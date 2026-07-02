EQS-News: CEWE schließt Verkauf des Geschäftsbereichs Kommerzieller Online-Druck ab und stärkt Fokus auf profitables Wachstum im Fotofinishing

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CEWE schließt Verkauf des Geschäftsbereichs Kommerzieller Online-Druck ab und stärkt Fokus auf profitables Wachstum im Fotofinishing



02.07.2026 / 21:37 CET/CEST

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CEWE schließt Verkauf des Geschäftsbereichs Kommerzieller Online-Druck ab und stärkt Fokus auf profitables Wachstum im Fotofinishing

Profitabilitätssteigerung für CEWE: Gruppen-EBIT-Marge und ROCE steigen

Wachstum und internationaler Ausbau des Fotofinishings stehen im Fokus

Gewinn aus Verkauf im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich

Oldenburg, 2. Juli 2026. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA („CEWE“) hat den Verkauf des Geschäftsbereichs Kommerzieller Online-Druck an Cimpress heute vollzogen. Die Transaktion umfasst den Produktionsbetrieb von SAXOPRINT in Dresden sowie die Vertriebseinheiten viaprinto und LASERLINE. Nach der am 11. Mai 2026 unterzeichneten Vereinbarung ist der Verkauf mit Wirkung zum 2. Juli 2026 abgeschlossen.

Fokussiertes Markenunternehmen im Fotofinishing

Mit dem erfolgreichen Abschluss der Transaktion schärft CEWE sein Profil als fokussiertes Markenunternehmen im Fotofinishing und richtet Kapital sowie Managementkapazitäten noch konsequenter auf das Kerngeschäft aus. CEWE verfügt im Fotofinishing über eine starke Marktposition, eine hohe Markenbekanntheit, langjährige Kundenbeziehungen und ein Geschäftsmodell mit attraktiver Profitabilität und guten Wachstumsperspektiven. Auf dieser Basis will das Unternehmen seine führende Stellung in Europa weiter ausbauen.

EBIT-Marge legt auf vergleichbarer Basis um einen Prozentpunkt zu

Der Verkauf verbessert zugleich das Finanzprofil von CEWE. Auf Basis der Kennzahlen 2025 hätte die Konzern-EBIT-Marge ohne den Geschäftsbereich Kommerzieller Online-Druck pro forma bei rund 11,2% gelegen, nach 10,2% berichtet. Der ROCE hätte pro forma 19,6% betragen, nach 17,6% berichtet. CEWE erhöht damit den Fokus auf Geschäfte mit attraktiver Rendite, starker Cash-Generierung und guten Möglichkeiten für organisches wie anorganisches Wachstum.



Investition in Innovation, Effizienz und Internationalisierung der Marken

„Mit dem Vollzug der Transaktion setzen wir einen wichtigen Schritt in der konsequenten Weiterentwicklung von CEWE um. Wir fokussieren uns noch stärker auf unser hochwertiges, margenstarkes Fotofinishing-Geschäft und schaffen zusätzlichen Spielraum, um in Innovation, Effizienz und die Internationalisierung unserer Marken zu investieren. Unser Ziel ist es, CEWE als internationale Fotofinishing-Plattform weiter zu stärken und nachhaltig profitabel zu wachsen“, sagt Thomas Mehls, CEO von CEWE.

Wertorientierte Investitionen und nachhaltige Dividendenpolitik

Der Mittelzufluss aus der Transaktion soll diszipliniert und wertorientiert eingesetzt werden. Strategische Priorität hat die Weiterentwicklung des Fotofinishing-Geschäfts, insbesondere durch Investitionen in Technologie, Automatisierung, operative Exzellenz und internationale Markenstärke sowie durch selektive wertsteigernde Akquisitionen. Daneben bleiben der Rückkauf eigener Aktien und eine verlässliche Dividendenpolitik Bestandteile der Kapitalallokation.

Best Owner-Strategie für Kommerziellen Online-Druck

Für den Kommerziellen Online-Druck hat CEWE eine klare Best-Owner-Strategie umgesetzt und für den veräußerten Geschäftsbereich mit Cimpress den passenden Eigentümer für die nächste Entwicklungsphase gefunden. In einem von Skaleneffekten geprägten Markt bietet Cimpress gute Voraussetzungen, um Produktionskapazitäten und Marken des Geschäftsbereichs weiterzuentwickeln.

Gewinn aus Veräußerung im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich

Aus der Transaktion erzielt CEWE einen Mittelzufluss oberhalb der bilanzierten Buchwerte des veräußerten Geschäftsbereichs. Nach Berücksichtigung der abgegebenen Vermögenswerte und Schulden einschließlich des Goodwills rechnet CEWE mit einem Gewinn aus dem Verkauf des aufgegebenen Geschäftsbereichs im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Dabei handelt es sich um einen einmaligen, nicht operativen Ergebniseffekt, der sich mit der Entkonsolidierung des Geschäftsbereichs Kommerzieller Online-Druck im dritten Quartal 2026 realisiert.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Axel Weber (Leiter Group Controlling & Investor Relations)

E-Mail: IR@cewe.de

Internet: cewe-group.com , cewe.de , pixum.de , deindesign.de , whitewall.com , cheerz.com

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23.11.2026 Deutsches Eigenkapitalforum 2026, Frankfurt

Über CEWE

Die CEWE Stiftung & Co. KGaA ist Europas führender Foto-Service. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die CEWE Group einen Umsatz von 864,5 Mio. Euro und ein EBIT von 88,2 Mio. Euro. Das Kerngeschäft Fotofinishing trug mit 745,5 Mio. Euro Umsatz und 86,6 Mio. Euro EBIT maßgeblich zum Ergebnis bei.

Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service für alle entwickelt, die mehr aus ihren Fotos machen wollen. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich rund sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, Cheerz, DeinDesign, Pixum und WhiteWall – sowie bei vielen führenden europäischen Einzelhändlern. Rund um ihre persönlichen Fotos werden sie in diesen Markenwelten zu vielfältigen kreativen Gestaltungen inspiriert und vertrauen dem Unternehmen jährlich mehr als 2 Mrd. Fotos an.

Die CEWE Group ist auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitenden sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. Dafür steht auch die Gründerfamilie Neumüller als langfristiger Ankeraktionär.

Die CEWE Group ist mit 3.500 Mitarbeitenden in 21 Ländern präsent. Die CEWE-Aktie ist im SDAX notiert. Mehr unter www.cewe-group.com.