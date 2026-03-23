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23.03.2026 14:41:43

EQS-News: CEWE mit 17. Dividendensteigerung in Folge

EQS-News: CEWE Stiftung & Co. KGaA / Schlagwort(e): Dividende
CEWE mit 17. Dividendensteigerung in Folge

23.03.2026 / 14:41 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

CEWE mit 17. Dividendensteigerung in Folge

Oldenburg, 23. März 2026. Der Aufsichtsrat der CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) hat mit seiner heutigen Sitzung beschlossen, die 17. Dividendenerhöhung in Folge vorzuschlagen. Damit empfehlen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung, die am 3. Juni 2026 stattfinden wird, für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende von 3,00 Euro pro Aktie (Dividende im Vorjahr: 2,85 Euro). Basierend auf der Dividendenstudie von Dividenden Adel, isf Institut und DSW (Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz) liegt CEWE damit weiterhin auf dem Top-Platz 2 aller 611 untersuchten deutschen Börsenunternehmen, die ihre Dividende kontinuierlich erhöht haben.

 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Axel Weber (Leiter Group Controlling & Investor Relations)
E-Mail: IR@cewe.de

 

Internet:  cewe-group.com , cewe.de , pixum.de , deindesign.de , whitewall.com , cheerz.com , saxoprint.de, viaprinto.de , laser-line.de

 

Finanzterminkalender

(soweit terminiert)

26.03.2026 CEWE Bilanzpresse- und Analystenkonferenz 2026

12.05.2026 Veröffentlichung der Q1 2026 Zwischenmitteilung

03.06.2026 CEWE-Hauptversammlung 2026, Weser-Ems-Halle Oldenburg

13.08.2026 Veröffentlichung des H1 2026 Zwischenberichts

22.09.2026 Berenberg & Goldman Sachs German Corporate Conference 2026, München

23.09.2026 Baader Investment Conference 2026, München

12.11.2026 Veröffentlichung der Q3 2026 Zwischenmitteilung

23.11.2026 Deutsches Eigenkapitalforum 2026, Frankfurt

 

Über CEWE

Die CEWE Group ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter.

Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service für alle entwickelt, die mehr aus ihren Fotos machen wollen.  Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich rund sechs Millionen verkauften Exemplaren.  Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, Cheerz, DeinDesign, Pixum und WhiteWall – sowie bei vielen führenden europäischen Einzelhändlern.  Rund um ihre persönlichen Fotos werden sie in diesen Markenwelten zu vielfältigen kreativen Gestaltungen inspiriert und vertrauen dem Unternehmen jährlich mehr als 2 Mrd. Fotos an.

Zusätzlich hat die CEWE Group für den Onlinedruck-Markt eine hocheffiziente Produktion für Werbe- und Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden.

Die CEWE Group ist auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet:  Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitenden sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. Dafür steht auch die Gründerfamilie Neumüller als langfristiger Ankeraktionär.

Die CEWE Group ist mit 4.000 Mitarbeitenden in 21 Ländern präsent. Die CEWE-Aktie ist im SDAX notiert. Mehr unter www.cewe-group.com.

 


23.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA
Meerweg 30-32
26133 Oldenburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)441 40 4-1
Fax: +49 (0)441 40 4-42 1
E-Mail: IR@cewe.de
Internet: www.cewe.de
ISIN: DE0005403901
WKN: 540390
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Tradegate BSX; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart
EQS News ID: 2296108

 
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2296108  23.03.2026 CET/CEST

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