehmen. „Mein ausdrücklicher Dank gilt dem gesamten CEWE-Team, das mit großem Einsatz und Leidenschaft den Erfolg des Geschäftsjahres 2025 getragen hat. Mit Blick nach vorn liegt unser klarer Fokus auf Profitabilität und Wertschaffung: Wir konzentrieren uns darauf, unsere Markt- und Markenpositionen weiter zu stärken und nachhaltiges, profitables Wachstum zu sichern. Dabei setzen wir gezielt auf die gebündelte Kompetenz sowie die Ressourcen der gesamten CEWE Group und treiben Innovationen in allen Bereichen konsequent voran. So stellen wir sicher, dass wir weiterhin Maßstäbe bei Qualität und Kundenzufriedenheit setzen – und zugleich unser starkes Fundament für den langfristigen Erfolg weiter ausbauen“, erklärt CEO Thomas Mehls. Auch das Geschäftsjahr 2026 plant CEWE mit weiterem Wachstum: Der Gruppenumsatz soll 2026 einen Wert in der Bandbreite von 870 bis 900 Mio. Euro erreichen, das Gruppen-EBIT wird im Korridor von 87 bis 93 Mio. Euro erwartet.

Fotofinishing: Der Wachstumsmotor, CEWE FOTOBUCH mit besonderem Meilenstein

Das Kerngeschäft Fotofinishing treibt auch 2025 das Wachstum der CEWE Gruppe: Der Fotofinishing-Umsatz stieg um +4,4 % auf 745,5 Mio. Euro (2024: 714,0 Mio. Euro), das EBIT auf 86,6 Mio. Euro (2024: 83,4 Mio. Euro). Über alle CEWE-Produkte hinweg stieg die Anzahl der Fotos um +4,1 % auf 2,60 Mrd. Stück (2024: 2,50 Mrd.). Das CEWE FOTOBUCH feierte dabei 2025 einen markanten Meilenstein: Seit der Markteinführung wurden insgesamt über 100 Mio. Exemplare in Europa verkauft – ein Symbol für Beständigkeit und Innovationskraft zugleich. Allein 2025 lagen die Absatzzahlen mit 6,32 Mio. Exemplaren erneut auf Höchstniveau (CEWE FOTOBUCH Absatz 2024: 6,11 Mio. Exemplare). Die hohe Nachfrage wurde dabei u.a. unterstützt von erfolgreichen Produktneueinführungen, die Premium-Impulse setzen konnten, sowie dem weiteren Ausbau der starker CEWE-Markenpositionen. Dank exzellenter Planung, leistungsfähiger Systeme und großem Engagement aller Teams gelang es erneut, eine herausfordernde Saisonspitze im Weihnachtsgeschäft mit maximaler Liefertreue und geprüfter Qualität sicherzustellen.



Kommerzieller Online-Druck behauptet Position im schwierigen Marktumfeld

Der Kommerzielle Online-Druck erreichte 2025 einen Umsatz von 89,6 Mio. Euro (2024: 89,9 Mio. Euro; -0,4 %) – ein Beleg dafür, dass sich das Geschäftsfeld auch in einem insgesamt rückläufigen Markt erfolgreich behaupten konnte. Unterstützt durch die Bestpreisgarantie, gezielte Internationalisierung und den Ausbau der effizienten Hybridproduktion (Offset- & Digitaldruck) am Produktionsstandort von SAXOPRINT in Dresden, wurde die Marktposition des Kommerziellen Online-Drucks weiter gestärkt. Das EBIT erreichte so in einem preiskompetitiven Wettbewerbsumfeld 1,7 Mio. Euro (2024: 3,4 Mio. Euro). Diszipliniertes Prozess- und Kostenmanagement, laufende Investitionen in Automatisierung und Technologie bilden auch künftig die Basis für nachhaltigen Erfolg im Geschäftsfeld Kommerzieller Online-Druck.



Einzelhandel mit Plus in Umsatz und Ergebnis

Der Hardware-Einzelhandel steigerte 2025 seinen Umsatz um +2,0 % auf 31,4 Mio. Euro (2024: 30,8 Mio. Euro). Mit einem EBIT von 0,7 Mio. Euro leistet der Einzelhandel einen leicht gestiegenen Ergebnisbeitrag zum Gruppen-EBIT (EBIT 2024: aufgerundet 0,7 Mio. Euro) – ein Beleg für die Wirksamkeit des bewussten Verzichts auf margenschwache Handelsware und der strategischen Fokussierung als B2C-Vertriebskanal für das Fotofinishing.



