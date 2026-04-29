CHEPLAPHARM Aktie
WKN DE: CHP222 / ISIN: DE000CHP2222
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29.04.2026 13:00:13
EQS-News: CHEPLAPHARM mit Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2025
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EQS-News: CHEPLAPHARM SE
/ Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis
Greifswald, 29. April 2026
Die global agierende CHEPLAPHARM Gruppe, weltweit führend in der Akquisition von Originalpräparaten von der forschenden Pharmaindustrie, blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück. Das Unternehmen konnte einen Umsatz von 1.658,4 Mrd. € realisieren – ein Plus von von 8,1 %. Das EBITDA liegt mit 642,8 Mio. € in etwa auf Vorjahresniveau. Die EBITDA-Marge beträgt 38,8 % und liegt damit weiterhin auf einem branchenweit führenden Niveau.
CHEPLAPHARM ist ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Greifswald. Seit über 20 Jahren übernimmt das Unternehmen sehr erfolgreich bekannte und etablierte Medikamente von der forschenden Pharmaindustrie und überführt diese in ein bestehendes, globales Netzwerk aus Partnern für Produktion und Distribution. Damit stellt CHEPLAPHARM die kontinuierliche Versorgung der Patienten mit diesen Arzneimitteln weltweit sicher. Neben dem Hauptsitz in Greifswald betreibt CHEPLAPHARM weitere Standorte in Frankreich, Japan, Russland und der Schweiz. Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Weitere Informationen finden Sie unter www.cheplapharm.com.
Pressestelle:
CHEPLAPHARM | Ziegelhof 24 | 17489 Greifswald | presse(at)cheplapharm.de
29.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Cheplapharm SE
|Ziegelhof 24
|17489 Greifswald
|Deutschland
|Telefon:
|03834 3914 O
|E-Mail:
|info@cheplapharm.com
|Internet:
|www.cheplapharm.com
|ISIN:
|DE000CHP2222
|WKN:
|CHP222
|EQS News ID:
|2317904
|Notierung vorgesehen
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2317904 29.04.2026 CET/CEST
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