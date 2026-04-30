EQS-News: CFO-Wechsel bei der PNE AG: Harald Wilbert scheidet auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand aus

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CFO-Wechsel bei der PNE AG: Harald Wilbert scheidet auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand aus



30.04.2026 / 09:43 CET/CEST

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Corporate News

CFO-Wechsel bei der PNE AG: Harald Wilbert scheidet auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand aus

Beendigung der Tätigkeit erfolgt aus persönlichen Gründen und im besten Einvernehmen

Position soll interimistisch besetzt werden

Cuxhaven, 30. April 2026 – Harald Wilbert, CFO der PNE AG, hat den Aufsichtsrat aus persönlichen Gründen gebeten, ihn von seinen Aufgaben als Vorstand zu entbinden. Der Aufsichtsrat der PNE AG ist diesem Wunsch nachgekommen.

Harald Wilbert wird zum 5. Juni 2026 aus dem Vorstand ausscheiden und die PNE AG zum 30. September 2026 verlassen. Er hat das Amt des CFO der PNE AG seit 1. April 2024 inne und war seit 15. Oktober 2023 Mitglied des Vorstands. Sein Mandat wäre bis 31. März 2028 gelaufen.

„Wir bedauern es, dass Harald Wilbert das Unternehmen verlassen möchte“, sagt Dirk Simons, Vorsitzender des Aufsichtsrats der PNE AG. „Wir verstehen seine persönlichen Gründe und kommen seinem Wunsch nach. Wir danken Harald Wilbert für die geleistete Arbeit der vergangenen Jahre. Er hat maßgeblich zur Transformation der PNE AG beigetragen. Der Aufsichtsrat wünscht ihm für seinen persönlichen und beruflichen weiteren Werdegang alles Gute“.

Harald Wilbert: „Die Entscheidung, die PNE zu verlassen, ist mir nicht leichtgefallen. Denn ich bin überzeugt davon, dass das Unternehmen auf gutem Weg ist. Ich bitte um Verständnis für meine Beweggründe.“

Die Funktion des CFOs soll interimsmäßig von Dirk Simons, derzeit Vorsitzender des Aufsichtsrats der PNE AG, übernommen werden. Dirk Simons hat langjährige internationale Erfahrung als CFO im Bereich erneuerbarer Energien, zum Beispiel als CFO der RWE Innogy GmbH und zuletzt als Interim-CFO der VORN Bioenergy GmbH. Damit wurde kurzfristig eine sehr gute Lösung gefunden, um die anstehenden Aufgaben anzugehen.

Voraussichtlich wird er in den Vorstand entsandt und die Rolle des CFOs bis zum 19. Mai 2027 wahrnehmen. Dann stünde Dirk Simons nicht mehr als Aufsichtsratsvorsitzender zur Verfügung. Das Aufsichtsratsmitglied Marcel Egger hat sich bereit erklärt, den Vorsitz für den Fall seiner Wahl durch den Aufsichtsrat zu übernehmen. Somit ist eine Kontinuität sowohl im Vorstand als auch im Aufsichtsrat der PNE AG gewährleistet.

Über die PNE-Gruppe

Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX geführt. Seit über 30 Jahren am Markt, ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und zum Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, ein Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen sowie Batteriespeicherlösungen zur effizienteren Nutzung erneuerbarer Energien.

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