Ausblick 2026: CEWE will weiter in Umsatz und Ergebnis zulegen

Der Gruppenumsatz soll 2026 um bis zu +4% zulegen und ist in der Bandbreite von 870 bis 900 Mio. Euro geplant. Das Gruppen-EBIT wird 2026 im Korridor von 87 bis 93 Mio. Euro erwartet, das EBT zwischen 86,5 und 92,5 Mio. Euro und das Nachsteuerergebnis zwischen 59 und 64 Mio. Euro. Das CEWE-Management orientiert sich bei diesen Zielsetzungen jeweils an Werten in der oberen Hälfte der Bandbreiten, das untere Ende der Korridore reflektiert v.a. exogene, vom Unternehmen nicht beeinflussbare Unsicherheiten.



Dividendenstrategie mit Weitblick – CEWE erneut unter den Top-2-Dividendensteigerern

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung auf Basis der starken Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 vor, die Dividende auf 3,00 Euro je dividendenberechtigter Aktie zu erhöhen (Dividende für das Geschäftsjahr 2024: 2,85 Euro). Dies entspricht einer Steigerung um 5,3 %. Vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionärinnen und Aktionäre auf der Hauptversammlung am 3. Juni 2026 markiert der Vorschlag von 3,00 Euro pro Aktie (auf Basis des aktuellen Kursniveaus) einer Dividendenrendite von über 3,0 %.

Es ist die 17. Dividendenerhöhung in Folge und markiert damit einen neuen Höchstwert. Basierend auf der Dividendenstudie von Dividenden Adel, isf Institut und DSW (Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz) behauptet CEWE damit auch weiterhin einen herausragenden Spitzenplatz: CEWE bleibt auf Platz 2 unter allen 611 untersuchten deutschen Börsenunternehmen, die über viele Jahre ihre Dividende kontinuierlich gesteigert haben.

Gesamtjahr 2025 und Ziele 2026

CEWE-Gruppe Einheit Ist 2025 Ziel 2026 Veränderung in % Fotos 1 Mrd. Stck. 2,60 2,57 bis 2,68 -1 % bis +3 % CEWE FOTOBUCH Mio. Stck. 6,32 6,3 bis 6,5 -1 % bis +3 % Investitionen 2 Mio. Euro 59,5 ~ 77 Umsatz Mio. Euro 864,5 870 bis 900 +1 % bis +4 % EBIT Mio. Euro 88,2 87 bis 93 -1 % bis +6 % EBT 3 Mio. Euro 88,0 86,5 bis 92,5 -1 % bis +5 % Ergebnis nach Steuern 4 Mio. Euro 58,0 59 bis 64 +1 % bis +10 % Ergebnis je Aktie Euro/Aktie 8,45 8,62 bis 9,36 +2 % bis +11 %

Die Bandbreiten dieser Ziele für das Geschäftsjahr 2026 stellen in etwa erwartete Größenordnungen dar und reflektieren dabei die Unsicherheiten, die sich derzeit aus der Verteuerung/Inflation auf der Wareneinsatz- und Kostenseite und deren potenziellen Auswirkungen auf die CEWE-Geschäftsentwicklung ergeben.

1 Die Anzahl der Fotos ist die Summe der Bilder, mit denen CEWE-Fotoprodukte gestaltet wurden und bezieht alle Bilder, die in Mehrwertprodukten (z. B. CEWE FOTOBUCH, CEWE CARDS, CEWE KALENDER, CEWE WANDBILDER und weiteren Fotogeschenken) verwendet wurden mit ein.

2 Abflüsse aus Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, saldiert um Zuflüsse aus dem Verkauf von Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen; ohne Akquisitionen und Unternehmenszukäufe

3 Ziel 2026: Ohne Folgebewertungen von Eigenkapitalinstrumenten

4 Ziel 2026: Basierend auf der normalisierten Konzernsteuerquote des Vorjahres

Es können Rundungsdifferenzen entstehen. Prozentabweichungen sind grundsätzlich mit den exakten Werten gerechnet.



