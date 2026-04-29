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29.04.2026 13:00:13

EQS-News: CHEPLAPHARM mit Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2025

EQS-News: CHEPLAPHARM SE / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis
CHEPLAPHARM mit Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2025

29.04.2026 / 13:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Greifswald, 29. April 2026

  • Umsatz wächst um +8,1 % ggü. Vorjahr auf 1.658,4 Mio. € (GJ2024: 1.534,6 Mio. €)
  • EBITDA mit 642,8 Mio. € in etwa auf Vorjahresniveau
  • EBITDA-Marge mit 38,8 % weiterhin auf branchenweit führendem Niveau
  • Die Anzahl der Beschäftigten steigt leicht auf 799 – ein Plus von 2 % (GJ2024: 785)

 

Die global agierende CHEPLAPHARM Gruppe, weltweit führend in der Akquisition von Originalpräparaten von der forschenden Pharmaindustrie, blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück. Das Unternehmen konnte einen Umsatz von 1.658,4 Mrd. € realisieren – ein Plus von von 8,1 %. Das EBITDA liegt mit 642,8 Mio. € in etwa auf Vorjahresniveau. Die EBITDA-Marge beträgt 38,8 % und liegt damit weiterhin auf einem branchenweit führenden Niveau.

„Wir sind auf Kurs! Für das Jahr 2025 hatten wir uns vorgenommen, unser operatives Geschäft mit verbesserten Prozessen nachhaltig zu optimieren und CHEPLAPHARM auf die nächste Wachstumsphase vorzubereiten“, sagt CHEPLAPHARM Co-CEO Sebastian Braun. „Dieses Ziel haben wir erreicht und konnten unter anderem unsere Produktverfügbarkeit deutlich verbessern, was sich positiv auf die Umsatzentwicklung ausgewirkt hat. Am Ende steht ein Umsatzplus von etwas mehr als acht Prozent und damit ein erfolgreiches Jahr 2025.“


Dr. Kia Parssanedjad, CFO von CHEPLAPHARM, ergänzt: „Die Entwicklung von CHEPLAPHARM wurde auch vom Kapitalmarkt positiv aufgenommen. Wir konnten im Geschäftsjahr 2025 und Anfang dieses Jahres erfolgreich zwei neue Anleihen mit langjährigen Laufzeiten zu attraktiven Konditionen platzieren. Dadurch haben wir die Finanzierung von CHEPLAPHARM langfristig gesichert. Das gibt uns Planungssicherheit und Flexibilität mit Blick auf die nächste Wachstumsphase.“

Das Kerngeschäft von CHEPLAPHARM ist die Übernahme von etablierten Markenmedikamenten. In diesem Bereich hat sich das Greifswalder Unternehmen in den letzten 20 Jahren zu einem der weltweiten Marktführer entwickelt. Dieser stark wachsende Markt bietet dem Unternehmen auch zukünftig viele attraktive Akquisitionsmöglichkeiten, die CHEPLAPHARM wieder verstärkt nutzen möchte.


Mit einer EBITDA-Marge von rund 39 Prozent ist CHEPLAPHARM ein hochprofitables Unternehmen und ein attraktiver Arbeitgeber. Die Anzahl der Beschäftigten der CHEPLAPHARM Gruppe stieg bis Ende 2025 leicht auf weltweit insgesamt 799 Mitarbeitende (GJ2024: 785).
Über CHEPLAPHARM

CHEPLAPHARM ist ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Greifswald. Seit über 20 Jahren übernimmt das Unternehmen sehr erfolgreich bekannte und etablierte Medikamente von der forschenden Pharmaindustrie und überführt diese in ein bestehendes, globales Netzwerk aus Partnern für Produktion und Distribution. Damit stellt CHEPLAPHARM die kontinuierliche Versorgung der Patienten mit diesen Arzneimitteln weltweit sicher. Neben dem Hauptsitz in Greifswald betreibt CHEPLAPHARM weitere Standorte in Frankreich, Japan, Russland und der Schweiz. Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

 

Weitere Informationen finden Sie unter www.cheplapharm.com.

 

Pressestelle:

CHEPLAPHARM | Ziegelhof 24 | 17489 Greifswald | presse(at)cheplapharm.de


29.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Cheplapharm SE
Ziegelhof 24
17489 Greifswald
Deutschland
Telefon: 03834 3914 O
E-Mail: info@cheplapharm.com
Internet: www.cheplapharm.com
ISIN: DE000CHP2222
WKN: CHP222
EQS News ID: 2317904

Notierung vorgesehen
 
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2317904  29.04.2026 CET/CEST

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