CHERRY Aktie
WKN DE: A3CRRN / ISIN: DE000A3CRRN9
|
21.01.2026 15:57:13
EQS-News: Cherry SE: Gericht bestellt KPMG zum neuen Abschlussprüfer
|
EQS-News: CHERRY SE
/ Schlagwort(e): Sonstiges
München, 21. Januar 2026 – Die Cherry SE, ein internationaler Hersteller von Computer-Eingabegeräten sowie Hardware- und Software-Lösungen im Bereich Digital Healthcare, hat mit der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft einen neuen Abschlussprüfer für die Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses 2025. Die Bestellung erfolgte durch Beschluss des zuständigen Gerichts, das damit dem Antrag des Aufsichtsrats gefolgt ist. Der vorherige Abschlussprüfer RSM Ebner Stolz AG hatte, wie im November 2025 per Ad-hoc-Mitteilung informiert, die Annahme des Prüfungsauftrags abgelehnt.
Jurjen Jongma, CFO der Cherry SE: „Wir begrüßen die schnelle gerichtliche Entscheidung. Mit KPMG bestellen wir einen Abschlussprüfer von höchster Reputation und Expertise, die unsere Entwicklung prüferisch begleiten wird. Wir sind überzeugt, dass wir damit eine solide und zukunftssichere Basis für die Prüfung unserer Abschlüsse geschaffen haben.”
James Burns, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats und Vorsitzender des Prüfungsausschusses der Cherry SE, ergänzt: „Der Aufsichtsrat hat umgehend gehandelt, um die Kontinuität der Durchführung einer Abschlussprüfung zu gewährleisten. Die Bestellung von KPMG ist ein wichtiger Schritt zur Unterstützung des Prüfungsausschusses bei seiner Prüfung der Rechnungslegung und sonstigen Überwachungsaufgaben zur Sicherstellung einer ordnungsmäßigen Finanzberichterstattung der Cherry SE.”
Über Cherry
Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein internationaler Hersteller von Computer-Eingabegeräten wie mechanischen Tastaturen, Mäusen, Mikrofonen und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Office, Gaming und Industrie für hybrides Arbeiten sowie Hardware- und Software-Lösungen im Bereich Digital Healthcare. Seit Gründung im Jahr 1953 steht CHERRY für innovative und langlebig-hochwertige Produkte, die speziell für bestimmte Kundenbedürfnisse entwickelt werden.
CHERRY hat seinen operativen Hauptsitz in Deutschland (Auerbach in der Oberpfalz). Das Unternehmen beschäftigt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Entwicklung, Service, Logistik und Produktion an Standorten in Deutschland (Auerbach), China (Zhuhai) und Österreich (Wien) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Deutschland (München, Auerbach), Frankreich (Paris), Schweden (Landskrona), den USA (Kenosha), China (Shanghai) und Taiwan (Taipeh).
Mehr Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/
21.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Cherry SE
|Rosental 7, c/o Mindspace
|80331 München
|Deutschland
|ISIN:
|DE000A3CRRN9
|WKN:
|A3CRRN
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2263884
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2263884 21.01.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CHERRY
|
21.01.26
|EQS-News: Cherry SE: Gericht bestellt KPMG zum neuen Abschlussprüfer (EQS Group)
|
21.01.26
|EQS-News: Cherry SE: Court appoints KPMG as new auditor (EQS Group)
|
10.12.25