Ergebnisse 2025 im Überblick

CEWE-Geschäftsfelder Einheit Q4 2024 Q4 2025 2024 2025 (1) Fotofinishing Fotos Mio. Stck. 942 978 2.498 2.599 CEWE FOTOBUCH Mio. Stck. 2,52 2,56 6,11 6,32 Umsatz Mio. Euro 317,7 328,0 714,0 745,5 EBIT Mio. Euro 78,6 83,9 83,4 86,6 Effekte aus Kaufpreisallokationen Mio. Euro -1,3 -0,6 -3,0 -2,3 Sonderabschreibungen DeinDesign Mio. Euro -3,1 - -3,1 - EBIT vor Sondereffekten Mio. Euro 82,9 84,5 89,5 88,9 (2) Einzelhandel Umsatz Mio. Euro 9,8 9,0 30,8 31,4 EBIT Mio. Euro 0,9 0,9 0,7 0,7 (3) Kommerzieller Online-Druck Umsatz Mio. Euro 26,2 25,7 89,9 89,6 EBIT Mio. Euro 1,9 1,9 3,4 1,7 Effekte aus Kaufpreisallokationen Mio. Euro -0,0 -0,0 -0,1 -0,1 EBIT vor Sondereffekten Mio. Euro 1,9 2,0 3,5 1,8 (4) Sonstiges Umsatz Mio. Euro 0,0 0,0 0,0 0,0 EBIT Mio. Euro -0,2 -0,3 -1,4 -0,9 CEWE-Gruppe Einheit Q4 2024 Q4 2025 2024 2025 Umsatz Mio. Euro 351,7 360,8 832,8 864,5 EBIT Mio. Euro 81,1 86,4 86,1 88,2 Summe der Sondereffekte Mio. Euro -4,3 -0,6 -6,2 -2,4 EBIT vor Sondereffekten Mio. Euro 85,5 87,0 92,3 90,6 EBT Mio. Euro 81,2 86,2 86,9 88,0



Es können Rundungsdifferenzen entstehen. Prozentabweichungen sind grundsätzlich mit den exakten Werten gerechnet.

Erläuterungen zur Tabelle „Ergebnisse nach Geschäftsfeldern“

(1) Fotofinishing: Produktion und Vertrieb von Fotoprodukten wie dem CEWE FOTOBUCH, Kalender, Grußkarten, Wandbilder und einzelnen (analogen und digitalen) Fotos sowie weiterer Fotoprodukte

(2) Einzelhandel: Handel mit Foto-Hardware wie z.B. Kameras oder Objektiven in Norwegen, Schweden, Polen, Tschechien und Slowakei

(3) Kommerzieller Online-Druck: Produktion und Vertrieb von kommerziellen Druckprodukten der Online-Druckportale von SAXOPRINT, viaprinto und LASERLINE

(4) Sonstiges: Struktur- und Gesellschaftskosten sowie das Ergebnis aus Immobilienbesitz und Beteiligungen werden im Geschäftsfeld Sonstiges gezeigt

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Axel Weber (Leiter Group Controlling & Investor Relations)

E-Mail: IR@cewe.de

Internet: cewe-group.com , cewe.de , pixum.de , deindesign.de , whitewall.com , cheerz.com saxoprint.de, viaprinto.de , laser-line.de

Finanzterminkalender

(soweit terminiert)

12.05.2026 Veröffentlichung der Q1 2026 Zwischenmitteilung

03.06.2026 CEWE-Hauptversammlung 2026, Weser-Ems-Halle Oldenburg

13.08.2026 Veröffentlichung des H1 2026 Zwischenberichts

22.09.2026 Berenberg & Goldman Sachs German Corporate Conference 2026, München

23.09.2026 Baader Investment Conference 2026, München

12.11.2026 Veröffentlichung der Q3 2026 Zwischenmitteilung

23.11.2026 Deutsches Eigenkapitalforum 2026, Frankfurt

Über CEWE

Die CEWE Group ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter.

Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service für alle entwickelt, die mehr aus ihren Fotos machen wollen. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich rund sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, Cheerz, DeinDesign, Pixum und WhiteWall – sowie bei vielen führenden europäischen Einzelhändlern. Rund um ihre persönlichen Fotos werden sie in diesen Markenwelten zu vielfältigen kreativen Gestaltungen inspiriert und vertrauen dem Unternehmen jährlich mehr als 2 Mrd. Fotos an.

Zusätzlich hat die CEWE Group für den Onlinedruck-Markt eine hocheffiziente Produktion für Werbe- und Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden.

Die CEWE Group ist auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitenden sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. Dafür steht auch die Gründerfamilie Neumüller als langfristiger Ankeraktionär.

Die CEWE Group ist mit 4.000 Mitarbeitenden in 21 Ländern präsent. Die CEWE-Aktie ist im SDAX notiert. Mehr unter www.cewe-group.com.