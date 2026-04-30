PNE Aktie

PNE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0JBPG / ISIN: DE000A0JBPG2

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.04.2026 09:43:24

EQS-News: CFO-Wechsel bei der PNE AG: Harald Wilbert scheidet auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand aus

EQS-News: PNE AG / Schlagwort(e): Personalie
CFO-Wechsel bei der PNE AG: Harald Wilbert scheidet auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand aus

30.04.2026 / 09:43 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Corporate News

CFO-Wechsel bei der PNE AG: Harald Wilbert scheidet auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand aus 

  • Beendigung der Tätigkeit erfolgt aus persönlichen Gründen und im besten Einvernehmen
  • Position soll interimistisch besetzt werden

Cuxhaven, 30. April 2026 – Harald Wilbert, CFO der PNE AG, hat den Aufsichtsrat aus persönlichen Gründen gebeten, ihn von seinen Aufgaben als Vorstand zu entbinden. Der Aufsichtsrat der PNE AG ist diesem Wunsch nachgekommen.

Harald Wilbert wird zum 5. Juni 2026 aus dem Vorstand ausscheiden und die PNE AG zum 30. September 2026 verlassen. Er hat das Amt des CFO der PNE AG seit 1. April 2024 inne und war seit 15. Oktober 2023 Mitglied des Vorstands. Sein Mandat wäre bis 31. März 2028 gelaufen.

„Wir bedauern es, dass Harald Wilbert das Unternehmen verlassen möchte“, sagt Dirk Simons, Vorsitzender des Aufsichtsrats der PNE AG. „Wir verstehen seine persönlichen Gründe und kommen seinem Wunsch nach. Wir danken Harald Wilbert für die geleistete Arbeit der vergangenen Jahre. Er hat maßgeblich zur Transformation der PNE AG beigetragen. Der Aufsichtsrat wünscht ihm für seinen persönlichen und beruflichen weiteren Werdegang alles Gute“.

Harald Wilbert: „Die Entscheidung, die PNE zu verlassen, ist mir nicht leichtgefallen. Denn ich bin überzeugt davon, dass das Unternehmen auf gutem Weg ist. Ich bitte um Verständnis für meine Beweggründe.“

Die Funktion des CFOs soll interimsmäßig von Dirk Simons, derzeit Vorsitzender des Aufsichtsrats der PNE AG, übernommen werden. Dirk Simons hat langjährige internationale Erfahrung als CFO im Bereich erneuerbarer Energien, zum Beispiel als CFO der RWE Innogy GmbH und zuletzt als Interim-CFO der VORN Bioenergy GmbH. Damit wurde kurzfristig eine sehr gute Lösung gefunden, um die anstehenden Aufgaben anzugehen.

Voraussichtlich wird er in den Vorstand entsandt und die Rolle des CFOs bis zum 19. Mai 2027 wahrnehmen. Dann stünde Dirk Simons nicht mehr als Aufsichtsratsvorsitzender zur Verfügung. Das Aufsichtsratsmitglied Marcel Egger hat sich bereit erklärt, den Vorsitz für den Fall seiner Wahl durch den Aufsichtsrat zu übernehmen. Somit ist eine Kontinuität sowohl im Vorstand als auch im Aufsichtsrat der PNE AG gewährleistet.

Über die PNE-Gruppe

Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX geführt. Seit über 30 Jahren am Markt, ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und zum Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, ein Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen sowie Batteriespeicherlösungen zur effizienteren Nutzung erneuerbarer Energien.

Kontakt:
PNE AG
Head of Corporate Communications
Alexander Lennemann
Tel: +49 47 21 7 18 – 453
E-Mail: alexander.lennemann@pnegroup.com


PNE AG
Head of Investor Relations
Christopher Rodler
Tel: +49 40 879 33 – 114
E-Mail: christopher.rodler@pnegroup.com

30.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: PNE AG
Peter-Henlein-Straße 2-4
27472 Cuxhaven
Deutschland
Telefon: 04721 / 718 - 06
Fax: 04721 / 718 - 200
E-Mail: info@pnegroup.com
Internet: https://www.pnegroup.com
ISIN: DE000A0JBPG2, DE000A30VJW3
WKN: A0JBPG, A30VJW
Indizes: SDAX,
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2319008

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2319008  30.04.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PNE AG

mehr Nachrichten

Analysen zu PNE AG

mehr Analysen
04.02.26 PNE Buy Warburg Research
14.01.26 PNE Buy Warburg Research
26.11.25 PNE Buy Warburg Research
18.08.25 PNE Buy Warburg Research
01.04.25 PNE Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

PNE AG 9,36 4,23% PNE AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:51 KW 18: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
19:36 April 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
30.04.26 April 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX geht leichter ins lange Wochenende -- DAX letztlich in Grün
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen