CGRE Aktie
WKN DE: A0N3EU / ISIN: DE000A0N3EU3
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01.09.2026 07:00:04
EQS-News: CGRE AG mit erfolgreicher ordentlicher Hauptversammlung: Aktionäre stimmen allen Beschlussvorschlägen zu
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EQS-News: CGRE AG
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung/Jahresbericht
Berlin, 31. August 2026 – Die CGREAG hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung 2026 als Präsenzveranstaltung in Berlin durchgeführt. Bei den Abstimmungen waren 98,41 % des Grundkapitals vertreten. Die Versammlung fand planmäßig innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Achtmonatsfrist statt. Sämtliche zur Abstimmung gestellten Beschlussvorschläge erhielten die erforderliche Zustimmung der Aktionäre.
Bereits im Vorfeld der Hauptversammlung hatte die CGREAG den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025 fristgemäß veröffentlicht. Der Abschlussprüfer Forvis Mazars erteilte einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Die Prüfung führte zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses.
Ronald Pofalla, CEO der CGREAG: „Die fristgerechte Veröffentlichung unseres uneingeschränkt testierten Jahresabschlusses und die planmäßige Durchführung der Hauptversammlung stehen für die Verlässlichkeit und Transparenz, mit der wir die CGREAG weiterentwickeln. Die hohe Kapitalpräsenz und die Zustimmung unserer Aktionäre zu sämtlichen Beschlussvorschlägen bestätigen den eingeschlagenen Kurs und geben uns Rückenwind für die kommenden Aufgaben.“
Die detaillierten Abstimmungsergebnisse werden im Anschluss an die Hauptversammlung im Bereich Investor Relations auf der Unternehmenswebsite unter cgre.ag veröffentlicht.
Die CGREAG mit Sitz in Berlin ist eine Plattform für Immobilien und Entwicklung, die an der Wertpapierbörse Frankfurt a. M. gelistet ist. Die Aktiengesellschaft ist operativ in drei Sparten unterschiedlicher Gewichtung aufgestellt: Baulandentwicklung (Site), Bauprojekte mit mittelfristigem Fertigstellungshorizont (Growth) und Immobilien-Bestand mit laufendem Ertrag (Yield). Durch die jahrzehntelang gewachsene Erfahrung in der Entwicklung, Gestaltung und Realisierung von Stadtquartieren sowie durch den Zugriff auf Fachspezialist:innen für Planung, Bau, Digitalisierung und Green Technology bietet die CGREAG Investitionsgelegenheiten am deutschen Immobilienmarkt für institutionelle Investoren und Family Offices.
Kontakt:
Ronald Pofalla
CEO
presse@cgre.ag
01.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CGRE AG
|Wilmersdorfer Straße 39
|10627 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 30 7675948 1100
|E-Mail:
|info@cgre.ag
|Internet:
|www.cgre.ag
|ISIN:
|DE000A0N3EU3
|WKN:
|A0N3EU
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board)
|LEI Code:
|391200QSJ0WT5HLGGW60
|EQS News ID:
|2391130
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2391130 01.09.2026 CET/CEST
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