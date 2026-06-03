EQS-News: CEWE-Hauptversammlung beschließt 17. Dividendensteigerung in Folge

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CEWE-Hauptversammlung beschließt 17. Dividendensteigerung in Folge



03.06.2026 / 13:23 CET/CEST

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CEWE-Hauptversammlung beschließt 17. Dividendensteigerung in Folge

Dividende für das Geschäftsjahr 2025 steigt auf 3,00 EUR je Aktie

Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten zu

Oldenburg, 3. Juni 2026. Die ordentliche Hauptversammlung der CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901), die heute als physische Aktionärsversammlung in der Weser-Ems-Halle in Oldenburg stattfand, hat allen Tagesordnungspunkten zugestimmt. Die Dividende je Aktie steigt auf 3,00 Euro (Dividende im Vorjahr: 2,85 Euro). Damit profitieren die Aktionärinnen und Aktionäre des Unternehmens von der 17. Dividendensteigerung in Folge. Die Dividendenrendite auf Basis des aktuellen Kurses beträgt dabei rund 3,0%. „Mit Blick nach vorn liegt unser klarer Fokus auf Profitabilität und Wertschaffung: Wir konzentrieren uns darauf, unsere Markt- und Markenpositionen weiter zu stärken und nachhaltiges, profitables Wachstum zu sichern. Dabei setzen wir gezielt auf die gebündelte Kompetenz sowie die Ressourcen der gesamten CEWE Group und treiben Innovationen in allen Bereichen konsequent voran. So stellen wir sicher, dass wir weiterhin Maßstäbe bei Qualität und Kundenzufriedenheit setzen – und zugleich unser starkes Fundament für den langfristigen Erfolg weiter ausbauen“, betont Thomas Mehls, Vorstandsvorsitzender der CEWE Stiftung & Co. KGaA. Die HV-Präsentation des Vorstands sowie die detaillierten Abstimmergebnisse aller Tagesordnungspunkte der HV sind auf der Webseite des Unternehmens unter https://ir.cewe.de/hv verfügbar.

CEWE bleibt Top-Dividendensteigerer: Platz 2 aller deutschen Börsenunternehmen

Seit der ersten Dividendenausschüttung nach dem Börsengang 1993 zahlt CEWE seinen Anteilseignern ununterbrochen eine Dividende – und nach der erfolgreichen Bewältigung der Analog/Digital-Transformation das nun schon zum 17. Mal in Folge sogar mit einer Dividendensteigerung. Basierend auf der Dividendenstudie von isf Institute for Strategic Finance (FOM Hochschule) und DSW (Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz) liegt CEWE damit weiterhin auf Platz 2 aller untersuchten deutschen Börsenunternehmen, die ihre Dividende kontinuierlich erhöht haben.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Axel Weber (Leiter Group Controlling & Investor Relations)

E-Mail: IR@cewe.de

Internet: cewe-group.com , cewe.de , pixum.de , deindesign.de , whitewall.com , cheerz.com , saxoprint.de , viaprinto.de , laser-line.de

Finanzterminkalender

(soweit terminiert)

13.08.2026 Veröffentlichung des H1 2026 Zwischenberichts

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23.09.2026 Baader Investment Conference 2026, München

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Über CEWE

Die CEWE Group ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter.

Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service für alle entwickelt, die mehr aus ihren Fotos machen wollen. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich rund sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, Cheerz, DeinDesign, Pixum und WhiteWall – sowie bei vielen führenden europäischen Einzelhändlern. Rund um ihre persönlichen Fotos werden sie in diesen Markenwelten zu vielfältigen kreativen Gestaltungen inspiriert und vertrauen dem Unternehmen jährlich mehr als 2 Mrd. Fotos an.

Zusätzlich hat die CEWE Group für den Onlinedruck-Markt eine hocheffiziente Produktion für Werbe- und Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden.

Die CEWE Group ist auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitenden sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. Dafür steht auch die Gründerfamilie Neumüller als langfristiger Ankeraktionär.

Die CEWE Group ist mit 4.000 Mitarbeitenden in 21 Ländern präsent. Die CEWE-Aktie ist im SDAX notiert. Mehr unter www.cewe-group.com.