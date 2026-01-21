EQS-News: Cherry SE: Gericht bestellt KPMG zum neuen Abschlussprüfer

EQS-News: CHERRY SE / Schlagwort(e): Sonstiges

München, 21. Januar 2026 – Die Cherry SE, ein internationaler Hersteller von Computer-Eingabegeräten sowie Hardware- und Software-Lösungen im Bereich Digital Healthcare, hat mit der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft einen neuen Abschlussprüfer für die Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses 2025. Die Bestellung erfolgte durch Beschluss des zuständigen Gerichts, das damit dem Antrag des Aufsichtsrats gefolgt ist. Der vorherige Abschlussprüfer RSM Ebner Stolz AG hatte, wie im November 2025 per Ad-hoc-Mitteilung informiert, die Annahme des Prüfungsauftrags abgelehnt.

Jurjen Jongma, CFO der Cherry SE: „Wir begrüßen die schnelle gerichtliche Entscheidung. Mit KPMG bestellen wir einen Abschlussprüfer von höchster Reputation und Expertise, die unsere Entwicklung prüferisch begleiten wird. Wir sind überzeugt, dass wir damit eine solide und zukunftssichere Basis für die Prüfung unserer Abschlüsse geschaffen haben.”

James Burns, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats und Vorsitzender des Prüfungsausschusses der Cherry SE, ergänzt: „Der Aufsichtsrat hat umgehend gehandelt, um die Kontinuität der Durchführung einer Abschlussprüfung zu gewährleisten. Die Bestellung von KPMG ist ein wichtiger Schritt zur Unterstützung des Prüfungsausschusses bei seiner Prüfung der Rechnungslegung und sonstigen Überwachungsaufgaben zur Sicherstellung einer ordnungsmäßigen Finanzberichterstattung der Cherry SE.”

